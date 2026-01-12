Turek se ministerstva nevzdává. Mohl bych ho vést jako zmocněnec, uvedl
Ministerstvo životního prostředí by podle představ Motoristů mohl zprostředkovaně vést vládní zmocněnec, kterým by se stal čestný prezident Motoristů Filip Turek. Před jednáním koaliční rady ANO, SPD a Motoristů to Turek řekl novinářům. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Ministerstvo dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.
„Máme představu toho, že může existovat pozice vládního zmocněnce, dejme tomu pro Green Deal, která by mohla ošetřovat hlavní témata na ministerstvu životního prostředí,“ uvedl Turek. Ministerstvo podle něho nemůže jet na autopilota. Macinka sice zvládá agendu, dlouhodobě by to ale nebylo prospěšné a bylo by potřeba, aby ministerstvo někdo řídil, dodal Turek.
Jmenování poslanců vládními zmocněnci není výjimečné, za minulé Babišovy vlády byl například poslanec ANO Milan Hnilička vládním zmocněncem pro sport, poslankyně Helena Válková (ANO) zmocněnkyní pro lidská práva. V prosinci se této role ujala šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Kabinet dnes projedná návrh, aby se zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost stal místopředseda ANO a poslanec Robert Králíček.
Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.
Čeští miliardáři podpoří bezpečnost státu či digitalizaci
Filantropie
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce dnes s koaličními partnery hovořit o dopise, v němž mu v pátek prezident odůvodnil rozhodnutí Turka ministrem nejmenovat. Pavel v něm mimo jiné uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy z mladické nerozvážnosti.
Motoristé tvrdí, že Pavel tím, že odmítl jmenovat nominanta navrženého premiérem, překračuje ústavu. „Doufám, že pan prezident dostane rozum a začne dodržovat zákon,“ řekl Turek, podle kterého se prezident ve svém zdůvodnění vyjádřil nepřijatelně a nevhodně.
Žalobu na ochranu osobnosti na Pavla, jak o ní Turek mluvil v pátek v Kyjevě, označil za optickou záležitost. „K žalobě nějakým způsobem dojde, ale nevím, jestli dojde k tomu, že se pan prezident zachová jako chlap a opravdu se mi omluví,“ řekl. Není jednoduché podle Turka žalobu správně podat a spor vyhrát. Za prezidenta republiky by se musela omlouvat nejspíš ministryně financí a pokud by musel zaplatit pokutu, hradil by ji stát, dodal.
Vláda má skutečně neotřelou koordinaci. Jeden týden Okamura označí Ukrajince za lůzu, druhý týden jede do Kyjeva Macinka s dobrými zprávami. Podle Macinky je dobře, že se podařilo najít kompromis ohledně muniční iniciativy. Tu nakonec Česko torpédovat nebude, bude ji dál koordinovat. Ovšem, jak řekl premiér Babiš, země na munici nepřispěje ani korunou. Taková hezká, typicky česká pomoc.
Turek s prezidentem drtivě prohrál
Názory
„Vláda jako celek by jmenována být měla, protože je to výsledek říjnových voleb,“ řekl před jednáním koalice předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Uvedl, že chápe, že Motoristé chtějí, aby Turek měl co nejlepší pozici. Okamurovi by se ale nelíbilo, pokud by v tomto volebním období působilo při vládě více zmocněnců než ve volebním období minulém.
Kompetenční žalobu Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Babiš.