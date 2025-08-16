REPORTÁŽ: V Above Rooftop nad Václavákem se potkává Latinská Amerika s Japonskem
V Praze je pětatřicet stupňů, Václavák sálá horkem, ale střeše hotelu W Prague je naopak příjemný vánek. Navíc s výhledem na věže a koktejly s „latinsko-nikkei“ twistem. Řeč je o Above Rooftop. Sezónní terase, která postavená na lehkosti, sdílení a „golden hour“. A funguje to.
Čtvrteční podvečer, město rozpálené. Ve stínu stolů je horko najednou snesitelné a první runda dorazí přesně ve chvíli, kdy se světlo láme do „golden hour“: džunglové Rainforest Negroni s banánovým vínem a açaí dodá klasice exotickou hloubku, Sakura Rose Sour (tequila s piscem, sakura, růžové víno, limetka a jemná pěna) zase hraje na elegantní, květinový sour bez přeslazení.
FOTOGALERIE: Podívejte se na terasu nad Václavským náměstím
Terasa nad Václavákem
Above Rooftop je letní, sezónní střešní bar na nové přístavbě hotelu W Prague na Václavském náměstí; po otevření se rychle stal lokálním hotspotem. Terasa je součástí rekonstrukce někdejšího Grand Hotelu Evropa/Šroubek. Identitu tu staví na latinskoamerických chutích s nikkei/japonským akcentem. Tropy, citrusy a chilli se potkávají s japonskými prvky typu shiso, miso, yuzu či matcha. Nápojová karta je členěná podle regionů (Střední a Jižní Amerika, Japonsko), doplněná o spritzy, nízkoalkoholové drinky i plnohodnotná nealka. Je vidět, že nový přírůstek na pražském trhu střešních barů nezůstal místním utajen a nemusejí tu spoláhat na zahraniční turisty. Během naší návštěvy bylo zhruba 80 procent hostů česky hovořících.
Norský byznysmen Nils Jebens přijel do Prahy v 90. letech rozvíjet síť kasin. Hazard ale brzy vyměnil za fine dining, když otevřel dnes již ikonický podnik Kampa Park. „U kritiků a v průvodcích nejsme moc oblíbení, myslí si, že jsme příliš turističtí. Nicméně, raději než uznání mám plnou restauraci lidí," říká Jebens v rozhovoru pro Newstream.
Majitel Kampa Parku: Raději budu mít restauraci plnou lidí, než michelinskou hvězdu na dveřích
Enjoy
Norský byznysmen Nils Jebens přijel do Prahy v 90. letech rozvíjet síť kasin. Hazard ale brzy vyměnil za fine dining, když otevřel dnes již ikonický podnik Kampa Park. „U kritiků a v průvodcích nejsme moc oblíbení, myslí si, že jsme příliš turističtí. Nicméně, raději než uznání mám plnou restauraci lidí," říká Jebens v rozhovoru pro Newstream.
Sdílený start z kuchyně
K jídlu objednáváme guacamole s nachos, které je přímočaré, svěží a citronově živé, a tuňákový tatarák s čistou, chladnou linkou a jemnou pikantností. Quesadilla s masem a lanýžem přidá hutnější, máslovou vrstvu, s níž pěkně kontrastuje oliheň v pálivé omáčce se špenátem a čerstvě hoblovaným lanýžem – pružná, šťavnatá textura a hřejivý žár, který nechá promluvit i moře.
Druhé kolo South Americano je tropická verze známého Americana: Campari a vermouth rosso zjemní Malibu, kokosová voda a limonádou z yerba maté, takže hořkosladký základ dostane sluncem prohřátý, kokosovo-bylinkový tón a nižší procenta. Caipi Fuego je zase temperamentní maracujová variace na caipirinhu; cachaça a limetka, ale hlavně sirup z ají amarillo, dodají šťavnatost i pikantní „kopanec“, který láká k dalšímu soustu.
Více než deset let tradice, spolehlivý rozvoz, česká klasika a ekonomická stabilita. Jídelna Stravování Kučera v Peruci je důkazem, že i na malém městě může fungovat přístupná gastronomie. A potvrzují to stovky zákazníků.
REPORTÁŽ: Táckárna v Peruci si na nic nehraje. Na obědě za kilo si tady denně pochutnají stovky strávníků
Enjoy
Více než deset let tradice, spolehlivý rozvoz, česká klasika a ekonomická stabilita. Jídelna Stravování Kučera v Peruci je důkazem, že i na malém městě může fungovat přístupná gastronomie. A potvrzují to stovky zákazníků.
Yakitori závitky ve dvou verzích
Doobjednáváme další jídlo. Betelové závitky s mletým masem a dvojici yakitori – hovězí a z mořského vlka – jsou šťavnaté, se slaně-karamelovou stopou; listy betelu to celé drží pohromadě bez zbytečné těžkosti. Na tečku zůstáváme u lehkého rytmu západu slunce. Verbena Spritz je květinový a bylinkový, delikátně růžový šum. Kaffir Lime Spritz působí výrazněji, hořkosladce, s bergamotovou linkou a čistou citrusovou svěžestí — perfektní do pozdního světla nad Václavákem.
Proč jít?
Kvůli výhledu a atmosféře zapadajícího slunce nad pražskými střechami, promyšleným koktejlům v latinsko-nikkei duchu a lehkým jídlům ke sdílení, ale i kvůli rotačnímu pojetí nabídky, které bar drží živý a sezónní. Široká škála intenzity pití – od spritzů přes nízkoalkoholické a nealkoholické až po signature drinky – zaručí, že si tu sedne fajnšmekr, řidič, ale i ten, kdo chce „jen něco lehkého“ do horkého večera.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.