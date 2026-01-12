Dalibor Martínek: Turek je jako štěnice, nedá se ho zbavit
Bývalý prezident Miloš Zeman radil vládě při svém svatoštěpánském proslovu, aby z Turka udělali náměstka, který bude ve skutečnosti ministerstvo životního prostředí řídit. Zeman je mistr v podobných kličkách a obcházení pravidel. Není jasné, proč toto vychytralé řešení Motoristé ignorují a vymýšlejí znovu kolo.
Motoristé nyní vymýšlejí, že by z Turka udělali zmocněnce pro Green Deal. S myšlenkou možná přišel sám Turek, před příchodem na jednání rady se s pochlubil novinářům. Řídil by prý ministerstvo a čekal by, až se nakonec stane ministrem. Není jasné, z čeho usuzuje, že se ministrem vůbec kdy stane.
Babiše už to přestává bavit
Myšlenka zmocněnce pro Green Deal by na Turka seděla, je dost úchylná. Není jasné, jak se k neutuchající snaze Motoristů protlačit na ministra právě Turka, postaví celá vláda. Babiše a celé ANO už evidentně neustálé omílání Turka přestává bavit. Patrně premiér čeká, že Motoristé konečně pochopí situaci a přijdou s jiným jménem.
Motoristé už možná chápou, že Turka přes prezidenta Pavla neprocpou. Možná by i rádi přišli s nějakým jménem. Jejich problém je, že kromě Macinky a Turka žádné jiné jméno nemají. Tedy aspoň ne někoho, kdo by jako oni dva zatočil s globálním oteplováním a otázkami kolem klimatu. Jedině snad Václav Klaus, kdyby se uvolil.
Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, tvrdí právníci. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. Kabinet má probírat návrh Motoristů, podle nichž by mohl jako zmocněnec fakticky řídit ministerstvo životního prostředí jejich poslanec Filip Turek, kterého odmítá jmenovat členem vlády prezident Petr Pavel. Turek mluvil o pozici jako o zmocněnci pro Green Deal.
Do nápadu zmocněnce ovšem ještě před rozhodnutím vlády začaly házet vidle právníci. Podle výkladu Ústavy nemůže státní úředníky řídit soukromá osoba, kterou by zmocněnec byl. Takže před námi v nekonečném příběhu Turek stojí zhruba tři možná vyústění. Pokud Motoristé nevymyslí nějaký další fígl.
Za prvé, spustí nechutné a vleklé spory o výklad Ústavy a budou nyní tlačit ne ministra, ale zmocněnce. Nebo dají na Zemanovu radu a z Turka udělají náměstka, kterého již nemusí schvalovat prezident. Anebo skutečně najdou na post ministra jinou osobu, loutku, kterou bude Turek s Macinkou řídit.