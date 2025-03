REPORTÁŽ: Ritz-Carlton Doha je luxusním útočištěm na soukromém ostrově

Ritz-Carlton v katarském Dauhá nabízí prostorné pokoje s výhledem na Perský záliv, řadu restaurací a hlavně výjimečný salonek Club Lounge. V katarském hlavním městě má ale velkou konkurenci v podobě luxusních hotelů. Stojí Ritz-Carlton Doha za návštěvu?

Hotel se zvenku nezdá tak okázalý jako některé jiné hotely v Dauhá. Možná je to tím, že příští rok bude slavit 25 let od svého otevření. Leží na soukromém ostrově s jediným přístupem zhruba třicet minut od letiště a deset minut od několika nákupních center. My jsme dorazili uprostřed odpoledne po letu z Dubaje, hned u taxi nás přivítalo několik ochotných zaměstnanců.

Check in proběhl rychle a bez zádrhelů. Připlatili jsme si za pokoj s přístupem do salonku Club Lounge. Tento příplatek vyjde zhruba na 2200 korun za osobu a noc. A stojí to za to, ale o tom později.

Nutno dodat, že hotel byl v době našeho pobytu beznadějně vyprodán. Bylo to dáno blížícím se Ramadánem. Vě městě se tedy pořádala řada konferencí a obchodních jednání předtím, než začne pro muslimy posvátný měsíc. Navzdory plné obsazenosti hotelu to nikdy nebylo poznat. V restauracích, salonku či fitku místo vždy bylo.

Ritz-Carlton Doha disponuje 374 pokoji a apartmány

Prostorné pokoje

Ritz-Carlton Doha disponuje 374 pokoji a apartmány, které poskytují panoramatický výhled na město nebo Perský záliv a drtivá většina z nich má také balkon. O prostor zde není nouze. I základní pokoje typu deluxe mají rozlohu 51 metrů čtverečních. V mramorových koupelnách nechybí ani vana, ani sprchový kout.

My jsme bydleli v apartmá kategorie Executive suite, který běžně stojí zhruba 16 tisíc korun na noc a má 112 metrů čtverečních.

Rozmanitá gastronomie

Gastronomická nabídka hotelu je velmi rozmanitá a uspokojí většinu hostů. Ti mohou vybírat z několika restaurací a barů. Během dvoudenního pobytu jsem stihl vyzkoušet pouze B-Lounge a steakhouse STK. První jmenovaný je koncept od slavného podniku Buddha Bar, který mě nezklamal. Široký výběr Asií inspirovaných pokrmů a nechyběl slavný kuřecí salát, který nabízí každý Buddha Bar.

Z dalších restaurací stojí za zmínku ještě pařížské bistro Sel & Miel, které například pořádá raclette večery a po Kataru je známá jejich víkendová pařížská snídaně. Víkend v Kataru znamená pátek a sobota.

Snídani jsme si mohli dát v hlavní restauraci The Lagoon, kde bylo možné jíst uvnitř nebo venku v zahradě, nebo v salonku Club Lounge. Snídaňový bufet byl fantastický, s čerstvým pečivem, vajíčky na objednávku.

Klubový salonek

Club Lounge si zaslouží zvláštní pochvalu. Salonek nabízí snídaně – menší výběr než v hlavní restauraci, ale stále skvělé, lehký oběd, afternoon tea a večerní občerstvení. Pod označením „večerní hors d’oeuvres“ se ve skutečnosti skrýval teplý bufet s několika masovými a jedním vegetariánským pokrmem. Krom teplého jídla nechybělo třeba ani sushi. Pokud jste chtěli drink, lounge byl ideálním místem – v Kataru není snadné najít místa, kde se podává alkohol. A malé pivo za 300-400 korun je standard. Najednou se 2200 korun denně za přístup do salonku zdá jako rozumná „investice“. Na rozdíl od většiny hotelových salonků, kde se alkohol podává pouze pár hodin večer, zde je k dispozici od poledne do desáté hodiny večerní. V nabídce jsou červená i bílá vína, pivo i destiláty, a personál byl neustále připraven dolít skleničku. Nebo umíchat základní koktejly.

Rekreace a fitness

Pro relaxaci a odpočinek nabízí hotel několik bazénů, včetně dětského bazénu, a plně vybavené wellness centrum. Pro aktivní hosty je k dispozici fitness centrum a vnitřní tenisové kurty.

Hotelová písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena přibližně 200 metrů od hotelu. Línější hosté mohou využít odvoz golfovým vozíkem až k pláži, kde jsou k dispozici lehátka, slunečníky a také bistro.

Pro malé hosty je tu dětský klub Ritz Kids, kde krom hraní na PlayStationu mohou na malé hotelové farmy krmit hospodářská zvířata a na místní zahradě, sklízet exotické ovoce nebo vyrábět vlastní pizzu – naprosto super.

Verdikt

Ritz-Carlton v Dauhá dostojí pověsti luxusní hotelové značky, pokud se ocitnete v hlavním městě Kataru. Rozhodně stojí za to připlatit si za přístup do salonku, kde je celý den k dispozici jídlo a pití. Vzhledem k tomu, že příští rok hotel oslaví 25 let od otevření, občas na mě dýchl fakt, že to není úplně nový hotel. Nejvíce asi v lobby, ale v klubovém salonku, na pokoji či v excelentním fitness centru jsem si na to ani nevzpomněl.