Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Luxus, bezpečí a nula daní. Dubaj je magnetem pro světovou elitu

Luxus, bezpečí a nula daní. Dubaj je magnetem pro světovou elitu

Dubaj
iStock
nst
nst

Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.

Z nového žebříčku realitní společnosti Savills, o němž informoval server Bloomberg vyplývá, že, Dubaj obsadila první místo mezi 30 světovými městy, která jsou nejatraktivnější pro superboháče. Metropole láká na nulové daně z příjmů a kapitálových zisků, silnou infrastrukturu pro rodiny a vysokou úroveň bezpečí.

Dubaj se v žebříčku umístila na prvním místě před tradičními centry jako New York nebo Londýn.

Káva

Nejdražší káva planety: Dubaj má novou senzaci

Enjoy

Za bezmála 1000 dolarů, tedy zhruba 21 tisíc korun, za jediný šálek nabízí podnik v extravagantním emirátu Dubaj nejdražší kávu na světě. Připravována je z panamských zrn, která se prodávají za cenu zlata, napsala agentura AFP.

ČTK

Přečíst článek

Analýza vedle daňového a obchodního prostředí hodnotila také faktory jako jsou bezpečnost, kvalita vzdělávací infrastruktury či životní styl. A Dubaj dominuje především díky nulovým daním, ale také díky modernímu městskému rozvoji a příznivým podmínkám pro zahraniční investory.

„Mnoho mezinárodních škol v Dubaji hlásí rekordně dlouhé čekací listiny, protože nové rodiny se do města stěhují,“ uvedla Savills ve zprávě. Podle studie má Dubaj největší počet mezinárodních škol ze všech hodnocených destinací.

Boom nových milionářů

Savills zároveň upozorňuje, že globální bohatství se po propadu z roku 2022 zotavuje, přičemž nejrychleji roste v oblasti Asie a Tichomoří. Jen v roce 2024 přibylo po celém světě přes 680 tisíc nových dolarových milionářů, což představuje meziroční nárůst o 1,2 procenta. Do roku 2029 by podle analýzy mělo přibýt dalších pět milionů.

Zatímco Evropa čelí rostoucímu daňovému zatížení a regulacím, Dubaj a New York podle Savills přitahují bohaté především probyznysovým prostředím, daňovými výhodami a geopolitickou stabilitou. 

Významnou roli v přílivu kapitálu do Dubaje hraje i „zlaté vízum“ Spojených arabských emirátů, které nabízí desetiletý pobytový status výměnou za investici ve výši minimálně 2 milionů dirhamů (v přepočtu asi 13 milionů korun ). Tento nástroj, kombinovaný s nulovou daní z příjmu, dělá z Dubaje magnet pro světovou elitu.

Americký prezident Donald Trump

Trump buduje miliardové impérium v Saúdské Arábii. Džidda bude mít Trump Plaza

Reality

Blízkovýchodní sázka realitního žraloka Donalda Trumpa dostává nový rozměr. Jeho společnost Trump Organization uzavřela smlouvu na výstavbu dalšího miliardového projektu v druhém největším městě Saúdské Arábie, v Džiddě. Informují o tom světové agentury.

nst

Přečíst článek

Nová centra bohatství

Studie Savills naznačuje, že dochází k odklonu od tradičních finančních metropolí směrem k „technologicky poháněným městům“. Prudký nárůst počtu milionářů zaznamenala v poslední dekádě například čínská Šen-čen nebo indické Bengalúru. Rostoucí ekonomiky Asie, jako jsou Šanghaj, Bangkok nebo Tokio, tak získávají stále větší podíl na globálním bohatství.

V Evropě se naopak projevuje opačný trend. Londýn, který si dlouhodobě udržuje prvenství v životním stylu, klesl v celkovém pořadí právě kvůli svému daňovému systému. Autoři studie Savills upozorňují, že dědická daň a složitá fiskální pravidla mají na poptávku po luxusních nemovitostech „ochlazující efekt“. „Naopak jurisdikce jako USA, kde jsou limity mnohem vyšší, nebo Blízký východ, kde podobné daně prakticky neexistují, si vedou výrazně lépe.“

Kapitál mění mapu světa

Ekonomové se shodují, že přesun sídel bohatých lidí má hlubší důsledky. Přináší nové investice, zvyšuje poptávku po luxusních nemovitostech a mění charakter měst. Dubaj podle analytiků z Financial Times a Bloombergu potvrzuje, že daňová politika se stala klíčovým faktorem při rozhodování, kde bohatí chtějí žít a investovat.

Dubaj má novou senzaci. Šéfkuchaře, který neexistuje

Enjoy

V centru Dubaje, jen pár kroků od nejvyšší budovy světa Burdž Chalífa, se chystá v září otevřít nová restaurace WOOHOO, která o sobě tvrdí, že ukáže jak bude vypadat stravování budoucnosti. Jídlo zde zatím budou připravovat lidé, ale vše ostatní, od menu přes atmosféru až po způsob obsluhy, navrhne kulinářský velký jazykový model umělé inteligence (AI) zvaný šéfkuchař Aiman, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě
Qantas, užito se svolením
nst
nst

Australská letecká společnost Qantas Airways zveřejnila první oficiální fotografie svého nového letadla Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range). Právě tento stroj má v rámci projektu Project Sunrise zajišťovat nejdelší přímé lety na světě – ze Sydney do New Yorku a Londýna bez mezipřistání. Informaci přinesl server CNBC.

Airbus A350-1000ULR, určený speciálně pro Qantas, je konstruován pro lety trvající až 22 hodin v kuse. Oproti standardnímu modelu má letoun větší zásobu paliva, přepracovanou aerodynamiku a modernizovaný systém řízení spotřeby energie. Výrazných změn se dočká i interiér – Qantas slibuje zcela novou kabinu zaměřenou na pohodlí a fyzickou i psychickou pohodu cestujících během extrémně dlouhých letů.

Cestující se mohou těšit na šest luxusních First Suites, prostorné oddělení Business Class a wellness zónu, která umožní protažení těla či krátké cvičení. Letadlo je navrženo tak, aby minimalizovalo únavu – speciální LED osvětlení simuluje denní světlo, cirkulační systém přivádí více kyslíku a vlhkosti a celé rozložení sedadel podporuje klidnější odpočinek.

Airbus A350 neo

Evropské vítězství ve vzduchu: proč je dnes Airbus o třídu výš než Boeing

Trhy

Souboj mezi americkým Boeingem a evropským Airbusem se nevede jen ve vzduchu, ale i na burze. Zatímco Airbus během posledních let vytrvale roste a láká investory stabilními výsledky, Boeing se stále potýká s následky krizí, které začaly už před pandemií. Rozdíl v kondici obou firem je dnes propastný.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Generální ředitelka Qantasu Vanessa Hudson označila nový letoun za „revoluci v cestování“ a zdůraznila, že Project Sunrise překoná tyranii vzdálenosti. „Změníme způsob, jakým lidé cestují po světě – už nebude nutné přestupovat v Asii, na Středním východě nebo v USA,“ uvedla Hudson pro deník The Australian.

Komerční start v roce 2027

První dodávka z celkem dvanácti objednaných strojů je naplánována na konec roku 2026, přičemž pravidelné linky mají odstartovat v první polovině 2027. Certifikace a testovací lety začnou v průběhu příštího roku. Podle informací agentury Reuters má Qantas v plánu nasadit tři letouny pro linky Sydney–New York a Sydney–Londýn, které budou zajišťovat denní provoz.

Video: Podívejte se, jak se rodí vzdušný šampion

 

Zdroj videa: Qantas, užito se svolením

Nový milník pro letectví

Zavedení těchto letů představuje pro světové letectví zásadní milník. Poprvé v historii budou cestující schopni překonat více než 17 tisíc kilometrů bez zastávky. Znamená to nejen výrazné zkrácení celkové doby cestování, ale i větší efektivitu pro byznys cestující, kteří ušetří hodiny času ztraceného na přestupech.

Současně projekt otevírá novou kapitolu v oblasti komfortu a fyziologie letu. Qantas investuje do výzkumu spánkových cyklů, pohybových zón a stravování tak, aby dlouhý let neznamenal extrémní zátěž pro tělo. Podle odborníků by se tak mohla změnit celá filozofie dálkového cestování – důraz se přesouvá z čistého výkonu motorů na celkový zážitek z cesty.

Qantas, užito se svolením

Ekonomové upozorňují, že úspěch projektu může mít širší dopad i na samotný letecký trh. „Pokud Qantas zvládne provoz bez kompromisů v bezpečnosti a komfortu, otevře to dveře nové éře ultradlouhých linek,“ uvedl již dříve pro Financial Times letecký analytik z Oxford Aviation Group. Letecké společnosti po celém světě už proto sledují projekt s velkým zájmem – nejen z technologického, ale i komerčního hlediska.

Úspěch Qantasu by mohl výrazně změnit konkurenční dynamiku: aerolinky z Asie či Blízkého východu, které dnes profitují z mezipřistání při dálkových letech, by mohly přijít o část svých výnosů. Naopak Airbus by se mohl stát jasným vítězem, pokud se A350-1000ULR osvědčí jako spolehlivý a efektivní typ pro linky nad 18 tisíc kilometrů.

Cesta k „nejdelšímu letu světa“

Projekt Sunrise je pro Qantas vyvrcholením ambice, která sahá až k rokům 2019 a 2020, kdy aerolinka provedla první testovací lety mezi Sydney a Londýnem. Pandemie tehdy plán pozdržela, nyní se ale australský dopravce vrací k realizaci v plné síle.

Pokud vše půjde podle plánu, první komerční let z Sydney do Londýna by měl odstartovat na jaře 2027 a trvat přibližně 20 hodin a 20 minut. Linka do New Yorku má být jen o něco kratší. Pro pasažéry půjde o unikátní zážitek – poprvé budou moci přeletět téměř polovinu planety bez jediného přistání.

Nová kapitola globální dopravy

Qantas svým odvážným krokem potvrzuje, že i v době zpřísněných ekologických norem a tlaků na efektivitu má letectví stále prostor pro technologické inovace. Project Sunrise je víc než jen technický experiment – je to pokus o nové definování dálkového létání.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Ruské aerolinky chtějí zachránit airbus, který přistál se 167 lidmi na poli

Airbus ruských aerolinek, který se 167 lidmi nouzově přistál na Sibiři, chtějí Rusové dál používat

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Airbus A350 neo

Evropské vítězství ve vzduchu: proč je dnes Airbus o třídu výš než Boeing

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Přehlídka hodinek, nejdražší stojí přes čtvrt miliardy korun

Přehlídka hodinek. Ilustrační foto
Profimedia
ČTK
ČTK

V pražském paláci Žofín budou ode dneška do soboty k vidění téměř 2000 hodinek včetně těch, které vyhotovily české firmy.

V Praze odstartoval hodinářský veletrh Salon Exceptional Watches. Nejdražší vystavené hodinky ze Švýcarska stojí čtvrt miliardy korun. "Hodinky jsou vyrobeny z bílého zlata, posázené diamantovými bagetami a doplňuje je rubín. Jejich cena je deset milionů švýcarských franků, tedy 261 milionů Kč," řekla moderátorka Sandra Pospíšilová na zahájení veletrhu. Tyto hodinky pocházejí z ateliéru Antoine Preziuso Genève a jsou podle Pospíšilové poprvé k vidění v Evropě. Předtím je vystavovali jenom v Mexiku.

Letošní ročník hodinářského veletrhu je 11. v řadě. Své modely na něm vystavují značky jako Bell & Ross, Franck Muller, Maurice Lacroix nebo německá Sinn. Z českých značek jsou zastoupeny Prokop & Brož, Robot a Prim Manufacture 1949.

Swatch

Švýcaři reagují na Trumpova cla. Američané si připlatí za hodinky

Money

Švýcarský výrobce hodinek Swatch zvýší ceny ve Spojených státech o pět až 15 procent. V rozhovoru se švýcarským listem Neue Zürcher Zeitung am Sonntag to řekl šéf podniku Nick Hayek. Firma tak reaguje na 39procentní clo, které na dovoz ze Švýcarska v srpnu uvalil americký prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

"Robot má českou DNA, za většinou modelů, které tady vystavujeme, se skrývá nějaký československý příběh. Například model Albatros vznikl ve spolupráci s českým výrobcem letadel Aero Vodochody. Model nese atributy pilotních hodinek třeba v podobě velmi dobré čitelnosti čísel," řekl ČTK zástupce firmy Zdeněk Macháček. Cenové rozmezí hodinek Robot se pohybuje od 50 do 198 tisíci korun, dodal.

SEW také organizuje po dobu trvání veletrhu přednášky, diskuze a ukázky hodinářského řemesla. Vystoupí na nich například nizozemský hodinář Pim Koeslag nebo hodináři z Česka Jaromír Ondráček a Libor Hovorka. Zájemci se budou moct nechat změřit odchylky přesnosti mechanických hodinek a SEW uspořádá i anketu o nejpopulárnější hodinky výstavy Watch of the Year, uvádí tisková zpráva.

Generální ředitelka Elton hodinářská Renata Červenák Nývltová

Šéfka primek Renata Červenák Nývltová: Finišujeme nové strojky. V hodinkách budou příští rok

Leaders

Aktuálně nejzajímavější novinku v produkci firmy Elton hodinářská představuje model Prim Opus inspirovaný letošním rokem hudby. „Uplynulo dvě stě let od narození Bedřicha Smetany, který je neodmyslitelně spjatý s Novým Městem nad Metují, stejně jako výroba hodinek Prim. Smetana v Novém Městě žil a hodinky Prim Opus prokreslují jeho příběh. Číselník je inspirovaný ciferníkem stolních hodin ze zámku, kde skladatel složil známou Louisinu polku. Strojek s ručním nátahem je ručně rytý a obsahuje začátek partitury uvedené skladby,“ popisuje novinku mezi společenskými hodinkami Renata Červenák Nývltová, ředitelka Elton hodinářská.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Startuje podzimní veletrh Sběratel. Nabízí investiční minci Český lev s hologramem

Enjoy

nst

Přečíst článek
Český umělec Martin Krajc ve svém ateliéru

Úspěšný umělec Martin Krajc: Ke statisícovým částkám za obraz vede dlouhá cesta

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme