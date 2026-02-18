Nový magazín právě vychází!

Michal Nosek: Když soudům nevěříme, zakážeme jim soudit

Michal Nosek: Když soudům nevěříme, zakážeme jim soudit
Michal Nosek
Rozhodnutí nevydat politiky k soudu už není slabostí, ale programem. Poslanecká sněmovna povýšila nedůvěru v justici na legislativní metodu a z politické imunity udělala náhražku rozsudku. Pokud soudům nevěříme, je přece zbytečné je obtěžovat.

V zemi, kde by měl spor rozhodovat soud, rozhoduje hlasování. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se ale s noblesou chopila role tribunálu. Bez dokazování, zato s plným sebevědomím. Poslanci si vyhodnotili, že justice je cosi jako nevyzpytatelné počasí, a tak je lepší zůstat doma a nikoho ven nepustit.

Doporučení mandátového a imunitního výboru k nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k soudu je prezentováno jako opatrnost. Ve skutečnosti jde o přiznání, že parlament už soudům nejen nedůvěřuje, ale rovnou je považuje za bezpečnostní riziko.

Helena Válková: Upřímnost, která bourá základy

Pak přišla chvíle čisté pravdy. Babišův případ provázelo podle Válkové mnoho procesních pochybení. Poslankyně pochybuje o tom, zda by s nimi soudy dokázaly vypořádat v souladu s trestním řádem. Válková vyslovila to, co se jinak šeptá. Soudům se v České republice nedá věřit. A tím nechtěně popsala nový ústavní pořádek. Pokud bývalá ministryně spravedlnosti nevěří soudům, dává dokonalý smysl, že se politici soudit nebudou. Vlastně je to hygienické opatření: chráníme elity před infekcí právního procesu.

Imunita jako rozsudek, hlasování jako důkaz

Co nahradilo soud? Politická intuice. Co nahradilo presumpci neviny? Presumpce důležitosti. A co nahradilo rozsudek? Výsledek hlasování. V novém systému není třeba dokazovat vinu ani nevinu, stačí dostatek hlasů a správné stranické barvy.

Právní stát tak prošel firemní optimalizací. Místo zdlouhavého soudu máme rychlou schůzi. Místo nezávislosti moci soudní máme flexibilitu moci zákonodárné. A místo spravedlnosti máme klid, alespoň pro ty správné.

Nový ministr životního prostředí bude. Stane se jím Igor Červený, teď už o tom není pochyb, protože během tří dní, které změnily českou vládu, došlo k celé řadě kompromisů.

Nejprve se sehnuli Motoristé, kteří přestali lpět na ministerský post pro Filipa Turka, následně jejich nového kandidáta odsouhlasil premiér Andrej Babiš a následující den uvedl prezident Petr Pavel, že se ve čtvrtek sejde s kandidátem na ministra a následně jej velmi pravděpodobně jmenuje. Spor o Turka tímto končí, stejně tak končí jedna z ústavních minikrizí, kterých nejspíš bude v napjatém světě spíš přibývat.

Automat na podpisy?

Přesto krize končí s trochou pachuti. Vyhrocená situace zejména před koncem roku totiž slibovala, že bychom se dočkali ústavní žaloby. Konečně totiž mohlo dojít k nějakému zásadnějšímu nálezu soudu ohledně oné záhadné věty v Ústavě, která říká, že ministry jmenuje a odvolává prezident na návrh premiéra.

Prezident Pavel potvrdil, že se na žalobu v podstatě těší, naopak se ukázalo, že Andrej Babiš na podobnou reálpolitiku není stavěný. Problémy tohoto typu nejsou jeho parketou, cíleně se jim vyhýbá, což je pro část voličů také nějaká informace.

A samozřejmě je všem jasné, že v tom je i trocha kalkulu, protože potenciální prezidentská kandidatura je jedna z variant pro pozdní část jeho politické kariéry. A je lepší být prezidentem s možností kreativně nakládat s Ústavou, jak tomu bylo v případě dosavadních prezidentů, než si být jist, že je pouhým automatem na podpisy.

Bez poučení

A tak krize končí bez katarze, jede se dál. Je to dobře? Vlastně ano, protože ve světě, do něhož jsme byli uvrženi, je mnohdy lepší zůstávat na aktuálních pozicích. A platí to i pro takto nejednoznačné situace.

Ale může to být i špatně. Duální systém, který jsme si natropili přímou volbou prezidenta, totiž bude přinášet stále další třecí plochy mezi dva nejvyšší ústavní činitele. A může přijít doba, kdy přijde prezident sekáč, který nebude po vzoru dosavadních prezidentů ústavní možnosti své funkce natahovat, ale rovnou je úplně rozmetá. Můžeme se porozhlédnout po světě, jak by to mohlo vypadat. Příklady už tu nějaké jsou a spíš se budou množit.

Zahraniční prezidenti vstupují do českého veřejného prostoru většinou jen na chvíli. Když se děje něco mimořádně zajímavého. Jinak o nich víme málo a zajímají nás ještě méně. Přesto dokážeme poměrně přesně říct, komu důvěřujeme. Průzkum důvěry tak připomíná spíš test domácích nálad než znalostí světa.

O zahraničních prezidentech se v Česku mluví hlavně tehdy, když je problém. Válka, summit, sankce. Jakmile se svět uklidní, zmizí i oni. Zůstanou jen jména, která si většina lidí sotva spojí s konkrétní politikou, ale přesto dokáže říct, komu věří.

Typicky třeba Emmanuel Macron. Podle průzkumů mu důvěřuje 52 procent Čechů. Což zní, jako bychom sledovali francouzskou politiku detailněji než tu vlastní. Ve skutečnosti většina lidí ví jen to, že je prezident, Francouz a že doma řeší protesty.

Na opačném konci stojí Vladimir Putin s 87 procenty nedůvěry. Ani tady se neodehrála národní debata nad strukturou ruského rozpočtu. Spíš rychlá orientace na hodnotové mapě: kam patří on, a kam patřím já.

A pak je tu třetina respondentů, kteří u jména Si Ťin-pchinga váhají nebo přiznají, že netuší. Což je mimochodem nejrealističtější výsledek celého průzkumu. V zemi, kde má každý názor na všechno, je „nevím“ skoro podezřele poctivé.

Tyhle žebříčky totiž nejsou dalekohledem do světa. Jsou zrcadlem do nás. Když říkáme, zda věříme Trumpovi, Zelenskému nebo komukoli jinému, nehodnotíme jejich politiku. Hodnotíme vlastní identitu. Zahraniční lídři fungují jako projekční plátno, na které promítáme domácí spory, frustrace i sympatie. Neříkáme: On dělá dobrou politiku. Říkáme: On patří k těm mým, nebo k těm druhým.

Přesto mají tyhle průzkumy cenu. Neprozradí nic zásadního o kvalitě státníků, ale hodně o kvalitě našich příkopů. Ukazují, které světové konflikty jsme si přetáhli do domácí politiky a jak pevně jsme rozděleni i ve věcech, které se odehrávají tisíce kilometrů od nás. Je to teploměr nálady, ne kompas pravdy.

