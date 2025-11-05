Dalibor Martínek: Okamura novým šéfem Sněmovny. „Je emocionálně labilní,“ řekl jeho bratr Hayato
Demokratické strany, TOP 09, ODS nebo STAN svedly v Poslanecké sněmovně hrdý, leč marný boj. Nechtěly do čela Sněmovny Tomia Okamuru. Argumentovaly jeho protiukrajinskými, asociálními a populistickými postoji. Marně.
Bylo to emocionální středeční odpoledne v Poslanecké sněmovně. Jeden tklivý projev za druhým. Vše marné – karty už byly rozdány.
Jiří Pospíšil (TOP 09), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a další se snažili apelovat na hodnoty, na morálku v současné konstelaci Sněmovny. Byla to labutí píseň. Bartošek dokonce vytáhl kartu starání se o kuchařky a uklízečky Sněmovny – to už bylo skutečně zoufalství. „Dnes máte možnost volby. Jaké hodnoty bude tento člověk reprezentovat? Abychom se mohli podívat do očí svých synů a vnuků.“ Bartošek se snažil působit skutečně apelativně. Marná snaha, to věděl i on sám.
Stejně tak Piráti, kteří se před řečnickým pultíkem zoufale zmítali. „Říkáme NE Okamurovi v čele Sněmovny.“ Podle poslankyně za Piráty Svobodové může být po Romech a Ukrajincích v hledáčku státní moci každý z nás. Velká slova. „Volíme mezi politikou a atrapou politika,“ zaznělo od další poslankyně Pirátů. „Komerční fašista.“ I taková slova ve Sněmovně padla.
Emocionálně nejsilnější byla slova Hayato Okamury, bratra Tomia, který s ním vyrůstal. Nyní je také polancem, ovšem stojí na opačné straně politického spektra (KDU-ČSL). „Tomio je labilní. Politiku bere víc jako byznys než jako poslání. Tomio nezakusil Boží lásku a promítá se to v jeho celém působení. Přeju mu jako bratrovi všechno nejlepší. Ale je morálně nepevný a nechtěl bych, aby získal tuto funkci,“ prohlásil před Sněmovnou Hayato.
Marně. Dopředu bylo jasné, že se přes všechna emocionální slova budoucí opozice Tomio Okamura stane předsedou Sněmovny. Bylo to tak domluveno. A stalo se. Okamura získal v tajné volbě 107 hlasů, celá budoucí koalice ho podpořila. „Děkuji za důvěru a těším se na spolupráci s vámi se všemi,“ řekl stručně Okamura.
Nová stoosmička postupuje racionálně, oportunisticky. Kolem mohou létat hromy a blesky – Babiš si jde za svým. A se 108 poslanci toho dosáhne. Je to účelové, nicméně pragmatické. Česko bude v čele Poslanecké sněmovny zastupovat populista Okamura. Který veškeré apely poslanců, kteří žádali o jeho vyjádření, ignoroval a počkal si na volbu.
Jednomu je až líto, jak budoucí opoziční poslanci apelovali na morálku, na hodnoty, na etiku. Pozdě. Ano, jistě i oni chápou, že na čtyři roky jsou tyto hodnoty zavřené v trezoru. Přesto se ještě jakž takž před veřejností snažili prezentovat jako ti praví.
Faktem je, že demokratické strany by měly přehodnotit svůj přístup k veřejnosti, marketing i komunikaci. To byla v posledních čtyřech letech jejich Achillova pata. Martin Kupka jako budoucí možný šéf ODS je pro tuto variantu příslibem. Nicméně má před sebou čtyři roky tvrdé práce. Stejně tak lídři ostatních stran, které v minulých čtyřech letech vládly, ale volby prohrály. Vít Rakušan také slibuje, že objede všechny okresy. Ale co lidem nabídne? Studna populismu je vyčerpána. Chtělo by to reálný ekonomický program. To zatím funkční vláda nedokázala.
Měly by si tradiční partaje udělat analýzu, co všechno pokazily. Plivání na novou vládní reprezentaci jim moc nepomůže. Chtělo by to konstruktivní práci. O tom, že Okamura v čele Sněmovny je ostuda Česka, nikdo nepochybuje. Je to ovšem prohra bývalé vlády.