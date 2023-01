Pryč od chudoby, špíny a blackoutů. Zimbabwe staví nové město pro elity, za peníze z Číny

Zimbabwe má s přehledem nejvyšší inflaci na světě přesahující 200 procent, její hlavní úrokové sazby jsou na tom podobně. Přesto se tamní vláda rozhodla vybudovat nové hlavní město v Mount Hampdenu, a to ne ledasjaké. Bude určeno zejména pro bohaté, investice činí asi 60 miliard dolarů a kvůli plánovaným technologiím se mu přezdívá „Cyber City“. Podle kritiků vlády je to poslední marný pokus oživit rozdrcenou ekonomiku.

Zimbabwští političtí vůdci podle jejich mínění našli lék na kolaps hlavního města Harare. Vybudují nové hlavní luxusní „kyberměsto“ za 60 miliard dolarů, především ze soukromých investic i peněz Číny, a to v Mount Hampdenu, jen kousek od zbídačeného a přelidněného Harare, napsala agentura Bloomberg.

Podívejte se, jak by mělo vypadat nové hlavní město a jak vypadá to současné Harare:

Výstavba v Mount Hampdenu má být postupně sídlem národního parlamentu, centrální banky, nejvyšších soudů, aukčních center drahých kamenů, burzy, prezidentského paláce i luxusních vil a domů s apartmány. „Mount Hampden je nové Harare,“ řekl miliardář Shaji Ul Mulk, který projekt podpořil investicí 500 milionů dolarů.

Vzorem je luxusní Dubaj

Důvodem bylo, aby mohl projekt vůbec odstartovat a věří, že nakonec bude „Cyber City“ stát 60 miliard dolarů a bude se podobat Dubaji, kde nyní žije. „Budova parlamentu už byla postavena a všichni ministři a poslanci se tam stěhují," podotkl.

Brožura, kterou tvůrci projektu vydali, zobrazuje zatím prázdné a nedotčené chodníky, tyčící se výškové budovy a zářící nákupní centra – to vše pro mnohonárodnostní skupiny obyvatel žijící „na vysoké noze“. Plány zahrnují i solární elektrárnu, což je důležité pro zemi, která v současnosti prochází 19hodinovým denním výpadkem elektřiny.

Zchátralé a přeplněné hlavní město Harare

Bude to jiný svět na rozdíl od Harare, v němž žije 1,6 milionu obyvatel a které se za dvě desetiletí proměnilo z dobře udržovaného města na to, čím je dnes: městskou zástavba plnou výmolů, kde se odpad sváží jen zřídka, dodávky elektřiny jsou častěji vypnuté než zapnuté a mnoho předměstí a městských částí léta nemají spolehlivě tekoucí vodu. Komerční budovy mají jen 40procentní obsazenost a centrum města je zahlceno pouličními prodejci, podotkl Bloomberg.

Plánovaný rozvoj Mount Hampdenu odráží „zájem vládnoucí elity nekazit své životy tím, že se budou muset dívat na špínu a chudobu,“ řekl Stephen Chan, profesor globální politiky na School of Oriental and African Studies v Londýně.

Poslední pokus oživit ekonomiku

Pro kritiky vedení státu je to jen poslední marný pokus zimbabwského prezidenta Emmersona Mnangagwy oživit národní ekonomiku, která se téměř zhroutila. Tento nyní 80letý muž procestoval od převzetí moci při převratu v roce 2017 půl světa a snažil se nalákat investice. Doposud měl však malý úspěch.

Vedení Zimbabwe sice oznámilo v minulosti investice ve výši zhruba 30 miliard dolarů projektů od dolů po jatka, ale ve skutečnosti se toho stalo jen málo navzdory slibům o téměř okamžitém rozvoji. Ekonomika je křehká, s chronickým nedostatkem cizí měny, která ztěžuje postup velkých stavebních projektů. Zimbabwská měna se propadla, úrokové sazby ve výši 200 procent jsou nejvyšší na světě, stejně jako meziroční inflace, která dosáhla v prosinci 244 procent. Přesto se Mnangagwa nenechal odradit a 20. července položil základní kámen projektu s tím, že jde o důkaz jeho schopnosti přilákat finanční prostředky.

Tento vývoj přilákal i zájem Číny, jejíž vazby se Zimbabwe sahají až do doby, kdy podporovala osvobozenecký boj africké země, v němž bojoval Mnangagwa. Čína postavila novou budovu parlamentu v Mount Hampden za cenu 140 milionů dolarů jako dar Zimbabwe. Oficiálně ji otevřel 23. listopadu Mnangagwa. Jeho ministr financí Mthuli Ncube tam následující den předložil státní rozpočet na rok 2023.

