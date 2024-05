REPORTÁŽ: Jak nejlépe poznávat fascinující městské horizonty i chutě malebného Porta

Kachlíky azulejos na fasádách štíhlých pestrobarevných domů i kostelů. Vůně koláčků, vypraného prádla a všudypřítomné portské i vinné sklepy. Turistická vozítka TukTuk a historické tramvaje, úzké strmé uličky či impozantní mosty se žlutými vlaky a asi nejslavnější knihkupectví světa, které proslavily příběhy J. K. Rowlingové s Harry Potterem. Taková je nejznámější tvář dnešního Porta, metropole severního Portugalska. Město je ale půvabné z mnoha dalších stránek. "Čím více jím budete procházet a ochutnávat jej, tím více vás uchvátí," říká Petra Sochorcová z českého zastoupení Turismo de Portugal.

Druhé největší město Portugalska je vysloveným rájem pro romantiky. Nabízí totiž tolik malebných zákoutí, uzounkých uliček i neuvěřitelných panoramatických výhledů jako málokteré evropské město. Najdete v něm nábřežní kolonády kolem řeky Douro i pláže na břehu Atlantického oceánu či dokonce Romantické muzeum a romanticky laděné historické zahrady jako jsou třeba Casa Tait nebo Jardim do Palácio de Cristal v blízkosti moderní sportovní haly. Nemluvě o lahodném portském, které dokáže romantické chvíle ještě více podtrhnout, a navíc je právě zde doma. Portské tak vidíte a můžete ochutnat snad na každém rohu a v každé restauraci či vinném sklepě.

Jak rychle nasát atmosféru dávného přístavního města na kopcích

Pokud máte dobrou fyzičku a dostatek času, můžete kopcovité město postupně poznávat pěšky nebo na kole, které se dá často půjčit přímo v hotelu jen za pár desítek euro na celý den. Chůzí či na bicyklu se dostanete i do uzounkých uliček, které jinak při jízdě hromadnou dopravou sotva zahlédnete. Využít můžete také stále populárnější walking tours s místními průvodci, kteří vám ukážou Porto zase trochu jinak než bedekry a tyto procházky bývají zdarma nebo jen za příspěvek dle vašeho uvážení tomu, kdo vás městem provází.

Zábavnějším i mnohdy pohodlnějším způsobem, jak můžete Porto poznávat, je ale kombinovat různé druhy dopravy, protože se vám pak otevřou další neotřelé výhledy na úzké kachlíkové domy, mosty a městská panoramata. Vyzkoušet můžete třeba hned i ta nejmenší vozítka TukTuk známá spíš z Asie nebo Afriky. V Portu jezdí jejich menší i větší varianta pro dva či šest osob a také zde je řidiči umí dovedně proplétat hustou dopravou a s bravurní jistotou je řídí strmými ulicemi nahoru i dolů. Jedna 50minutová jízda zde vyjde kolem 18 euro za osobu. Pro ty, kdo jsou v Portu jen na skok, to je skvělý způsob, jak rychle nasát atmosféru města a objet ty nejproslulejší památky a zajímavosti. A nemusíte se ani bát, že při jízdě uličkami dolů někde vypadnete, v TukTuk mají totiž velmi pevné bezpečnostní pásy a při nepřízni počasí řidiči ještě srolují igelitové postranice vozítek dolů.

Historické tramvaje

Další možností pro poznávání Porta jsou proslulé historické tramvaje. Nejezdí jich tu ale zrovna mnoho a jsou spíš atrakcí pro turisty než, že by řešily zdejší dopravní dostupnost. Aktuálně jsou v provozu jen dvě a to číslo 1 a 18, protože linka 22 byla dočasně uzavřena kvůli výstavbě další linky metra. Jedna jízda tramvají tu vyjde na 3,5 eura, zpáteční na 6 a na více dní či jízd se vyplatí dvoudenní neomezený lístek za 10 eur, který ovšem platí jen na historické tramvaje. Ostatní druhy dopravy si musíte zaplatit zvlášť. Vynechat při návštěvě Porta jízdu slavnou tramvají je ale rozhodně škoda.

Mapa historických tramvajových linek v Portu. urbanrail.net

Metro s vyhlídkou na řeku

Pozoruhodná je také jízda žlutým vyhlídkovým metrem žluté linky D přes ikonický most krále Ludvíka nad řekou Douro, a to ať už v něm přímo jedete nebo pozorujete-li soupravu metra na mostě třeba z lodě či z nábřežní kavárničky na Cais Da Ribeira. V Portu však naleznete nejen romantická místa, ale nyní v některých částech i hojné stavební zátarasy a vysoké stavební jeřáby, protože se město rozrůstá o tu další, růžovou linku metra.

Vedle poměrně husté sítě městských a turistických vyhlídkových autobusů si pak můžete prohlédnout město i ze dvou lanovek. Na levém břehu nad vinnými sklepeními to budete mít přímo z ptačí perspektivy díky kabinkové lanovce Teleférico de Gaia s jednosměrnou jízdenkou za 7 euro a za 10 euro zpáteční. Na druhé straně mostu krále Ludvíka pak zase jezdí za 2,50 euro podobná lanovka jako v Praze na Petříně. Tříminutová jízda pomáhá návštěvníkům města alespoň částečně zdolat stoupání nahoru do Bathala směrem ke slavnému historickému nádraží s kachlíky Sao Bento, jež byste při prohlídce města rozhodně neměli minout.

Nejkrásnější nádraží má modrobílé obrazy

Vstup do impozantní nádražní budovy Sao Bento je zdarma. "Pokud budete mít šanci tam přijít i s průvodcem, neváhejte! Dozvíte se mnohem více detailů z dlaždičkových příběhů, a to jak z Porta, tak i z dávné historie Portugalska," upozorňuje Petra Sochorcová, která má portugalské dějiny sama v malíčku. A dodává, že zdejší nádraží se díky své unikátní kachlíkové výzdobě považuje za jedno z nejkrásnějších nádraží světa. Velkoformátové modrobílé obrazy z azulejos totiž tvoří přes 20 tisíc kachlíků a znázorňují nejen náměty z dávné každodennosti, ale i významné okamžiky z portugalských dějin, které souvisí s historií města. Najdete tu tak například výjevy z objevných plaveb, které inicioval Jindřich Mořeplavec, který se sám na moře vypravil snad jen třikrát. A traduje se o něm, že pro své daleké plavby nechal všechno maso z dobytka z širokého okolí nasolit do sudů, aby vydrželo cestu a zdejším obyvatelům tak zbyly už jen vnitřnosti. Patrně od té doby se tak zde připravují místní speciality z dršek a vnitřností "tripas", které i dnes najdete v leckteré místní restauraci.

Sao Bento - nejkrásnější nádraží světa. Je vyzdobené 20 tisíci azulejos s výjevy z portugalské historie. Věra Tůmová, newstream.cz

Prohlédněte si městské horizonty i chutě malebného Porta:

Jen pár kroků od nádraží Sao Bento je další ikonický symbol města, a to nejvyšší věž Porta zvonice Torres dos Clérigos od italského architekta Nicolae Nasoniho, který se významně zapsal do tváře metropole. Nasoni se totiž podílel jak na slavné zdejší katedrále Sé, tak i na kostele Igreja do Carmo či velkolepém arcibiskupském paláci a mnoha dalších stavbách v Portu. Zvonice s výškou 75 metrů je vidět snad odevšad a kdysi sloužila připlouvajícím lodím jako orientační bod. Je ovšem poněkud bizarní, že věž postavili na dávném popravčím místě. Spolu s historickou částí města je dnes věž také na seznamu Světového dědictví UNESCO. Pokud vystoupáte 225 schodů točitým vnitřním schodištěm, můžete se tu kochat 360stupňovou vyhlídkou na město a okolí.

Ikonické mosty Porta a Eiffelka naležato

Věděli jste, že Gustav Eiffel se proslavil nejen svou nesmrtelnou Eiffelovou věží v Paříži či v Africe majákem na Madagaskaru, ale svou výraznou stopu zanechal i v Portu? A to dokonce hned dvojím způsobem. Nejedná se ovšem o žádnou věž, nýbrž o dva vysoké mosty nad řekou Douro právě v Portu. Osobně pro toto město Eiffel navrhoval železniční obloukový most Ponte de D. Maria Pia, který byl po dostavbě v roce 1877 i nejdelším mostem svého typu světa. Druhý, Ponte Dom Luiz I., ještě slavnější portský most, se stal ikonou města, a na přání krále Ludvíka jej v roce 1886 postavil Eiffelův žák Teófilo Seyrig.

Ikonické knihkupectví s červeným schodištěm

V posledních letech se stále výraznějším symbolem města stává také knihkupectví Livraria Lello, které letos v novogotické budově na ulici Rua das Carmelitas slaví 118 let. Traduje se, že prý inspirovalo J.K.Rowlingovou při psaní její slavné ságy o čarodějovi Harry Potterovi. Spisovatelka, která opravdu několik let v Portu žila, to sice nikdy nepotvrdila, přesto ale tato fáma do knihkupectví přivedla tisíce fanoušků. „Většina z nich tam ale pouze fotografovala a jen málokdo si něco koupil, populární knihkupectví se tak ocitlo před zavřením,“ vypráví průvodkyně v Livrario Lello Manuella a dodává, že se vše změnilo, když majitelé začali za návštěvu knihkupectví vybírat vstupné.

To má podobu stříbrného a zlatého voucheru za 8 a 15,90 euro a tato suma se vám odečte z ceny nákupu. Fanoušky to podle Manuelly ale od návštěvy naštěstí neodradilo a karta se obrátila. Denně tak jsou dnes před vchodem fronty nadšenců, kteří si s voucherem rezervovali návštěvu na konkrétní čas. Knihkupectví díky tomu dnes stojí i za vydáváním exkluzivních knižních edic miniaturních knih se zlatou ořízkou a podporuje autorskou tvorbu. Letos jeho majitelé oznámili i založení nadace a plánují podle průvodkyně rekonstruovat historické domy v blízkosti nádraží.

Ochutnávky vás naučí, jak portské vybírat

Na závěr prohlídky Porta je třeba zavítat také do některého z vinařských sklepů na břehu řeky Douro. Ve čtvrti Vila Nova de Gaia jich je několik desítek, jen vinných skladů je prý na šedesát. Řada z nich pořádá nejen ochutnávky, ale i komentované prohlídky sklepů plných sudů a lahví archivních vín. Díky takové prohlídce se aspoň trochu naučíte, jak si koupit to nejlepší portské právě pro sebe.

Prohlídka vinných sklepů obvykle končí ochutnávkou portského. Věra Tůmová, newstream.cz

Podle someliérky ze sklepů marketingově úspěšné značky Sandeman s černou siluetou na žlutém poli ale platí základní pravidlo a to znát, při jaké příležitosti a kolik lidí bude portské s vámi koštovat. Pokud si chcete domů přivézt láhev archivního portského, je třeba vědět, že je vždy nutné víno dekantovat a láhev vypít nejpozději do tří dnů či nejlépe v den otevření. „Jinak se vám i toto drahé víno zkazí. Jestliže ale nechcete portské jen na konkrétní oslavu s mnoha lidmi, a budete jej upíjet třeba půl roku, měli byste sáhnout raději po láhvi se stabilní kvalitou druhu Tawny,“ doporučuje na závěr prohlídky končící ochutnávkou portského someliérka.

