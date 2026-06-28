Chystáte grilovačku? Nejvíc zdražila cuketa, hovězí burger stojí skoro 300 korun za kilo
Víkendové grilování letos nemusí vyjít dráž než loni. Kuře, krkovice, ryby i olivový olej v akcích zlevnily, zato hovězí burger a zelenina zdražily citelně. Největší skok hlásí cuketa, která je dražší o 40 procent.
Grilovací sezona je v plném proudu a dobrá zpráva pro víkendové nákupy zní: celkový účet za oblíbené potraviny na gril se proti loňsku prakticky nezměnil. Kdo ale sáhne po konkrétních položkách, může být překvapen. Zatímco kuřecí, vepřové maso, ryby nebo olivový olej v akcích zlevnily, hovězí burgery a zelenina jsou dražší.
Vyplývá to z meziročního srovnání cen v akčních letácích sedmi největších obchodních řetězců, které provedla společnost Česká distribuční. Analýza sledovala šestnáct oblíbených položek napříč masem, rybami, zeleninou i dalšími potravinami ke grilování.
Akční ceny potravin na grilování
Meziroční srovnání průměrných akčních cen a slev u vybraných potravin. Celkově se košík téměř nezměnil: zlevnil pouze o 6,73 Kč.
|Položka
1 kg
|Sleva
2025
|Sleva
2026
|Cena
2025
|Cena
2026
|Rozdíl
Kč
|Rozdíl
%
|Kuřecí prsa
|25 %
|35 %
|128,23 Kč
|113,90 Kč
|−14,33 Kč
|−11 %
|Kuřecí stehna
|18 %
|29 %
|94,90 Kč
|107,18 Kč
|12,28 Kč
|13 %
|Kuře celé
|27 %
|36 %
|70,61 Kč
|57,40 Kč
|−13,21 Kč
|−19 %
|Vepřová krkovice
|33 %
|36 %
|117,18 Kč
|101,72 Kč
|−15,46 Kč
|−13 %
|Vepřová pečeně
|38 %
|43 %
|111,90 Kč
|109,93 Kč
|−1,97 Kč
|−2 %
|Hovězí burger
|14 %
|10 %
|248,79 Kč
|297,59 Kč
|48,80 Kč
|20 %
|Makrela
|20 %
|22 %
|194,00 Kč
|174,90 Kč
|−19,10 Kč
|−10 %
|Pražma
|7 %
|11 %
|282,33 Kč
|291,50 Kč
|9,17 Kč
|3 %
|Losos
|24 %
|20 %
|341,00 Kč
|319,00 Kč
|−22,00 Kč
|−6 %
|Špekáčky
|26 %
|16 %
|129,78 Kč
|120,11 Kč
|−9,67 Kč
|−7 %
|Bavorské klobásy
|23 %
|24 %
|228,40 Kč
|236,40 Kč
|8,00 Kč
|4 %
|Hermelín
|45 %
|25 %
|253,24 Kč
|275,75 Kč
|22,51 Kč
|9 %
|Cuketa
|50 %
|36 %
|24,90 Kč
|34,90 Kč
|10,00 Kč
|40 %
|Paprika
|51 %
|47 %
|49,05 Kč
|54,03 Kč
|4,98 Kč
|10 %
|Brambory
|34 %
|32 %
|22,36 Kč
|26,23 Kč
|3,87 Kč
|17 %
|Olivový olej
|27 %
|25 %
|291,76 Kč
|261,17 Kč
|−30,59 Kč
|−10 %
|Celkem
|29 %
|28 %
|2 588,43 Kč
|2 581,70 Kč
|−6,73 Kč
|0 %
Sledujte akční nabídky
„Grilovací sezona je v plném proudu, a proto jsme se znovu podívali do akčních letáků a porovnali, jak se meziročně vyvíjejí ceny oblíbených potravin. Ukázalo se, že celkové náklady zůstávají podobné jako loni, výrazně se ale proměnila jejich struktura,“ uvedl Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.
Podle něj se vyplatí sledovat akční nabídky. Průměrná sleva u sledovaných položek v letácích dosahuje 28 procent. Domácnosti tak mohou při plánování nákupu podle letáků ušetřit až třetinu výdajů.
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Zlevnilo kuřecí i vepřové
Největší úlevu letos přináší kuřecí maso. Celé kuře meziročně zlevnilo zhruba o pětinu na 57 korun za kilogram. Kuřecí prsa jsou levnější asi o desetinu a v akci stojí kolem 114 korun za kilogram. Naopak kuřecí stehna zdražila přibližně o 13 procent na zhruba 108 korun za kilogram.
Zlevnilo také vepřové. Oblíbená krkovice vychází meziročně o 15 korun levněji, tedy zhruba na 102 korun za kilogram. Cena vepřové pečeně zůstává téměř beze změny. Mírně levnější jsou i špekáčky, u nichž kilogram zlevnil přibližně o deset korun.
Dobře letos vycházejí i některé ryby. Losos zlevnil z 341 na 319 korun za kilogram, makrela je levnější o 19 korun za kilogram. Pražma se drží přibližně na loňské úrovni kolem 290 korun za kilogram. Nejvýraznější pokles mezi sledovanými položkami ale zaznamenal olivový olej, který zlevnil z přibližně 290 na 260 korun za litr.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Zelenina je dražší
Dražší víkendové grilování ale čeká ty, kdo plánují hovězí burgery a zeleninovou přílohu. Hovězí burger meziročně zdražil o 50 korun za kilogram a v akci se dostal na bezmála 300 korun. Více si zákazníci připlatí také za hermelín, přibližně o 23 korun za kilogram.
Zelenina zdražila ve všech sledovaných položkách. Největší skok má za sebou cuketa, která je dražší o 40 procent a kilogram v akci vychází zhruba na 35 korun. Brambory podražily přibližně o pětinu a paprika o desetinu.
Červnové letáky tak dál lákají hlavně na klasiku ke grilu: kuřecí prsa, stehna, celá kuřata, vepřovou krkovici, hovězí burgery, špekáčky, bavorské klobásy, ryby, sýry i zeleninu. Rozhodující ale letos bude výběr. Kdo nakoupí chytře, může si víkendové grilování udržet na podobném účtu jako loni. Kdo vsadí hlavně na burger a zeleninu, musí počítat s vyšší cenou.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.