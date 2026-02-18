Michal Nosek: Když soudům nevěříme, zakážeme jim soudit
Rozhodnutí nevydat politiky k soudu už není slabostí, ale programem. Poslanecká sněmovna povýšila nedůvěru v justici na legislativní metodu a z politické imunity udělala náhražku rozsudku. Pokud soudům nevěříme, je přece zbytečné je obtěžovat.
V zemi, kde by měl spor rozhodovat soud, rozhoduje hlasování. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se ale s noblesou chopila role tribunálu. Bez dokazování, zato s plným sebevědomím. Poslanci si vyhodnotili, že justice je cosi jako nevyzpytatelné počasí, a tak je lepší zůstat doma a nikoho ven nepustit.
Doporučení mandátového a imunitního výboru k nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k soudu je prezentováno jako opatrnost. Ve skutečnosti jde o přiznání, že parlament už soudům nejen nedůvěřuje, ale rovnou je považuje za bezpečnostní riziko.
Ústavní krize v Česku končí. V neděli Filip Turek oznámil, že Motoristé navrhnou premiérovi nové jméno na post ministra životního prostředí. V pondělí premiér Andrej Babiš skutečně oznámil, že nominuje na post Igora Červeného. A v úterý se nechal slyšet prezident Petr Pavel, že s tímto jménem nemá problém. Vše v pořádku, trvalo to jen dva měsíce, vláda bude komplet.
Helena Válková: Upřímnost, která bourá základy
Pak přišla chvíle čisté pravdy. Babišův případ provázelo podle Válkové mnoho procesních pochybení. Poslankyně pochybuje o tom, zda by s nimi soudy dokázaly vypořádat v souladu s trestním řádem. Válková vyslovila to, co se jinak šeptá. Soudům se v České republice nedá věřit. A tím nechtěně popsala nový ústavní pořádek. Pokud bývalá ministryně spravedlnosti nevěří soudům, dává dokonalý smysl, že se politici soudit nebudou. Vlastně je to hygienické opatření: chráníme elity před infekcí právního procesu.
Imunita jako rozsudek, hlasování jako důkaz
Co nahradilo soud? Politická intuice. Co nahradilo presumpci neviny? Presumpce důležitosti. A co nahradilo rozsudek? Výsledek hlasování. V novém systému není třeba dokazovat vinu ani nevinu, stačí dostatek hlasů a správné stranické barvy.
Právní stát tak prošel firemní optimalizací. Místo zdlouhavého soudu máme rychlou schůzi. Místo nezávislosti moci soudní máme flexibilitu moci zákonodárné. A místo spravedlnosti máme klid, alespoň pro ty správné.
Poslanecká sněmovna by neměla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, shodli se členové mandátového a imunitního výboru. Babiš čelí žalobě kvůli dotaci na Čapí hnízdo, Okamura čelí obvinění pro podezření z podněcování k nenávisti. Oba mohou zůstat v klidu, Sněmovna je nevydá.
Jako premiér získal Andrej Babiš imunitu před možným trestním stíháním ve Francii. Uvedli to francouzští experti na mezinárodní trestní právo Didier Rebut a William Julié. Imunita podle nich trvá po celou dobu premiérského mandátu. Francouzské úřady prověřují Babišův nákup nemovitostí za použití offshorových společností.
