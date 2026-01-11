Čeští miliardáři podpoří bezpečnost státu či digitalizaci
Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.
Populární miliardáři v čele s Janem Bartou, Liborem Winklerem, Pavlem Řehákem, Petrem Borkovecem nebo Martinem Vohánkou v březnu 2024 založili volné uskupení Aliance pro moderní stát s cílem posílit demokratické instituce a fungování Česka. Od té doby podpořili řadu projektů v čele s výzkumnými organizacemi PAQ Research a STEM, Centrem veřejných financí, Datlab Institutem či Asociací pro mezinárodní otázky.
„Celková podpora vybraných projektů doposud dosáhla částky 69 milionů korun,“ uvedla mluvčí Aliance Mária Pfeiferová. „Alianci se pak podařilo například připravit návrh reformy daňového systému, umožnit sdílení kompetencí malých obcí skrze tzv. společenství obcí, prosadit zákaz anonymních a zahraničních dárců politických kampaní či zmapovat a zveřejnit všechny evropské, státní a krajské dotace,“ dodala Pfeiferová.
Pro vyšší transparentnost a efektivitu
Pro roky 2026 až 2029 Asociace vytipovala trojici velkých programových oblastí, v nichž chce podpořit desítky projektů. Patří sem Demokracie a bezpečnost, Moderní veřejná správa a Efektivní hospodaření státu. V rámci programu na podporu demokracie a bezpečnosti se členové chtějí zaměřit na sběr a vyhodnocení dat, posílení svobodné diskuse, s níž souvisí také podpora médií a bezpečnost novinářů.
Moderní veřejnou správu chtějí členové podpořit například vývojem moderních datových nástrojů a analýzu dat, která stát má, ale s nimiž mnohdy neumí efektivně pracovat a vytvářet konkrétní politiky na základě skutečných informací.
A konečně v rámci Efektivního hospodaření státu chtějí členové podporovat například nástroje zvyšující transparentnost a odpovědnost za veřejné výdaje nebo zjednodušují přístup k zakázkám i pro menší firmy.
„Aliance pro moderní stát ukazuje, že je tu hodně schopných lidí, kteří chtějí prosperující, zdravou a demokratickou zemi, kde se prostě věci dělají logicky a správně. Šetří se tam, kde se má šetřit. Investuje se tam, kde se má investovat. A hlavně kde jen nepřešlapujeme na místě, ale myslíme na budoucnost,“ uvádí Petr Borkovec.
