Turek s prezidentem drtivě prohrál
Vláda má skutečně neotřelou koordinaci. Jeden týden Okamura označí Ukrajince za lůzu, druhý týden jede do Kyjeva Macinka s dobrými zprávami. Podle Macinky je dobře, že se podařilo najít kompromis ohledně muniční iniciativy. Tu nakonec Česko torpédovat nebude, bude ji dál koordinovat. Ovšem, jak řekl premiér Babiš, země na munici nepřispěje ani korunou. Taková hezká, typicky česká pomoc.
Válka o Turka je dobojovaná. Turek prohrál. Poté, co se s ním Pavel sešel, jednoznačně zopakoval, že Turka ministrem nejmenuje. Ani pod hrozbou kompetenční žaloby. Ta nebude, premiér Babiš oznámil, že ji kvůli nejmenování Turka na prezidenta nebude podávat. Evidentně si nechce vztahy s prezidentem úplně rozházet. Horký brambor, co s životním prostředím, nechává v rukou Motoristů.
Pavel přesto Babišovi raději ještě poslal dopis, aby ukázal, že se svým odmítnutím Turka je pevný v kramflecích. Jeho právníci sestavili stanovisko, v němž se mimo jiné praví, že „podle názoru ústavní nauky je prezident republiky ve výjimečných odůvodněných případech ústavně zmocněn nevyhovět návrhu předsedy vlády na jmenování člena vlády.“ Dále uvádí, že u Turka existuje množství okolností, které „ve svém souhrnu“ zpochybňují jeho loajalitu vůči principům a hodnotám ústavního řádu.
Český ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno dorazil na Ukrajinu, kde se setká se svým protějškem Andrijem Sybihou a premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Jde o první návštěvu člena nové české vlády v zemi od začátku jejího mandátu. Jednání se zaměří mimo jiné na uprchlíky v Česku, bezpečnostní situaci a protivzdušnou obranu.
Ministr Macinka a poslanec Turek na Ukrajině řeší upchlíky, bezpečnost a drony
Turek to ještě zkoušel dohrát, když oznámil, že na prezidenta podá žalobu na ochranu osobnosti a bude za dopis žádat omluvu. I s tím patrně pohoří. Prezident se za výroky související s výkonem funkce nemusí omlouvat.
Sněmovnu čeká pěkně nudný týden. Poslanci schválí důvěru vládě. Opozice má hned několik svých návrhů. Chce prosadit, aby se poslanci distancovali od Okamurova novoročního projevu. Také by ráda odvolání Okamury z čela Sněmovny. A Turka z funkcí místopředsedy zahraničního a evropského sněmovního výboru. Vše bez šance. Sněmovnu čeká jedna z posledních žvaníren. Vláda už má návrh zákona, který zatne opozičním poslancům tipec, omezí proslovy. Ten jistě projde.