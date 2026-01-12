Právníci cupují plán Motoristů. Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, šlo by o obcházení Ústavy, tvrdí

Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, tvrdí právníci. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. Kabinet má probírat návrh Motoristů, podle nichž by mohl jako zmocněnec fakticky řídit ministerstvo životního prostředí jejich poslanec Filip Turek, kterého odmítá jmenovat členem vlády prezident Petr Pavel. Turek mluvil o pozici jako o zmocněnci pro Green Deal.
Turek uvedl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně úřad vést. Záležitost projednala ráno koalice ANO, SPD a Motoristů a nyní by se jí měla zabývat vláda. Ministerstvo životního prostředí dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.
Právník Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy řekl, že by navržený postup nemohl fungovat, a určitě ne efektivně. „Úředníci ministerstva a další orgány nemohou přijímat instrukce od soukromé osoby. Žádné takové zmocnění zákon nezná a bylo by to i obcházení ústavních pravidel,“ uvedl.
Podle Macinky je dobře, že se podařilo najít kompromis ohledně muniční iniciativy. Tu nakonec Česko torpédovat nebude, bude ji dál koordinovat. Ovšem, jak řekl premiér Babiš, země na munici nepřispěje ani korunou.
Vedoucí katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Lukáš Potěšil sdělil, že podle ústavy může být pověřen řízením ministerstva pouze prezidentem republiky jmenovaný člen vlády. Jakékoliv ministerstvo může řídit pouze člen vlády.
„Není pochopitelně vyloučeno, aby vláda měla svého zmocněnce, a to i pro oblast životního prostředí, jakkoliv to při existenci daného ministerstva může vypadat zvláštně. Tento zmocněnec ovšem ze své pozice nemůže řídit dané ministerstvo, a to ani zprostředkovaně. Pokud ministerstvo svého ministra má, vede jej on a nikdo jiný,“ uvedl Potěšil. Ministra nemůže zastupovat někdo, kdo je zcela mimo organizační strukturu ministerstva, podotkl.
Americký prezident Donald Trump pohrozil, že ropná společnost Exxon Mobil může být vyřazena z plánovaného návratu amerických firem na venezuelský energetický trh. Důvodem je podle něj neuspokojivá reakce firmy na výzvu Bílého domu k rychlému obnovení investic v zemi.
Trump na palubě letadla Air Force One uvedl, že se mu nelíbilo vyjádření vedení Exxonu, a naznačil, že by firmu mohl z venezuelských projektů záměrně vynechat, uvádí CNBC. Podle prezidenta existuje řada jiných společností, které mají o vstup na trh zájem.
Prezidentova slova přišla krátce poté, co generální ředitel Exxonu Darren Woods na jednání v Bílém domě označil Venezuelu v její současné podobě za „neinvestovatelnou“. Woods uvedl, že návrat společnosti by byl možný pouze za předpokladu zásadních změn v právním prostředí, obchodních pravidlech a zákonech upravujících těžbu uhlovodíků, včetně dlouhodobých investičních záruk.
Dnes na burzách klesají aktiva spjatá s USA; dolar, americké dluhopisy či americké akcie. Hantýrkou investorů, mezinárodní investoři „prodávají Ameriku“. Děje se tak za časného asijského obchodování, leč též v rámci obchodování a termínovými kontrakty na americké akcie. Burzy v USA se teprve otevřou, stejně jako ty evropské.
Akcie Exxon Mobil po Trumpových výrocích v pondělním předobchodním obchodování oslabily o zhruba 1,1 procenta. Společnost se k prezidentovým komentářům bezprostředně nevyjádřila.
Trump současně tlačí na americké ropné firmy, aby ve Venezuele investovaly nejméně 100 miliard dolarů, přičemž jim slíbil podporu ze strany americké vlády v oblasti bezpečnosti. Konkrétní podobu těchto záruk však neupřesnil.
Spojené státy se v posledních týdnech snaží posílit svůj vliv ve Venezuele, která disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě. Přesto část amerických firem varuje před uspěchaným návratem kvůli politickým a právním rizikům.
V současnosti je Chevron jedinou velkou americkou ropnou společností, která ve Venezuele nadále působí.
Důvodem rozprodeje amerických aktiv je bezprecedentní útok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa na šéfa americké centrální banky (Fedu) Jeroma Powella. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž včera zahájilo vyšetřování předsedy Fedu kvůli sporné rekonstrukci washingtonské budovy centrální banky.
To, co trhy otřáslo zejména, je však Powellova odezva, že údajná spornost rekonstrukce a jejích nákladů je jen zástupným důvodem a že administrativě, ale zejména Trumpovi samotnému, jde o uzpůsobení měnové politiky USA obrazu svému. Pokud by Trump získal pod svoji kontrolu měnovou politiku USA, jednalo by se vskutku o bezprecedentní vývoj ve více než 110leté historii Fedu, kterou charakterizuje naopak postupné upevňování jeho nezávislosti na politické moci.
Imperiální politika se vrací. Proč Trump tak tlačí na Grónsko?
Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa objevují kouzlo velmocenské politiky. Vidíme to ve Venezuele, ale hlavně v nátlaku na Grónsko. Americká armáda se tam už teď těší velké svobodě. Trumpovo kroky tedy dávají smysl jen v případě, že se svými spojenci už nepočítá.
Nezávislost centrálních bank na politicích je obecně považována za klíčový zdroj vzestupu prosperity zejména západního světa v celém období pod druhé světové válce. Nezávislost zabraňuje například tomu, aby v ekonomice přetrvávaly příliš nízké úrokové sazby, které sice může vítat ten či onen politik, protože krátkodobě mohou činit dostupnějšími úvěry, třeba ty firemní na investice nebo hypotéky. Jenže dlouhodobě – často však již za horizontem politikova mandátu – způsobují nárůst inflačních očekávání i inflace samotné, jež znehodnocuje měnu, tedy i úspory a mzdy lidí, přičemž podvazuje jejich celkovou důvěru nejen v měnu samotnou, leč v celou ekonomiku.
Pokud do konání centrální banky zasahuje politik v rozvojové zemi nebo i zemi typu Turecka, berou to mezinárodní investoři jako sice varovný, ale ne úplně nepředpokládatelný vývoj. Proto také rozdělují trhy a ekonomiky na vyspělé a rozvíjející. Ty rozvíjející, jako je Turecko, vykazují méně vyspělý institucionální rámec, tedy i větší riziko ztráty nezávislosti centrální banky, pokud tedy ta ji vůbec kdy měla. Jenže v institucionálně vyspělých ekonomikách je nezávislost centrální banky brána jako základní a nezpochybnitelný pilíř chodu celého hospodářství. A Spojené státy mají mezi vyspělými ekonomikami vůdčí postavení; už jen kvůli tomu, že americký dolar je bezkonkurenčně světovou rezervní a transakční měnou číslo jedna.
Konec snadných zisků. Rok 2026 prověří nervy investorů, shodují se analytici
Trumpův útok na Powella je tedy vlastně útokem na celé poválečné uspořádání ekonomicky vyspělého světa, jehož je centrální banka USA jakýmsi středobodem, kvůli svému vlivu na dolar či americké úrokové sazby, potažmo i ty světové, a zároveň etalonem z hlediska institucionálního rámce, v němž funguje.
Zahájené vyšetřování Powella se jeví být součástí stupňujícího se Trumpova tlaku na něj. Powell sice končí v čele Fedu letos v květnu, ale poté má zůstat v jeho nejužším vedení, až do roku 2028. Trump by zjevně rád, aby skončil letos v květnu ve vedení Fedu úplně, tedy aby se uvolnilo křeslo, které připadne někomu, kdo bude povolnější a ochotnější plnit Trumpovo přání nižších úrokových sazeb. Trump opakovaně hlásí, že by úrokové sazby USA měly být citelně nižší. Měnověpolitické zasedání Fedu koncem tohoto měsíce má ovšem vést k ponechání základní sazby na stávající úrovni, alespoň podle předpokladu trhu. To samozřejmě jde proti Trumpovu přání.
Unce stříbra za 100 dolarů? Možná už brzy, míní analytik
Bezprecedentní zesílení tlaku na Powella tak dnes znejišťuje trhy, které se tudíž amerických aktiv zbavují. Pokud by totiž – například – byly v USA výsledkem systematicky nižší úrokové sazby, než jaké mají být podle apolitického klíče, znamená to slabší dolar. Protože nižší úrokové sazby jej v očích mezinárodních investorů zneatraktivňují. Kvůli zesílení nejistoty stran nezávislosti Fedu by navíc dolar ztratil alespoň část své atraktivity také coby takzvaného bezpečného útočiště v čase otřesů na světových trzích. To, že stále ještě bezpečné útočiště představuje, odráží totiž nejen víru mezinárodních investorů v sílu americké ekonomiky, ale také v pevný související institucionální rámec, do něhož je vsazen a jehož je nezávislost centrální banky alfou a omegou.
Systematicky nižší úrokové sazby by ovšem ve výhledu způsobily silnější inflační tlaky, které nahlodávají výnosy amerických dluhopisů, ale také ziskovost tamních firem, což tedy oboje vede k tomu, že dnes investoři vskutku „prodávají Ameriku“ – a zbavují se nejen dolaru, ale i amerických dluhopisů a akcií. Vodou na mlýn je celá situace alternativním bezpečným útočištím typu zlata (či částečně stříbra), která mohou dolar do značné míry zastoupit.