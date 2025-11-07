Luxus, bezpečí a nula daní. Dubaj je magnetem pro světovou elitu
Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.
Z nového žebříčku realitní společnosti Savills, o němž informoval server Bloomberg vyplývá, že, Dubaj obsadila první místo mezi 30 světovými městy, která jsou nejatraktivnější pro superboháče. Metropole láká na nulové daně z příjmů a kapitálových zisků, silnou infrastrukturu pro rodiny a vysokou úroveň bezpečí.
Dubaj se v žebříčku umístila na prvním místě před tradičními centry jako New York nebo Londýn.
Analýza vedle daňového a obchodního prostředí hodnotila také faktory jako jsou bezpečnost, kvalita vzdělávací infrastruktury či životní styl. A Dubaj dominuje především díky nulovým daním, ale také díky modernímu městskému rozvoji a příznivým podmínkám pro zahraniční investory.
„Mnoho mezinárodních škol v Dubaji hlásí rekordně dlouhé čekací listiny, protože nové rodiny se do města stěhují,“ uvedla Savills ve zprávě. Podle studie má Dubaj největší počet mezinárodních škol ze všech hodnocených destinací.
Boom nových milionářů
Savills zároveň upozorňuje, že globální bohatství se po propadu z roku 2022 zotavuje, přičemž nejrychleji roste v oblasti Asie a Tichomoří. Jen v roce 2024 přibylo po celém světě přes 680 tisíc nových dolarových milionářů, což představuje meziroční nárůst o 1,2 procenta. Do roku 2029 by podle analýzy mělo přibýt dalších pět milionů.
Zatímco Evropa čelí rostoucímu daňovému zatížení a regulacím, Dubaj a New York podle Savills přitahují bohaté především probyznysovým prostředím, daňovými výhodami a geopolitickou stabilitou.
Významnou roli v přílivu kapitálu do Dubaje hraje i „zlaté vízum“ Spojených arabských emirátů, které nabízí desetiletý pobytový status výměnou za investici ve výši minimálně 2 milionů dirhamů (v přepočtu asi 13 milionů korun ). Tento nástroj, kombinovaný s nulovou daní z příjmu, dělá z Dubaje magnet pro světovou elitu.
Nová centra bohatství
Studie Savills naznačuje, že dochází k odklonu od tradičních finančních metropolí směrem k „technologicky poháněným městům“. Prudký nárůst počtu milionářů zaznamenala v poslední dekádě například čínská Šen-čen nebo indické Bengalúru. Rostoucí ekonomiky Asie, jako jsou Šanghaj, Bangkok nebo Tokio, tak získávají stále větší podíl na globálním bohatství.
V Evropě se naopak projevuje opačný trend. Londýn, který si dlouhodobě udržuje prvenství v životním stylu, klesl v celkovém pořadí právě kvůli svému daňovému systému. Autoři studie Savills upozorňují, že dědická daň a složitá fiskální pravidla mají na poptávku po luxusních nemovitostech „ochlazující efekt“. „Naopak jurisdikce jako USA, kde jsou limity mnohem vyšší, nebo Blízký východ, kde podobné daně prakticky neexistují, si vedou výrazně lépe.“
Kapitál mění mapu světa
Ekonomové se shodují, že přesun sídel bohatých lidí má hlubší důsledky. Přináší nové investice, zvyšuje poptávku po luxusních nemovitostech a mění charakter měst. Dubaj podle analytiků z Financial Times a Bloombergu potvrzuje, že daňová politika se stala klíčovým faktorem při rozhodování, kde bohatí chtějí žít a investovat.
