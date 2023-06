FOTOGALERIE: Nejdražší dům v Dubaji. Magnát jej prodává za miliardy, zdobí jej statisíce plátků zlata

Stále rostoucí trh s nemovitostmi v Dubaji dosáhl nového rekordu. Na prodej je nejdražší dům, či spíše zámek ve stylu Versailles, za 204 milionů dolarů (asi 4,4 miliardy korun). Mramorový palác, který mimo jiné zdobí 700 tisíc plátků zlata, kupole na stropech, garáž pro 15 aut či akvárium s mořským korálem o objemu 80 tisíc litrů, si můžete prohlédnout ve fotogalerii níže.

Zámek evokující Versailles je na prodej v Dubaji za 750 milionů dirhamů, což z něj dělá nejdražší dům na realitním trhu ve městě, kde je o luxusní nemovitosti stále obrovská poptávka.

Podívejte se na dům za prodejní cenu 4,4 miliardy korun:

Rezidence, ve které může podle realitní kanceláře Luxhabitat Sotheby´s International Realty majitel s klidem přijímat vrcholné politiky či nejbohatší šejky, bude mít ale i na lukrativním dubajském trhu přece jen nouzi o kupce. Dovolit si jej může podle odhadu Sotheby´s asi jen pět až deset lidí, o kterých realitní kancelář ví, prohlédnout si vilu přišli zatím tři lidé – včetně jednoho Rusa, uvedla agentura Bloomberg.

Dům v žádané čtvrti Emirates Hills má téměř 5600 metrů čtverečních obývacího prostoru, i když pouze pět ložnic. Ta největší má ovšem 371 metrů čtverečních, je to více, než činí většina celkové obytné plochy průměrných rodinných domů. Mezi další vybavení patří garáž pro 15 aut, 19 koupelen, vnitřní a venkovní bazény, dvě kopule zdobící strop, akvárium s korálovým útesem o objemu 80 tisíc litrů.

Stavba domu trvala dvanáct let

Nachází se na pozemku o rozloze 6500 metrů čtverečních v uzavřené čtvrti s výhledem na golfové hřiště. K dispozici je 12 místností pro zaměstnance s kapacitou až 25 osob a dva bankovní trezory. Majitel dům postavil od základů a po rozvodu v něm bydlí sám, podotkl Bloomberg.

Nemovitost, které prodejní agenti přezdívají „Mramorový palác“, byla postavena odhadem za 80 milionů až 100 milionů dirhamů (asi 475 až 595 milionů korun) v mramoru dovezeného mimo jiné z Itálie. Stavba trvala téměř 12 let a byla dokončena v roce 2018, uvedla společnost Luxhabitat Sotheby's International Realty, která nemovitost prodává.

700 tisíc plátků zlata

Součástí výzdoby se stalo i 700 tisíc plátků zlata, které sedm desítek kvalifikovaných řemeslníků do interiéru zapracovávalo více než devět měsíců. Dům je v současné době vyzdoben asi 400 kusy z osobní umělecké sbírky majitele, především soch a obrazů z 19. a 20. století a majitel je připraven jednat o jejich zahrnutí do prodeje vily.

„Není to vkus nebo styl každého,“ uvedl makléř společnosti Luxhabitat Sotheby's Kunal Singh. „Kupující si musí dobře uvědomit, že to buď budou milovat, nebo nenávidět,“ dodal s tím, že za poslední tři týdny si vilu prohlédli dva lidé. Jeden Rus, který by musel vymyslet, jak přesunout takové množství peněz. Druhým je indický klient, který již vlastní tři nemovitosti v Emirates Hills; jeho žena je na vážkách a naklání se k něčemu modernějšímu,“ podotkl Singh.

Důstojné místo pro prezidenty i šejky

„Je to něco, co byste si koupili, abyste se předvedli – abyste přivedli nějaké elitní lidi, vůdce, politiky,“ podotkl marketingový ředitel Luxhabitat Sotheby's Michael Kerry. „Člověk, který to chce koupit, musí rozhodně působit v politice či někde v nejvyšším vedení. Do Emirates Hills můžete pozvat třeba Obamovy (bývalý první americký pár, pozn. red.) nebo šejky," dodal.

Dubajský trh s nemovitostmi je na vzestupu od konce roku 2020. Dubaj zvládla pandemii covidu rychle, což umožnilo město rychle znovu otevřít a přilákalo mimo jiné byznysmeny a bankéře, kteří přestoupili z „nebezpečných“ míst jako Singapur nebo Hongkong. A boom pomohl udržet i příliv Rusů po začátku ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru, podotkl Bloomberg.

