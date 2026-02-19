Nový magazín právě vychází!

V Chýni vznikla škola za miliardu. Nový kampus má ambici stát se centrem celé čtvrti

V Chýni vznikla škola za miliardu. Nový kampus má ambici stát se centrem celé čtvrti

Škola v Chýni
Alex Shoots Buildings, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rychle rostoucí Chýně na okraji Prahy reaguje na tlak suburbanizace výstavbou nové základní školy. Projekt za zhruba 1,05 miliardy korun kombinuje vzdělávací infrastrukturu se sportovním a komunitním zázemím a je navržen jako otevřený areál využitelný i mimo výuku.

Chýně, dynamicky se rozvíjející obec nedaleko Prahy, stojí před typickou výzvou satelitních měst: jak rychle rostoucí populaci nabídnout kvalitní veřejnou infrastrukturu. Nová základní škola není jen odpovědí na nedostatek míst ve třídách, ale dlouhodobou investicí do rozvoje lokality.

Projekt o zastavěné ploše 5 175 metrů čtverečních a hrubé podlahové ploše 13 170 metrů čtverečních vyšel přibližně na 1,05 miliardy korun. Rozsahem i vybaveností patří mezi nejvýznamnější veřejné investice obce posledních let a zároveň představuje infrastrukturu dimenzovanou i pro budoucí rozvoj území.

Nová základní škola v Chýni představuje investici přibližně 1,05 miliardy korun a patří k největším veřejným projektům obce posledních let. Areál o zastavěné ploše 5 175 m² a hrubé podlahové ploše 13 170 m² je dimenzován i pro budoucí rozvoj lokality. Architektonický návrh studia OVA pracuje s konceptem školy jako otevřeného světa využitelného i mimo výuku. 19 fotografií v galerii

Architektonický návrh Jiřího Opočenského, Štěpána Valoucha a Ondřeje Králíka ze studia OVA pracuje s představou školy jako otevřeného světa, tedy prostoru, který nezůstává uzavřený po skončení vyučování. Budova funguje ve dvou režimech. Dopoledne slouží plné kapacitě výuky, odpoledne se část objektu otevírá veřejnosti: kroužkům, vzdělávacím programům, sportu i kulturním akcím. Škola se tak stává komunitním centrem obce.

Architektura podporující způsob výuky

Návrh vychází ze současných vzdělávacích trendů, které akcentují flexibilitu a různorodé formy učení. Vedle klasických učeben zde hrají roli také neformální zóny: studovny s různými typy sezení, zákoutí na chodbách určená ke skupinové práci či klidným rozhovorům nebo venkovní učebna na střeše.

Každé ze tří podlaží má přímý kontakt s exteriérem. Díky svažitému terénu lze do budovy vstoupit nejen z úrovně přízemí, ale také z vyššího podlaží napojeného na sportovní areál. Architektura tak přirozeně propojuje interiér s okolní krajinou a umožňuje variabilní provoz během dne.

Základní kompoziční princip tvoří dvojice dvorů. Vstupní dvůr orientovaný směrem k obci je otevřený obyvatelům. Nabízí prostor pro setkávání, odpočinek i neformální aktivity žáků a stává se přirozeným předprostorem školy.

Druhý dvůr je intimnější, určený primárně dětem. Obsahuje herní prvky, měkké povrchy i venkovní stoly navazující na jídelnu. Díky přímému propojení s halou, jídelnou i cvičnou kuchyňkou se stává plnohodnotnou součástí každodenního provozu.

„Koncept ‚otevřené náruče‘, který dvojice dvorů symbolizuje, má i urbanistický rozměr. Dnes škola stojí částečně osamoceně na okraji rozvojové lokality, v budoucnu se však stane přirozeným centrem nové obytné čtvrti,“ přibližují autoři návrhu.

Sportovní infrastruktura i pro veřejnost

Součástí projektu je rozsáhlý sportovní areál umístěný o úroveň výše nad školní budovou. Atletický ovál s integrovaným fotbalovým hřištěm doplňuje zázemí s atletickým tunelem a občerstvením. Tribuna na střeše zázemí umožňuje sledovat sportovní dění i při větších akcích.

Mezi školou a oválem vzniklo tréninkové hřiště využitelné během výuky i mimo ni. Sportoviště tak nepředstavují izolovanou školní funkci, ale infrastrukturu dostupnou i místním obyvatelům.

Budova splňuje energetický standard A. Vytápění zajišťují tepelná čerpadla, řízené větrání je kombinováno s možností přirozeného větrání okny. Fotovoltaické panely na střechách školy i sportovního zázemí přispívají k energetické soběstačnosti areálu.

Exteriérové stínění a vegetační střechy zároveň pomáhají omezovat efekt tepelného ostrova. Energetická efektivita tak není doplňkem, ale integrální součástí architektonického návrhu.

Autorem projektu je ateliér OVA, který založili Jiří Opočenský a Štěpán Valouch, partnerem kanceláře je Ondřej Králík. Mezi jejich nejznámější realizace patří například sídlo společnosti Lasvit, oceněné Českou cenou za architekturu 2020. V roce 2025 studio dokončilo mimo jiné dvě základní školy, bytový projekt v Hradci Králové či rekonstrukci obchodního centra Grand v Pardubicích.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Retail zůstává dominantní

Retailový fond ZDR Public přinesl investorům roční výnos 6,27 procenta, kumulativně od vzniku přes 50 procent. Hodnota portfolia činí 4,6 miliardy korun.

Největší transakcí byla akvizice Aventin Shopping Znojmo. Fond zároveň rozšířil portfolio v Rakousku nákupem retail parku v Zeltwegu, čímž se podíl rakouských aktiv zvýšil na zhruba deset procent pronajímatelné plochy.

Přes geografickou expanzi ale strategie zůstává koncentrovaná. Výkonnost fondu stojí především na retail parcích s každodenní spotřebou. Jejich odolnost se opírá o diskontní prodejce a potraviny, citlivost na vývoj spotřeby ale přetrvává.

Industrial fond roste z menší základny

Nejmladší fond ZDR Industrial dosáhl ročního výnosu 6,85 procenta v korunách a 10,82 procenta v eurech. Klíčovou událostí byla akvizice logistického parku LOGspot Logatec ve Slovinsku, díky níž fond vstoupil na nový trh a překročil miliardovou hodnotu portfolia. Počet investorů fondu přesáhl dva tisíce.

Správa železnic ukázala nové Dejvice. Investice za miliardy mění i realitní trh

Takto bude vypadat nádraží v Dejvicích.
Správa železnic, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Zahloubená trať, park místo kolejí a rychlé spojení na letiště. Modernizace železnice mění Prahu 6 a zvedá hodnotu bydlení za její hranicí.

Zveřejněné vizualizace budoucí podzemní stanice Praha-Dejvice nabízejí víc než architektonickou ochutnávku dopravní stavby. Ukazují klíčový díl infrastruktury, který může přepsat nejen spojení centra metropole s Letištěm Václava Havla a Kladnem, ale i cenovou mapu bydlení v celém severozápadním koridoru Prahy.

„Celá stavba zapadá do urbanistické studie Hradčanská. Jedná se o modernizaci úseku Výstaviště – Dejvice, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován,“ uvedla Správa železnic.

Projekt Správy železnic, na jehož architektonickém řešení se podílela studia Monolot a dh architekti, počítá s přesunem vlakové dopravy pod zem a s výstavbou nové stanice posunuté blíže k metru Hradčanská. Vznikne tak přímý přestup na linku A.

4 fotografií v galerii

Tři kilometry pod zemí

Stanice Praha-Dejvice bude součástí zhruba tříkilometrového zahloubeného úseku od Výstaviště po Veleslavín. Náklady dosahují podle posledních odhadů 7,66 miliardy korun, zahájení stavby se plánuje na rok 2027. Vlaky se zanoří už ve Stromovce, projedou podzemní stanicí v Dejvicích a raženými tunely pod Střešovicemi vyjedou zpět na povrch ve Veleslavíně.

Technickou výzvou bylo zejména křížení s tunelovým komplexem Blanka, kde projektanti hledali bezpečný odstup obou staveb.

Zahloubení tratě zároveň odstraní bariéru, která dnes území Prahy 6 rozděluje. V původní stopě kolejí má vzniknout park propojující Letenské sady se Stromovkou. Podzemní řešení navíc odstraní bariérový efekt dnešní tratě, která území dlouhodobě urbanisticky rozděluje.

Navazující úsek modernizace směrem do Veleslavína už získal kladné stanovisko EIA a jeho dokončení se plánuje kolem roku 2030. Následovat mají další části tratě až do Kladna a na letiště.

Modernizace tratě přinese hned několik systémových dopadů: zkrácení cesty z centra Prahy na Letiště Václava Havla zhruba na 25 minut, výrazné navýšení kapacity spojů v příměstském režimu i očekávaný přesun části dojíždějících ze silniční dopravy na koleje. S tím souvisí také vyšší pracovní mobilita mezi metropolí a středočeským regionem, která patří ke klíčovým faktorům dalšího ekonomického rozvoje celé aglomerace.

Koleje jako cenotvorná infrastruktura

Skutečný ekonomický dopad tratě Praha–Letiště–Kladno se ale neodehraje jen v Dejvicích. Dostupnost kolejové dopravy totiž patří mezi nejsilnější faktory růstu cen nemovitostí. Lepší napojení Dejvic na letiště i centrum může podle realitních analytiků zvýšit atraktivitu lokality nejen pro rezidenční výstavbu, ale i kancelářské projekty či služby navázané na mezinárodní mobilitu. Nejvýrazněji se už dnes promítá do realitního trhu na Kladně.

Město, dlouhodobě vnímané jako dostupnější alternativa metropole, zdražuje právě v očekávání kapacitního kolejového spojení. Zatímco před deseti lety se starší byty prodávaly hluboko pod hranicí 30 tisíc korun za metr čtvereční, novostavby dnes běžně překračují dvojnásobek. U lepších projektů se cenovky přibližují okrajovým částem Prahy.

Na infrastrukturní výstavbu reagují i investoři. V Kladně přibývají bytové projekty na brownfieldech i menší rezidenční výstavba. Developeři přitom často vstupují do území v předstihu. Specifickým bonusem je i budoucí kolejové napojení na letiště, které zvyšuje atraktivitu lokality pro zaměstnance leteckého provozu, logistiky i krátkodobé pronájmy.

Srovnání: železnice zdražuje celé pražské zázemí

Kladno přitom není první lokalitou, kde koleje fungují jako cenový akcelerátor. Podobný vývoj je patrný i na dalších železničních radiálách. Beroun těžil z modernizace třetího koridoru. Rychlé spojení na Smíchov a hlavní nádraží nastartovalo developerskou výstavbu a ceny bytů se zde vyšplhaly na 70 až 80 procent pražského průměru.

Ještě výraznější příběh nabízí Říčany. Díky častým příměstským spojům a dojezdu kolem 25 minut patří k nejžádanějším rezidenčním lokalitám v zázemí metropole. Novostavby zde dosahují až 80 až 90 procent pražských cen a limitem trhu se stal nedostatek pozemků.

Růst potvrzuje i Lysá nad Labem, kde hraje roli především vysoká frekvence vlaků. Silná dojížďka podporuje nájemní i vlastnické bydlení.

