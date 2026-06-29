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newstream.cz Zprávy z firem Vedro už tlumí výrobu v jaderných elektrárnách, říká Jan Palaščák

Vedro už tlumí výrobu v jaderných elektrárnách, říká Jan Palaščák

Jan Palaščák
se svolením Jana Palaščáka
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V současném vedru prakticky nevyrábějí elektřinu větrné elektrárny a jaderné elektrárny s průběžným chlazením už musely omezit výkon, říká Jan Palaščák, zakladatel obchodníka s elektřinou a plynem Amper Market. Na druhé straně, solární elektrárny vyráběly větší množství elektřiny. A daleko větší spotřeba byla vidět u klimatizací. „Mít na střeše solární elektrárnu a uvnitř klimatizaci je docela dobré řešení,“ říká Palaščák.

Jaký vliv mají vedra na energetickou síť a na spotřebu?

Nejzřetelnější je to u spotřeby. My to sledujeme na Amper Meteo, jak se zapínají klimatizace, tak spotřeba roste. V Česku historicky tolik klimatizací nebylo, teď počet kanceláří a obydlí s klimatizací rychle roste. Poslední sobotu oproti té předchozí vzrostla spotřeba o patnáct gigawatthodin, protože bylo o čtrnáct stupňů tepleji. U spotřeby je dopad jednoznačný a předvídatelný.

U zdrojů energie je to také předvídatelné. Je jasné, že nyní fotovoltaika vyrábí hodně. Teď, když je nad Evropou heat dome (tepelná kupole - pozn. red.), široko daleko nefouká, takže větrné elektrárny nevyrábějí. Problém nebo riziko, které není úplně předvídatelné, představují konvenční zdroje, zejména jaderné. Jde hlavně o elektrárny s průběžným chlazením, které naštěstí v Česku nejsou. My máme cirkulační systém, který potřebuje méně vody. Ve Francii nebo ve Švýcarsku, kde mají systémy chlazení náročné na vodu, snižují výkon jaderných zdrojů. Takže v součtu máme zdroje, které vyrábějí méně, a ty, které vyrábějí více. Máme velkou spotřebu klimatizací a na trhu s elektřinou je vidět, že v horké dny jsou vyšší ceny, a hodně velké rozdíly ve spotřebě. Dopad to má i do elektrických sítí, kde roste riziko nějakých problémů. 

Čipy pro AI potřebují chlad. Jenže svět se přehřívá

Čipy pro AI potřebují chlad. Jenže svět se přehřívá

Money

Výkonné čipy pro umělou inteligenci potřebují chlad a stabilní přísun elektřiny. V době extrémních veder je ale energetická síť nejvíce zatížená. Blackouty tak dělají z výstavby datových center stále rizikovější byznys. Pojišťovny už počítají škody a technologické firmy přicházejí s odolnějšími, ale o to dražšími návrhy datacenter.

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Poslední dny byly slunečné. Byl třeba u solárních elektráren problém s přetoky energie do soustavy?

Není to až takový problém, protože spotřeba klimatizací je docela velká a nadbytek výroby není velký. V nepracovní dny přebytky jsou, ale viděli jsme je větší třeba začátkem června než nyní, kdy spotřeba klimatizací vzrostla. Část elektřiny neopustila objekt. Je to docela dobrá kombinace: mít solár na střeše a uvnitř klimatizaci.

Datová centra jako zdroj tepla

Například datová centra tvoří spoustu tepla i v chladných dnech. Není to riziko v těchto vedrech?

Určitě v nich musí být obrovské horko. Tam je teplo i v zimě. Může tam být, stejně jako u elektrických sítí, riziko, že se nějaký prvek přehřeje. Odpadní teplo už se v řadě případů docela efektivně využívá. Samozřejmě otázka, kam s teplem v létě, je problém. To by se muselo jít do elektrogenerace, čímž by se vyrobil chlad. Bylo by to dražší, ale stálo by to za úvahu.

Jsou u přenosové sítě rizika výpadků, lze jim nějak čelit?

Nechci strašit, že něco vypadne čistě kvůli teplu, ale stát se to může. Materiál trpí a klesá i efektivita přenosu. Situace je napjatá i tím, že některé zdroje nejsou k dispozici. Doufejme, že jsme se poučili z loňského polovičního blackoutu. Doufejme, že záložní zdroje jsou připraveny a že se za ten rok podařilo vylepšit systém ochrany.

Lukáš Kovanda: Česko čeká nový problém: letní energetická chudoba

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Klimatizace se v Česku mění z luxusního doplňku v běžnou položku rodinného rozpočtu. Jenže schopnost ochladit byt nebude dostupná všem stejně. Podle ekonoma Lukáše Kovandy tak přichází nový typ nerovnosti: letní energetická chudoba.

Lukáš Kovanda

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Změna klimatu postupuje

Nechci se pouštět do debaty o klimatické změně, ale co když bude podobné vedro i následující dva měsíce?

Já se do debaty o klimatické změně klidně pustím. Řadu let jsme měli mírnou zimu, teplé jaro. Několik let sice nebyla extrémně horká léta, takže jsme trochu zapomněli, že klimatická změna probíhá. Bylo otázkou času, kdy nastane to, co se děje nyní. Je s tím potřeba počítat do budoucna. Klimatizací bude ještě víc. I u síťových prvků by se mělo počítat s tím, že se teploty mohou dostat až k padesáti stupňům.

A dlouhodobě je nutné s tím počítat u jaderného programu. Problematika chlazení jaderných elektráren je velmi odborná a složitá, a bude potřeba počítat s tím, jak jaderné zdroje uchladíme. Vodou, třeba v Dukovanech nám snad nevyschne řeka Jihlava. Některé technologie, které jsou ve vývoji, počítají s jiným chlazením než vodou.

Takže výzvy pro energetiku z hlediska globálního oteplování vidíte zejména v technologickém rozvoji?

Principy z hlediska bezpečnosti energetiky jistě fungují. Musíme být připraveni na výpadky. Musíme mít v každém regionu zdroje, které dokážou najíždět ze tmy. Musíme mít dostatečně robustní sítě, aby se daly pomocí redispečinku přepínat. Transformovny se staví, v českých plánech se s tím počítá.

Extrémní vedra v Evropě

Extrémní vedra jako investiční příležitost. Evropa musí přestavět města i energetické sítě

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Rekordní vedra v západní Evropě nejsou jen zdravotní hrozbou. Podle CNBC začínají měnit i investiční sázky: v kurzu mohou být klimatizace, modernizace elektrických sítí, pojišťovny nebo firmy pomáhající Evropě přizpůsobit se horkým létům.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Česká ekonomika se nepropadá, ale zázrak nepřijde. Hospodářská komora čeká růst jen 2,1 procenta

Česká ekonomika se nepropadá, ale zázrak nepřijde. Hospodářská komora čeká růst jen 2,1 procenta
Profimedia
ČTK
ČTK

Česká ekonomika podle Hospodářské komory letos poroste pomaleji, než se čekalo. Výhled zhoršuje napětí na Blízkém východě, dražší komodity a nejistota ve světě, domácnosti ale mají dál držet spotřebu a mzdy porostou rychleji než ceny.

Česká ekonomika letos podle Hospodářské komory vzroste o 2,1 procenta, tedy o 0,2 procentního bodu méně, než očekávala v poslední predikci loni v listopadu. Vyplývá to z prognózy, kterou komora představila novinářům. Aktualizace makroekonomické prognózy reaguje zejména na dopady konfliktu na Blízkém východě.

„Eskalace napětí na Blízkém východě vedoucí k narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců řady komodit, zhoršení jejich cenové i fyzické dostupnosti a nárůstu nejistoty ohledně dalšího ekonomického i geopolitického vývoje pochopitelně znamená zhoršení výhledu růstu nejen evropských ekonomik při současném nárůstu inflace,“ uvedla komora. Česko v tomto směru podle ní není výjimkou. „Navzdory geopolitickým konfliktům, obchodním bariérám či slabému výkonu eurozóny zůstává české hospodářství v růstové trajektorii,“ řekl prezident komory Zdeněk Zajíček.

Lukáš Kovanda: Vedra nejsou jen nepohodlí. Českou ekonomiku připraví o miliardy

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Vedro snižuje výkon lidí, zvyšuje účty za elektřinu, komplikuje práci na stavbách a může poškodit úrodu. Podle ekonoma Lukáše Kovandy funguje jako skrytá daň. Čtrnáctidenní vlna horka může Česko připravit o 12 miliard korun.

Lukáš Kovanda

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Pro rok 2027 očekává komora díky postupnému odeznívání negativních dopadů blízkovýchodního konfliktu zrychlení ekonomického růstu na 2,5 procenta, tedy o 0,2 bodu méně proti předchozímu odhadu. Průměrnou inflaci příští rok odhaduje 2,6 procenta, což je o 0,4 bodu více. V důsledku toho by mohl zpomalit také růst reálných mezd na 2,7 procenta. S akcelerací ekonomického růstu by měla také drobně klesnout nezaměstnanost. Tu vyjádřenou v metodice Českého statistického úřadu očekává 3,2 procenta, v metodice ministerstva práce 4,5 procenta.

Domácnosti drží českou ekonomiku nad vodou

Hlavním zdrojem letošního růstu i v aktualizované predikci zůstává spotřeba domácností. To souvisí s pozitivním sentimentem spotřebitelů, který se navzdory aktuálním rizikům drží lehce nad dlouhodobým průměrem. Průměrná mzda by v aktualizované predikci mohla vzrůst nominálně o 6,6 procenta, tedy o 1,5 bodu více proti předchozímu odhadu. V následujících čtvrtletích by však tato dynamika mohla i výrazně zpomalit, jelikož mzdové požadavky zaměstnanců mohou začít narážet na finanční možnosti firem a neodpovídající vývoj produktivity práce.

Růst mezd bude vysoký také v reálném vyjádření, ve kterém by mohl dosáhnout čtyř procent, o 1,3 bodu více proti předchozímu odhadu. K tomu přispěje skutečnost, že spotřebitelská inflace by se mohla udržet kolem 2,5 procenta. Očekávání pro růst cenové hladiny se tak v nové prognóze posouvají vzhůru pouze o 0,2 bodu. K nižšímu růstu cen v posledních měsících významně přispíval vývoj cen potravin. Ve druhé polovině roku by jejich tlumící vliv na spotřebitelskou inflaci mohl oslabovat.

Průměrný kurz koruny vůči euru by mohl podle prognózy činit 24,4 koruny za euro.

Česká národní banka zhoršila letošní výhled české ekonomiky počátkem května. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,5 procenta, předchozí predikce z února čekala růst 2,9 procenta. Průměrnou inflaci letos ČNB předpokládá 2,2 procenta, v únoru čekala 1,6 procenta. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo kvůli konfliktu na Blízkém východě už dříve i ministerstvo financí.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Grilování jako společenská událost. Češi utrácejí za venkovní vybavení

Grilování
iStock
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Češi odstartovali grilovací sezonu už na jaře. Zájem o grily podle Heureky rostl o desítky procent, nejvíc táhnou plynové a elektrické modely. Spolu s nimi lidé nakupují i zahradní nábytek, zatímco bezpečnostní výbavu většinou nechávají stranou.

Grilování už pro řadu českých domácností není jen víkendová příprava masa nebo špekáčků. Stává se z něj společenská událost a přirozená součást letního života. Kolem grilu se schází rodina, přátelé i sousedé a zahrady, terasy nebo balkony se mění v místa, kde lidé tráví celé odpoledne i večer.

Tomu odpovídá také nákupní chování. Češi už nevybírají jen samotný gril, ale stále častěji řeší i zahradní nábytek, lehátka, sestavy k posezení nebo další vybavení pro pobyt venku. Podle dat nákupního rádce Heureka rostl zájem o zahradní grily už na jaře. V dubnu 2026 byl meziročně vyšší o 14 procent, v květnu o 8,5 procenta. Za období od ledna do května vzrostl zájem o zahradní grily meziročně o devět procent.

Grilovací sezona bez velkého zdražení. Kuře zlevnilo, burger a zelenina podražily

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Víkendové grilování letos nemusí vyjít dráž než loni. Kuře, krkovice, ryby i olivový olej v akcích zlevnily, zato hovězí burger a zelenina zdražily citelně. Největší skok hlásí cuketa, která je dražší o 40 procent.

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Grilovací sezona tak v Česku nezačíná až s prázdninami. První teplé víkendy obvykle stačí k tomu, aby lidé začali řešit, zda zůstanou u starého vybavení, nebo si pořídí nový gril. Nejsilnější zájem podle dat Heureky vrcholil v květnu, kdy se spojilo teplé počasí, prodloužené víkendy a chuť trávit čas venku.

„Gril už pro řadu zákazníků není jen sezonní spotřebič, který se jednou za čas vytáhne na zahradu. Stává se místem, kolem kterého se plánuje posezení, setkávání s přáteli i vybavení celé zahrady nebo terasy,“ říká Ondřej Šveda, tiskový mluvčí Heureka Group.

Podle něj lidé při výběru nejčastěji řeší hlavně technické parametry. Zajímají se o typ grilu, značku a materiál roštu. Právě tyto faktory podle Heureky ovlivňují pohodlí při používání, životnost i výslednou přípravu jídla.

Češi chtějí pohodlí. Táhne plyn i elektřina

Zahradní grily zůstávají výrazně populárnější než domácí modely. Největší zájem je o plynové grily, na druhém místě jsou elektrické varianty.

Z dat tak vyplývá, že Češi při grilování stále častěji hledají jednoduchou obsluhu, rychlou přípravu a větší pohodlí. Plynové grily bodují rychlým rozpálením a snadnou regulací teploty. Elektrické modely zase dávají smysl tam, kde není prostor na klasické grilování, například na menších terasách nebo balkonech.

Důležitou roli hraje také rošt. Litinový dobře drží teplo a hodí se pro intenzivnější grilování masa, nerezový zase často vítězí jednodušší údržbou a vyšší odolností. Materiál roštu proto patří mezi parametry, podle kterých lidé grily často porovnávají.

S grilem roste i zájem o zahradní nábytek

Grilování dnes stále častěji znamená víc než samotnou přípravu jídla. Lidé si chtějí venku posedět, odpočívat a vytvořit si příjemné místo pro celé odpoledne nebo večer. Vedle grilů proto roste také zájem o zahradní nábytek a vybavení pro pobyt venku.

Podle Heureky vzrostl v květnu 2026 meziročně zájem o vybrané kategorie zahradního nábytku celkem o 14 procent. Nejvýrazněji rostla zahradní lehátka, u kterých byl zájem oproti loňskému květnu vyšší o 40 procent. Ratanový zahradní nábytek rostl o 34 procent, zahradní židle a křesla o 29 procent a zahradní sestavy rovněž o 29 procent.

Prodej od lokálních pěstitelů roste, potenciál je ale stále nevyužitý

Lokální potraviny mají v Česku navíc. Rodinné farmy ale pořád narážejí na bariéry

Zprávy z firem

Lokální ovoce a zelenina od rodinných farmářů mají v českých obchodech stále větší prostor, podle pěstitelů je ale jejich potenciál pořád zdaleka nevyužitý. Farmáři upozorňují, že v době rostoucích nákladů a výkyvů počasí je pro ně stabilní odbyt stále důležitější. Právě spolupráce s obchodníky tak může rozhodovat o tom, zda se menší a střední pěstitelé dokážou dlouhodobě udržet na trhu.

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Největší zájem přichází ve chvíli, kdy jsou grily nejdražší

Data ukazují i rozdíl mezi tím, kdy lidé grily nejvíce nakupují, a kdy bývají nejvýhodnější. Průměrná cena zahradních grilů se za poslední tři roky pohybuje mezi pěti a šesti tisíci korunami. Meziročně zahradní grily zdražily o 5,5 procenta. Domácí grily jsou levnější, jejich průměrná cena se dlouhodobě drží zhruba mezi dvěma a třemi tisíci korunami.

„Na datech je dobře vidět, že při nákupu grilu často nerozhoduje jen cena. Lidé po zahradních grilech nejvíc touží v dubnu a květnu, tedy právě v době, kdy bývají nejdražší. Kdo řeší hlavně cenu, může výhodnější nabídky hledat mimo hlavní sezonu, tedy v říjnu a únoru. U domácích grilů je cenový rytmus jiný – nejdražší bývají v prosinci a nejlevnější v únoru,“ říká Šveda.

Bezpečnost zůstává stranou

S grilováním souvisí také bezpečnost, na kterou každoročně upozorňují hasiči. Opatrnost je důležitá při manipulaci s ohněm, uhlím, plynem i elektrickým grilem. V nákupním chování se ale toto téma zatím výrazně neprojevuje.

Podle Heureky hledaly v dubnu hasicí přístroje pouze desítky lidí. Zatímco grily a zahradní nábytek Češi řeší s předstihem, bezpečnostní výbavu si většinou nechávají až na později.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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