Bugatti jako adresa. Automobilka staví v Dubaji mrakodrap pro boháče
Značka Bugatti, která si vybudovala pověst výrobce jedněch z nejdražších a nejexkluzivnějších automobilů světa, posouvá hranice luxusu do zcela nové roviny. V dubajské čtvrti Business Bay vyrůstá její první rezidenční projekt – Bugatti Residences by Binghatti, mrakodrap určený pro ty nejbohatší.
Bugatti už supersporty nestačí. V Dubaji francouzská automobilka staví svou první rezidenční věž pro ultrabohaté. Projekt vzniká ve spolupráci s místním developerem Binghatti Properties a nabídne zhruba 170 bytových jednotek a 11 exkluzivních penthousů. Ty nejdražší z nich budou mít vlastní výtahy pro automobily, takže majitelé si budou moci zaparkovat svůj vůz přímo v apartmánu.
Ceny odpovídají cílové klientele. Zatímco „základní“ byty se pohybují ve stovkách milionů korun, nejdražší penthouse se prodal za v přepočtu 3,5 miliardy korun, píše web BBC. Jde o vůbec nejdražší byt, jaký byl kdy v Dubaji i na Blízkém východě prodán.
Celebrity už nakupují
Mezi kupci se objevují i světová jména. Podle developerů si v projektu pořídili bydlení například brazilský fotbalista Neymar (za apartmán měl podle zjištění BBC zaplatit v přepočtu asi 1,3 miliardy korun), italský operní pěvec Andrea Bocelli nebo francouzský fotbalista Aymeric Laporte. Dubaj tak dál potvrzuje pozici magnetu pro globální elitu, která hledá nejen luxus, ale i bezpečné a daňově vstřícné prostředí.
Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.
Bydlení jako značka
Trh s takzvanými branded residences – tedy rezidenčními projekty nesoucími jméno luxusních značek – zažívá v posledních letech prudký růst. Staví je stále širší okruh luxusních značek, včetně dalších automobilových výrobců jako je Porsche či Aston Martin. Do tohoto segmentu už vstoupily také další firmy, například švýcarský hodinářský dům Jacob & Co nebo italské módní značky Fendi a Missoni. A Dubaj se stala jedním z hlavních center tohoto trendu.
Kupující neplatí pouze za metry čtvereční, ale za možnost „žít značku“ každý den – podobně jako u luxusních hodinek nebo supersportů, podotkl pro server Muhammed BinGhatti, předseda společnosti Binghatti Properties.
Projekt Bugatti Residences zapadá do širší strategie Dubaje, která cílí na příliv milionářů a miliardářů z celého světa, kteří zde nacházejí kombinaci moderní architektury, vysoké bezpečnosti a relativně nízkého daňového zatížení. Jeho dokončení je plánováno na rok 2027.
Německé úřady ukončily vyšetřování českého podnikatele Radima Passera kvůli jízdě rychlostí až 417 kilometrů za hodinu po německé dálnici. Obžalován nebude. S odvoláním na státní zastupitelství ve Stendalu na severovýchodě Německa to uvedla agentura DPA.
