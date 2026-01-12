Turek se ministerstva nevzdává. Mohl bych ho vést jako zmocněnec, uvedl

Nový magazín právě vychází!

ČTK
ČTK
ČTK

Ministerstvo životního prostředí by podle představ Motoristů mohl zprostředkovaně vést vládní zmocněnec, kterým by se stal čestný prezident Motoristů Filip Turek. Před jednáním koaliční rady ANO, SPD a Motoristů to Turek řekl novinářům. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Ministerstvo dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.

„Máme představu toho, že může existovat pozice vládního zmocněnce, dejme tomu pro Green Deal, která by mohla ošetřovat hlavní témata na ministerstvu životního prostředí,“ uvedl Turek. Ministerstvo podle něho nemůže jet na autopilota. Macinka sice zvládá agendu, dlouhodobě by to ale nebylo prospěšné a bylo by potřeba, aby ministerstvo někdo řídil, dodal Turek.

Jmenování poslanců vládními zmocněnci není výjimečné, za minulé Babišovy vlády byl například poslanec ANO Milan Hnilička vládním zmocněncem pro sport, poslankyně Helena Válková (ANO) zmocněnkyní pro lidská práva. V prosinci se této role ujala šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Kabinet dnes projedná návrh, aby se zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost stal místopředseda ANO a poslanec Robert Králíček.

Aliance pro moderní stát chce podpořit projekty podporující demokracii

Čeští miliardáři podpoří bezpečnost státu či digitalizaci

Filantropie

Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.

sta

Přečíst článek

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce dnes s koaličními partnery hovořit o dopise, v němž mu v pátek prezident odůvodnil rozhodnutí Turka ministrem nejmenovat. Pavel v něm mimo jiné uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy z mladické nerozvážnosti.

Motoristé tvrdí, že Pavel tím, že odmítl jmenovat nominanta navrženého premiérem, překračuje ústavu. „Doufám, že pan prezident dostane rozum a začne dodržovat zákon,“ řekl Turek, podle kterého se prezident ve svém zdůvodnění vyjádřil nepřijatelně a nevhodně.

Žalobu na ochranu osobnosti na Pavla, jak o ní Turek mluvil v pátek v Kyjevě, označil za optickou záležitost. „K žalobě nějakým způsobem dojde, ale nevím, jestli dojde k tomu, že se pan prezident zachová jako chlap a opravdu se mi omluví,“ řekl. Není jednoduché podle Turka žalobu správně podat a spor vyhrát. Za prezidenta republiky by se musela omlouvat nejspíš ministryně financí a pokud by musel zaplatit pokutu, hradil by ji stát, dodal.

Turek s prezidentem drtivě prohrál

Názory

Vláda má skutečně neotřelou koordinaci. Jeden týden Okamura označí Ukrajince za lůzu, druhý týden jede do Kyjeva Macinka s dobrými zprávami. Podle Macinky je dobře, že se podařilo najít kompromis ohledně muniční iniciativy. Tu nakonec Česko torpédovat nebude, bude ji dál koordinovat. Ovšem, jak řekl premiér Babiš, země na munici nepřispěje ani korunou. Taková hezká, typicky česká pomoc.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Vláda jako celek by jmenována být měla, protože je to výsledek říjnových voleb,“ řekl před jednáním koalice předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Uvedl, že chápe, že Motoristé chtějí, aby Turek měl co nejlepší pozici. Okamurovi by se ale nelíbilo, pokud by v tomto volebním období působilo při vládě více zmocněnců než ve volebním období minulém.

Kompetenční žalobu Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Babiš.

Související

Muskův Neuralink dostává soupeře. Čínská BrainCo míří mezi burzovní elitu

BrainCo
ČTK
nst
nst

Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.

Firma spolupracuje na plánované primární veřejné nabídce akcií s investičními bankami China International Capital Corp. a UBS. Podle zdrojů by BrainCo mohla získat několik stovek milionů dolarů, konečné parametry transakce se ale stále projednávají.

Čínská konkurence pro Muska

BrainCo se řadí mezi čínské technologické firmy, které se snaží konkurovat americkým lídrům v oblasti mozko-počítačových rozhraní, především společnosti Neuralink miliardáře Elona Muska. Na rozdíl od ní se však BrainCo zaměřuje na neinvazivní technologie a vývoj bionických protéz.

BrainCo ČTK

Technologie propojující lidský mozek s počítači se stává novým bojištěm technologického soupeření mezi Čínou a Spojenými státy. Peking v posledních letech výrazně podporuje domácí firmy v citlivých oblastech, které považuje za klíčové pro národní bezpečnost a technologickou soběstačnost.

Podle čínských médií BrainCo nedávno uzavřela investiční kolo v objemu dvou miliard jüanů, na němž se podílely mimo jiné fondy IDG Capital a Walden International. Analytici očekávají, že čínský trh s technologiemi mozko-počítačového rozhraní poroste v následujících letech tempem kolem 20 procent ročně.

Grok

Indonésie zasahuje proti AI. Země stopla Muskův Grok kvůli deepfake obsahu

Zprávy z firem

Indonésie dočasně zablokovala přístup k systému umělé inteligence Grok poté, co úřady zahájily vyšetřování jeho využívání k vytváření sexuálního obsahu. S odvoláním na oficiální vyjádření indonéské vlády o tom informovala agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Musk dostane od Tesly bilion, který chtěl. Nechají ho ale zasoutěžit

Leaders

Musk si navýší podíl v Tesle na pětadvacet procent. Když splní stěží realistické cíle, které mu firma dala. Bude z miliardáře bilionář?

tzv

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zlato nepolevuje. Jeho cena se dostala na novou rekordní úroveň, posiluje i stříbro

Zlato a stříbro
iStock
ČTK
ČTK

Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala hranici 4600 dolarů (96 655 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Později se zlato obchodovalo těsně pod touto hranicí. Na rekordních hodnotách se pohybuje i cena stříbra, která poprvé překonala hranici 84,58 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). Děje se tak poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování předsedy americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce.

Trhy podle analytika Tima Waterera ze společnosti KCM Trade sledují dění kolem Powella a také nepokoje v Íránu. „Americké futures se po zprávách o Powellovi otočily směrem dolů, což byl signál pro zlato, aby se vydalo na cestu vzhůru,“ uvedl.

Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické a ekonomické nejistoty. Růst ceny zlata pohání také nákupy centrálních bank. „Očekávám, že apetit centrálních bank po zlatě a stříbře bude v letošním roce nadále růst, protože drahé kovy jsou vnímány jako méně riziková alternativa k dolaru,“ dodal Waterer.

Trestní oznámení

Powell v neděli řekl, že mu administrativa prezidenta Donalda Trumpa pohrozila trestním oznámením kvůli jeho loňskému vystoupení v Kongresu. Powell to označil za záminku pro další tlak na centrální banku, aby snížila úrokové sazby. "Jde o to, zda Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický tlak a zastrašování," řekl šéf Fedu.

„Pokud do konání centrální banky zasahuje politik v rozvojové zemi nebo i zemi typu Turecka, berou to mezinárodní investoři jako sice varovný, ale ne úplně nepředpokládatelný vývoj,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Jenže v institucionálně vyspělých ekonomikách je nezávislost centrální banky brána jako základní a nezpochybnitelný pilíř chodu celého hospodářství. A Spojené státy mají mezi vyspělými ekonomikami vůdčí postavení,“ dodal.

„Latinská Amerika zůstává zdrojem další nejistoty - Venezuela, Kolumbie i Kuba se znovu dostávají do centra geopolitických sporů a sankční politiky, což zvyšuje nervozitu na komoditních trzích jako celku,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Analytik také připomněl, že jako stále reálnější problém se ukazuje Trumpova snaha anektovat Grónsko, které je součástí Dánského království. „Pokud se začne vážně debatovat o oslabení nebo dokonce rozpadu NATO, jde o systémový šok, jehož dopad se v cenách aktiv ještě plně neodrazil,“ domnívá se Lajsek.

„V tomto prostředí není úvaha o zlatu na úrovni 5000 dolarů za unci ničím extrémním. Nejde o krátkodobou spekulaci, ale o logický důsledek kombinace vysokého globálního zadlužení, eroze důvěry v měnové autority a narůstajícího geopolitického napětí. Zlato se znovu stává aktivem, které se nenakupuje kvůli výnosu, ale kvůli přežití hodnoty,“ dodal.

Trh s drahými kovy podle analytiků sleduje i vývoj v Íránu. Tam už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu, při nichž podle aktivistů zahynulo nejméně 544 lidí.

Jerome Powell

Trump versus Fed: vyšetřování Powella otevírá boj o měnovou politiku

Politika

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování proti předsedovi americké centrální banky (Fed) Jeromeovi Powellovi, píší agentury. Obvinění se týká sporné rekonstrukce budovy Fedu, o které hovořil Powell v loňském červnu před Kongresem. Podle Powella jde o snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa získat větší vliv nad Fedem a měnovou politikou, za kterou šéf Bílého domu Powella dlouhodobě kritizuje.

ČTK

Přečíst článek

ilustrační foto

Trump: Kubu čeká ropná apokalypsa, uzavřete dohodu nebo zkrachujete

Politika

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump dnes mimoto sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.

ČTK

Přečíst článek

Související

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme