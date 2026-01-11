Nový magazín právě vychází!

Čeští miliardáři podpoří bezpečnost státu či digitalizaci

Aliance pro moderní stát chce podpořit projekty podporující demokracii
ČTK
Stanislav Šulc
Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.

Populární miliardáři v čele s Janem Bartou, Liborem Winklerem, Pavlem Řehákem, Petrem Borkovecem nebo Martinem Vohánkou v březnu 2024 založili volné uskupení Aliance pro moderní stát s cílem posílit demokratické instituce a fungování Česka. Od té doby podpořili řadu projektů v čele s výzkumnými organizacemi PAQ Research a STEM, Centrem veřejných financí, Datlab Institutem či Asociací pro mezinárodní otázky.

Celková podpora vybraných projektů doposud dosáhla částky 69 milionů korun,“ uvedla mluvčí Aliance Mária Pfeiferová. „Alianci se pak podařilo například připravit návrh reformy daňového systému, umožnit sdílení kompetencí malých obcí skrze tzv. společenství obcí, prosadit zákaz anonymních a zahraničních dárců politických kampaní či zmapovat a zveřejnit všechny evropské, státní a krajské dotace,“ dodala Pfeiferová.

Raději budu mít deset procent na miliardě, než 90 procent na milionu. Lidem je třeba dát důvěru, říká investor Libor Winkler z RSJ

Libor Winkler spolu se zakládajícími partnery přibral do akcionářské struktury RSJ i několik zaměstnanců. „Kdybych se měl pochválit, tak moje přidaná hodnota je, že dokážu dávat lidem důvěru,“ říká investor a filantrop. To podle něj platí i v případě dalších investičních aktivit, které sahají od biomasy na Ukrajině po víno. „Lidé, co nikomu nedůvěřují, nemohou investovat a v podstatě ani podnikat,“ říká v epizodě seriálu Jiný peníze investorky Andrey Ferancové Bartoňové a vydavatelky newstream.cz Terezy Zavadilové. Pořad se natáčí v prezidentském apartmá pražského hotelu Augustine.

Pro vyšší transparentnost a efektivitu

Pro roky 2026 až 2029 Asociace vytipovala trojici velkých programových oblastí, v nichž chce podpořit desítky projektů. Patří sem Demokracie a bezpečnost, Moderní veřejná správa a Efektivní hospodaření státu. V rámci programu na podporu demokracie a bezpečnosti se členové chtějí zaměřit na sběr a vyhodnocení dat, posílení svobodné diskuse, s níž souvisí také podpora médií a bezpečnost novinářů.

Moderní veřejnou správu chtějí členové podpořit například vývojem moderních datových nástrojů a analýzu dat, která stát má, ale s nimiž mnohdy neumí efektivně pracovat a vytvářet konkrétní politiky na základě skutečných informací.

A konečně v rámci Efektivního hospodaření státu chtějí členové podporovat například nástroje zvyšující transparentnost a odpovědnost za veřejné výdaje nebo zjednodušují přístup k zakázkám i pro menší firmy.

„Aliance pro moderní stát ukazuje, že je tu hodně schopných lidí, kteří chtějí prosperující, zdravou a demokratickou zemi, kde se prostě věci dělají logicky a správně. Šetří se tam, kde se má šetřit. Investuje se tam, kde se má investovat. A hlavně kde jen nepřešlapujeme na místě, ale myslíme na budoucnost,“ uvádí Petr Borkovec.

