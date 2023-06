VIDEO: Takhle se staví 150tunové divadlo ve dvoraně historické budovy

Nejenom koncerty symfonického orchestru, ale i divadelní představení, plesy nebo konference pojme nový multifunkční sál v Karlových Varech. Ten vznikl přímo v Císařských lázních.

Reklama

Novorenesanční budova Císařských lázní pochází z konce 19. století, od roku 2010 je národní kulturní památkou. Návrh studia Petr Hájek Architekti proto s objektem z roku 1895 nakládá velmi citlivě.

Multifunkční sál architekti navrhli jako vestavbu, která se na šesti ocelových nohách „vznáší“ uprostřed dvorany. Ocelová konstrukce se záměrně vyhýbá přímému kontaktu s historickou budovou i s původními litinovými sloupy.

Sál do Císařských lázní dostali skrze střechu

„Náš návrh vychází z velkého respektu k historickému prostoru. Od začátku jsme věděli, že kolem původní stavby budeme chodit po špičkách. Chceme ji šetrně doplnit, obohatit, ale nenarušit,“ říká architekt Petr Hájek.

S respektem k původním historickým strukturám mysleli architekti i v případě veškerých potřebných audiovizuálních, scénických a akustických technologií. Ty jsou totiž součástí vloženého objektu. Na elektroinstalace je tak napojena pouze vestavba.

„Podařilo se nám umístit všechny systémy do jednoho ovládání. Zvedané jevištní stoly, otočné stropní akustické prvky, zadní stěna a mobilní hlediště lze ovládat jednotně pomocí dotykové obrazovky. Uživatel si může nastavit všechny konfigurace a jedním tlačítkem je změnit v jeden okamžik. Je to prakticky bezobslužné, takže jedna osoba dokáže všechno nastavit a všechny uživatelské konfigurace uložit a zpětně z paměti vyvolat,“ přibližuje Martin Vondrášek, který měl na starosti technologie.

Desítky let chátrala. Do konce roku manželé Vlčkovi na Cibulce otevřou kavárnu Reality Zchátralý areál Cibulka se proměňuje. Jeden z objektů se prvním návštěvníkům otevře už na konci roku. Petra Jansová Přečíst článek

Jednotlivé díly multifunkční přestavby byly na místo dosazeny otevírací střechou a až potom je složili. „Bylo to jako stavět plachetnici v láhvi. Nejprve jsme museli vše vyrobit a nanečisto sestavit v hale, abychom věděli, že nic nechybí. Poté bylo nutné vše očíslovat, rozložit a zase sestavit v atriu budovy,“ dodává Hájek.

Do Císařských lázní v Karlových Varech dovezli 150 tun materiálu

Z kolika dílů se konstrukce přesně skládá architekt neví, celkem to ale bylo 150 tun materiálu. „Všechny komponenty konstrukce byly vyrobeny jako stavebnice a byly následně montovány pomocí šroubových spojů přímo na místě. To není u takto velkých konstrukcí obvyklé, neboť to výrazně komplikuje práci a je to náročné na přesnost,“ dodává Hájek.

Realizace trvala zhruba šest měsíců. První jednání začala před rokem, koncem listopadu šel do dílny prví projekt a první kamion přijel v polovině prosince před Vánoci. Celkem jich bylo zhruba 14.

Všechny současné zásahy jsou podle Hájka jasně přiznané a reverzibilní, aby mohly být kdykoliv v budoucnu lehce nahrazeny novými technologiemi. Velkou výhodou je i multifunkčnost sálu. Vše je pohyblivé a nastavitelné.

Císařské lázně v Karlových Varech mají moderní akustiku

„Jsou zde divadelní stoly, které lze upravovat ve výšce a uspořádat podle potřeb provozovatele. Mobilní hlediště mění poměr kapacity sedadel a podlahové plochy, část zadní stěny orchestřiště se zasouvá dolů pod konstrukci, naopak seshora vyjíždí plátno. Přetáčivé akustické panely stropu modifikují zvukové parametry směrem k hledišti. A nesmíme zapomenout to, že sál je na šesti nohou a pod ním je univerzální prostor využitelný pro expozice, rauty nebo jako další foyer,“ uzavírá Hájek.

Sál byl oficiálně otevřen 17. června. Během dalšího roku nicméně bude probíhat zkušební provoz, během kterého se budou řešit všechny problémy spojené s akustikou, ovládáním a dalšími aspekty.

Architekt Hájek: Místo na filharmonii je vybrané dobře. Dál od centra se staví líp Leaders Hlavní město zveřejnilo jména 15 architektonických týmů, které zpracují návrh budoucí podoby Vltavské filharmonie. V užším výběru se objevila i česká jména. „Do nominačního kola jsme mohli doložit vlastní reference ze staveb pracujících s akustikou, a tak jsme do toho šli samostatně. Jsem rád, že k tomu máme příležitost,“ říká architekt Petr Hájek. Petra Jansová Přečíst článek

Prvorepublikovou smetánku na Barrandovských terasách vystřídali bezdomovci. Teď se tam staví byty Reality Domy s apartmánovým bydlením budou finálně dokončeny na podzim, rekonstrukce legendární funkcionalistické budovy na Barrandovských terasách ale ještě potrvá. Petra Jansová Přečíst článek