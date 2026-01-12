Bugatti jako adresa. Automobilka staví v Dubaji mrakodrap pro boháče

Nový magazín právě vychází!

Značka Bugatti, která si vybudovala pověst výrobce jedněch z nejdražších a nejexkluzivnějších automobilů světa, posouvá hranice luxusu do zcela nové roviny. V dubajské čtvrti Business Bay vyrůstá její první rezidenční projekt – Bugatti Residences by Binghatti, mrakodrap určený pro ty nejbohatší.

Bugatti už supersporty nestačí. V Dubaji francouzská automobilka staví svou první rezidenční věž pro ultrabohaté. Projekt vzniká ve spolupráci s místním developerem Binghatti Properties a nabídne zhruba 170 bytových jednotek a 11 exkluzivních penthousů. Ty nejdražší z nich budou mít vlastní výtahy pro automobily, takže majitelé si budou moci zaparkovat svůj vůz přímo v apartmánu. 

Ceny odpovídají cílové klientele. Zatímco „základní“ byty se pohybují ve stovkách milionů korun, nejdražší penthouse se prodal za v přepočtu 3,5 miliardy korun, píše web BBC. Jde o vůbec nejdražší byt, jaký byl kdy v Dubaji i na Blízkém východě prodán.

Celebrity už nakupují

Mezi kupci se objevují i světová jména. Podle developerů si v projektu pořídili bydlení například brazilský fotbalista Neymar (za apartmán měl podle zjištění BBC zaplatit v přepočtu asi 1,3 miliardy korun), italský operní pěvec Andrea Bocelli nebo francouzský fotbalista Aymeric Laporte. Dubaj tak dál potvrzuje pozici magnetu pro globální elitu, která hledá nejen luxus, ale i bezpečné a daňově vstřícné prostředí.

Dubaj

Luxus, bezpečí a nula daní. Dubaj je magnetem pro světovou elitu

Reality

Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.

Přečíst článek

Bydlení jako značka

Trh s takzvanými branded residences – tedy rezidenčními projekty nesoucími jméno luxusních značek – zažívá v posledních letech prudký růst. Staví je stále širší okruh luxusních značek, včetně dalších automobilových výrobců jako je Porsche či Aston Martin. Do tohoto segmentu už vstoupily také další firmy, například švýcarský hodinářský dům Jacob & Co nebo italské módní značky Fendi a Missoni. A Dubaj se stala jedním z hlavních center tohoto trendu.

Kupující neplatí pouze za metry čtvereční, ale za možnost „žít značku“ každý den – podobně jako u luxusních hodinek nebo supersportů, podotkl pro server Muhammed BinGhatti, předseda společnosti Binghatti Properties.

Projekt Bugatti Residences zapadá do širší strategie Dubaje, která cílí na příliv milionářů a miliardářů z celého světa, kteří zde nacházejí kombinaci moderní architektury, vysoké bezpečnosti a relativně nízkého daňového zatížení. Jeho dokončení je plánováno na rok 2027.

Miliardář Passer vyvázne ze závodní jízdy v Bugatti bez trestu

Leaders

Německé úřady ukončily vyšetřování českého podnikatele Radima Passera kvůli jízdě rychlostí až 417 kilometrů za hodinu po německé dálnici. Obžalován nebude. S odvoláním na státní zastupitelství ve Stendalu na severovýchodě Německa to uvedla agentura DPA.

Přečíst článek

duk

duk

Dušan Kütner

Stanislav Šulc
108 hlasů, nebo problém

Jenomže ono se hraje o trochu víc než „jen“ o formální důvěru. Je to první reálný test síly stávající koalice ve Sněmovně. A to nad hlasováním, kdy v podstatě všem poslancům jde, nebo přesněji by mělo jít o totéž. I proto Tomio Okamura velmi hekticky vystoupil s tím, že počítá se všemi 108 hlasy pro vládu.

Chápe, že jakýkoli jiný scénář bude začátek problémů. Právě Okamurův poslanecký klub, jemuž se již otevřeně říká „pytel blech“, může při dalších hlasováních sehrát poměrně významnou roli. Část loajalistů, tedy kmenových poslanců SPD, by sice měla stačit na prohlasování jakéhokoli zákona, jenomže pokud budou v Poslanecké sněmovně návrhy zákonů, které budou příliš velkým vládním kompromisem, může se vláda dostat do úzkých.

sta

Vládu čekají důsledky vládnutí

A tady se bude moci otevřít prostor pro opozici, která zatím vyčkává, konsoliduje síly, ale zatím toho mnoho neukázala. Ano, ani neměla prostor, ale ukazuje se, že příležitostí bude přibývat.

Je dobré začít suverénně: všichni opoziční poslanci by měli aktivně hlasovat proti, i kdyby měli na jednání dorazit s chřipkou. A tuto pozici pak držet co možná nejdůsledněji, pokud jim to svědomí a ústavní pořádek dovolí. Je na čase, aby svou vládní, tedy státotvornou pozici ANO, SPD a Motoristé naplno pocítili. I se všemi důsledky a zodpovědností, které to přináší.

ČTK

ČTK

Dalibor Martínek

Nejlepší evropská architektura? Tentokrát ji porota našla schovanou v Karlových Varech

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nejsou to mrakodrapy ani okázalé ikony. Nejlepší evropská architektura roku 2026 vzniká z omezení, rekonstrukcí a veřejných investic. A jeden z projektů, které dnes porota Mies van der Rohe Awards považuje za klíčové, najdeme překvapivě v Karlových Varech.

Evropská komise spolu s nadací Fundació Mies van der Rohe zveřejnily výběr 40 projektů, které postupují do užšího kola prestižního mezinárodního architektonického klání European Union Prize for Contemporary Architecture / Mies van der Rohe Awards 2026.

Z původních 410 nominací porota vybrala realizace, jež nejpřesněji vystihují, kam se dnes evropská architektura skutečně posouvá. A verdikt je poměrně jednoznačný, architektura už dávno není jen o formě. Je o strategii, odpovědnosti a schopnosti pracovat s omezenými zdroji.

pej

Kvalita pod tlakem rozpočtů

Výběr ukazuje jasně potvrzuje trend, že vysoká architektonická kvalita dnes nevzniká navzdory rozpočtovým limitům, ale často právě díky nim. Mnohé projekty vznikaly v podmínkách výrazných finančních omezení, která formovala jejich podobu.

Užší výběr zahrnuje projekty z 18 zemí, 36 měst a 30 regionů. Nejvíce realizací pochází z Francie (9) a Španělska (7), silně zastoupeny jsou také Dánsko a Belgie. Vedle velkých metropolí se ale objevují i menší města a obce a dokonce Tunisko, které se tak symbolicky zapojuje do širšího evropského architektonického dialogu. Kvalitní architektura už není výsadou bohatých trhů ani velkých center.

Rekonstrukce jako hlavní investiční téma

Z hlediska typologie převažují projekty zaměřené na kulturu, vzdělávání, smíšené využití a krajinu. Klíčové je však jiné číslo, 21 ze 40 vybraných projektů jsou rekonstrukce. Novostavby (17) a rozšíření stávajících objektů (2) dnes hrají spíše doplňkovou roli. Evropská architektura se tak stále více soustředí na regeneraci, adaptaci a nové využití existujících struktur. A jasně mluví i struktura investorů, 23 projektů vzniklo z veřejných prostředků, 12 financoval soukromý sektor a pět bylo realizováno formou PPP.

Veřejné zakázky se ukazují jako klíčový motor architektonických inovací, často jsou odvážnější než čistě komerční projekty. Soukromí investoři naopak experimentují tam, kde je prostor pro specializaci a rychlejší rozhodování.

Petra Nehasilová

Česká stopa: Císařské lázně v Karlových Varech

Jedním z projektů, které potvrzují schopnost české architektury obstát v evropském kontextu, je konverze Císařských lázní v Karlových Varech. Klíčovým prvkem obnovy národní kulturní památky z konce 19. století je multifunkční sál navržený studiem Petr Hájek Architekti. Technicky precizní vestavba, která se na šesti ocelových nohách doslova vznáší uprostřed historické dvorany. Konstrukce se záměrně nedotýká původní stavby ani litinových sloupů. Ocelový objekt byl kompletně vyroben a nanečisto sestaven v hale, poté rozebrán, očíslován a do lázní instalován skrze otevírací střechu. Výsledkem je variabilní, provozně odolný celek se zasouvacím hledištěm, nastavitelným orchestřištěm a flexibilní akustikou, schopný reagovat na široké spektrum kulturních programů.

Novorenesanční budova Císařských lázní pocházející z konce 19. století je od roku 2010 chráněna jako národní kulturní památka. Studio Petr Hájek Architekti proto navrhlo inovativní vestavbu, která se vznáší uprostřed dvorany na šesti ocelových nohách. Vestavěná konstrukce se totiž důsledně vyhýbá jakémukoliv přímému kontaktu s historickou budovou i s původními litinovými sloupy při obvodových stěnách. Jednotlivé díly do ní byly dosazeny skrze otevírací střechu a až na místě složeny v kompaktní celek. 10 fotografií v galerii

Porota ocenila především odvahu pracovat s přísnými technickými i památkovými limity, schopnost propojit historický kontext s nároky současného provozu a také fakt, že se architektům podařilo investora přesvědčit o smyslu dlouhodobě udržitelného řešení. Císařské lázně tak ukazují, že kvalitní architektonická konverze může být nejen kulturním přínosem, ale i racionální investicí do budoucnosti historických budov.

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

