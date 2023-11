Fico: Plán na výstavbu jaderného zdroje ve spolupráci s Českem pokračuje

Slovensko pokračuje ve spolupráci s Českou republikou na přípravě projektu výstavby nového velkého jaderného zdroje na západním Slovensku, v úvahu přichází také alternativa využití malých modulárních reaktorů, uvedl slovenský premiér Robert Fico.

Reklama

„Je možnost jít do výstavby nového velkého bloku nebo druhá možnost je pokračovat takzvanými malými reaktory. Nadále funguje harmonogram prací ve spolupráci s Českou republikou, kde připravujeme výstavbu dalšího bloku atomové elektrárny v Jaslovských Bohunicích,“ řekl novinářům Fico, který se řadí k zastáncům výroby elektřiny z jádra.

Projekt nového jaderného zdroje na Slovensku připravuje polostátní slovenská firma Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ve které drží 49 procent akcií česká elektrárenská skupina ČEZ. JESS vznikla v roce 2009 a původně se počítalo s tím, že výstavba nového jaderného zdroje začne v roce 2014. Elektrárna by měla být umístěna v lokalitě Jaslovské Bohunice, kde největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne (SE), provozuje vlastní jadernou elektrárnu. V letech 2006 a 2008 tam Slovensko kvůli závazkům vůči EU odstavilo dva bloky starší atomové elektrárny V1.

Hlavní podíl na výrobě elektrické energie mají na Slovensku jaderné elektrárny. Jejich význam pro slovenskou energetiku ještě stoupl po letošním spuštění třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce, kde SE pracují také na dokončení čtvrtého bloku.

Stanislav Šulc: Elektřinu chceme všichni. Bordel, který přináší, ale nechce nikdo. Jaderný odpad nemá v Česku řešení Názory Kam s ním? Z otázky budoucnosti úložiště jaderného odpadu se stává významné politikum. A je to tak dobře. Stanislav Šulc Přečíst článek

Odklon za sedm miliard. Plzeňská teplárenská chystá přechod od uhlí k plynu a vodíku Zprávy z firem Plzeňská teplárenská připravuje projekt odklonu od uhlí k plynu a vodíku. Jde o dosud největší investici v její historii za zhruba sedm miliard korun. Důvody jsou hlavně ekonomické, tedy razantní růst výdajů za emisní povolenky, ale také ekologické. Stavět se bude za plného provozu, hotovo bude do roku 2029, řekl generální ředitel teplárny Václav Pašek. Návratnost očekává do deseti let. ČTK Přečíst článek