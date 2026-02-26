Polsko staví letecký gigant: Největší letiště střední Evropy má vyrůst mezi Varšavou a Lodží
Největší letiště střední Evropy? Polsko staví megahub mezi Varšavou a Lodží, který má odbavit až 100 milionů cestujících ročně.
Plánované letiště Centralny Port Komunikacyjny vzniká zhruba 40 kilometrů západně od Varšava, mezi Varšavou a Lodž. Nejde jen o nové letiště. Projekt představuje kompletní dopravní transformaci Polska.
Autorem architektonického návrhu je renomované britské studio Foster + Partners, které vtisklo projektu ikonickou podobu: lehkou, vzdušnou a technologicky pokročilou strukturu, jež má symbolizovat moderní Polsko.
Náměstí budoucnosti: Zeleň, světlo a přirozený pohyb
Srdcem projektu je centrální přestupní náměstí. Prostor zalitý denním světlem, plný zeleně a otevřených výhledů, slouží jako živý společenský uzel. Lidé se zde setkávají před odletem i při vítání příchozích.
Náměstí propojuje tři hlavní druhy dopravy, tedy leteckou, železniční a silniční. Architekti kladou důraz na intuitivní orientaci, minimální výškové rozdíly a plynulý tok cestujících. Dominantní klenutá střecha přirozeně navádí pohyb směrem k terminálům a nástupním branám.
Souvislá klenutá konstrukce zastřešuje celý komplex a sjednocuje jednotlivé funkce. Interiér je navržen s důrazem na otevřenost a vizuální propojení s okolní krajinou.
Projekt maximalizuje modularitu a prefabrikaci, aby byl schopen reagovat na budoucí technologický vývoj i proměnlivou poptávku. Vzniká tak flexibilní a dlouhodobě udržitelný systém.
Polsko dnes: Silný růst, ale kapacitní limity
Současným hlavním letištěm země je Letiště Frédérica Chopina Varšava, které v rekordních letech odbavilo kolem 18–20 milionů cestujících ročně. Další významná letiště jako Letiště Katovice nebo Letiště Lecha Wałęsy Gdaňsk doplňují síť, ale nemají potenciál stát se globálním přestupním uzlem.
CPK má v první fázi dosáhnout kapacity přibližně 40 milionů cestujících ročně s možností rozšíření až na 60–100 milionů. To by z něj učinilo největší letiště ve střední Evropě, větší než současné uzly v Praze, Budapešti nebo Vídni.
Klíčovým prvkem je napojení na vysokorychlostní železnici, která má propojit většinu velkých polských měst do dvou až dvou a půl hodin. Letiště tak nebude jen „varšavské“, ale skutečně národní a potenciálně i regionální pro širší část střední a východní Evropy.
