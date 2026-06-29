Lukáš Kovanda: Česko čeká nový problém: letní energetická chudoba
Klimatizace se v Česku mění z luxusního doplňku v běžnou položku rodinného rozpočtu. Jenže schopnost ochladit byt nebude dostupná všem stejně. Podle ekonoma Lukáše Kovandy tak přichází nový typ nerovnosti: letní energetická chudoba.
Vedro už není jen nepříjemnost, ale ekonomický problém. Domácnosti platí za chlazení, firmy za nižší produktivitu práce a stát nepřímo za vyšší zdravotní rizika, výpadky dopravy či tlak na energetickou síť. To, co bylo ještě před několika lety v českém bytě spíše výjimkou, se bude stávat běžnou položkou rodinného rozpočtu.
Bohatší domácnosti si pořídí klimatizaci, žaluzie, izolaci nebo fotovoltaiku. Chudší často zůstanou v přehřátých bytech bez možnosti stavebních úprav. Klimatizace tak může v Česku otevřít novou sociální propast.
Bohatí si koupí chlad
Nejviditelnější je účet za elektřinu. Provoz klimatizace nebývá tak drahý jako zimní vytápění, ale při delší vlně veder už nejde o zanedbatelnou částku. U menšího bytu se náklady mohou pohybovat ve stovkách korun měsíčně, u většího bytu či rodinného domu při intenzivním chlazení i v nižších tisících. Záleží na výkonu zařízení, energetické třídě, izolaci domu, stínění, ceně elektřiny i na tom, zda domácnost chladí rozumně na 25 až 26 stupňů, nebo se snaží mít doma dvacet stupňů.
Evropa se vaří a klimatická krize přestává být abstraktní debatou. Vedra zabíjejí, zhoršují zdraví, prodražují život a odhalují slabiny domů, nemocnic i dopravy. Přesto se v Česku stále vedou spory o to, zda problém vůbec existuje.
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Evropa se vaří a klimatická krize přestává být abstraktní debatou. Vedra zabíjejí, zhoršují zdraví, prodražují život a odhalují slabiny domů, nemocnic i dopravy. Přesto se v Česku stále vedou spory o to, zda problém vůbec existuje.
Právě tady se ukazuje první finanční paradox. Kdo kupuje klimatizaci jen podle pořizovací ceny, může prodělat na provozu. Levnější mobilní klimatizace bývá dostupnější okamžitě, ale je hlučnější, méně účinná a často spotřebuje více elektřiny na stejný chladicí efekt. Naopak dražší splitová jednotka znamená vyšší vstupní investici, montáž a často i souhlas vlastníka domu či společenství vlastníků, ale při pravidelném používání může být levnější na provoz a účinnější.
Klimatizace tak začíná zvyšovat sociální nerovnost. Ne proto, že by sama o sobě byla problémem, ale proto, že možnost chránit se před horkem je stále více otázkou peněz. Bohatší domácnost si může pořídit kvalitnější klimatizaci, venkovní žaluzie, lepší izolaci, rekuperaci, případně vlastní fotovoltaiku. Častěji také bydlí v domě či bytě, kde může stavební úpravy vůbec provést. Chudší domácnost naproti tomu častěji žije v nájemním bytě, paneláku nebo přehřívané městské lokalitě, kde nemůže jednoduše zasahovat do fasády, instalovat venkovní jednotku ani využít vlastní střechu pro solární panely.
Vedro proto není sociálně neutrální. Kdo má peníze, koupí si nejen komfort, ale také lepší spánek, vyšší pracovní výkon a nižší zdravotní riziko. Kdo peníze nemá, platí horko únavou, horší koncentrací, stresem, nižší produktivitou a v krajním případě i zdravotními komplikacemi. Klimatizace se tak stává novou hranicí mezi těmi, kdo si mohou dovolit snesitelné léto, a těmi, kdo je musí pouze vydržet.
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Nerovnost potvrzují i studie
Tento závěr podporuje i akademická literatura. Studie „Air Conditioning and Global Inequality“, publikovaná v roce 2021 v časopise Global Environmental Change, pracuje s daty o domácnostech ze 16 zemí a upozorňuje, že klimatizace je významný adaptační nástroj proti horku, ale její rozšiřování může prohlubovat existující nerovnosti. Autoři shrnují, že s rostoucím významem chlazení v oteplujícím se světě hrozí, že dostupnost klimatizace zůstane výrazně příjmově podmíněná.
Podobně studie „Inequality in the Availability of Residential Air Conditioning across 115 US Metropolitan Areas“, publikovaná v roce 2022 v časopise PNAS Nexus, ukazuje, že i uvnitř bohatých měst existují výrazné rozdíly v dostupnosti domácí klimatizace. Autoři zkoumali 45 995 sčítacích obvodů ve 115 amerických metropolitních oblastech a upozornili, že rozdíly v dostupnosti klimatizace se na úrovni čtvrtí promítají do rozdílné zranitelnosti vůči horku a rozdílné schopnosti se mu přizpůsobit.
Horko snižuje výkon i produktivitu
Ekonomický rozměr horka je zřejmý i u práce. Přehledová studie „Occupational Heat Stress, Heat-Related Effects and the Related Social and Economic Loss: A Scoping Literature Review“, publikovaná v roce 2023 v časopise Frontiers in Public Health, shrnuje poznatky o zdravotních, sociálních a ekonomických dopadech tepelného stresu na pracovišti. Horko neznamená jen nepohodlí, ale také nižší výkon, více únavy, vyšší zdravotní rizika a ztráty produktivity. Chlazení pracovního prostředí je proto ekonomické opatření, nikoli jen benefit pro zaměstnance.
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Klimatizace pomáhá domácnostem, ale zatěžuje síť
Z hlediska celé ekonomiky je klimatizace zároveň paradox. Jednotlivci pomáhá, ale při masovém používání zatěžuje elektrizační soustavu. Když tisíce domácností, kanceláří, obchodů a provozoven najednou chladí, roste spotřeba elektřiny právě v době, kdy vedro zatěžuje i distribuční síť a kdy mohou extrémní jevy ohrožovat provoz infrastruktury. Klimatizace tak adaptuje domácnosti na horko, ale současně vytváří novou letní energetickou špičku a tlak na investice do sítí.
Evropské srovnání ukazuje, že nejde jen o český problém. Evropská agentura pro životní prostředí ve zprávě „Cooling Buildings Sustainably in Europe“ z roku 2022 uvádí, že vybavenost evropských domácností klimatizací vzrostla ze 14 procent v roce 2010 na přibližně 20 procent v roce 2019. Zpráva zároveň zdůrazňuje sociální stránku udržitelného chlazení budov: dobře navržená adaptační politika může snižovat zdravotní rizika, nerovnosti i letní energetickou chudobu.
České domy jsou připravené hlavně na zimu
Rozdíly v Evropě jsou ovšem značné. Jižní státy jsou na horko zvyklé déle a klimatizaci používají častěji. Střední a severní Evropa ji historicky tolik nepotřebovaly. Evropské domy jsou často stavěné hlavně na udržení tepla v zimě, nikoli na ochranu před letním přehříváním. Klimatizaci má zhruba jen čtvrtina evropských domácností, zatímco ve Spojených státech a Japonsku jde přibližně o 90 procent domácností.
To je pro Česko důležité varování. Tuzemské byty a domy byly desítky let navrhovány především na zimu: zateplit, utěsnit, udržet teplo. Jenže ve chvíli, kdy přibývá letních vln veder, se ze stejné vlastnosti může stát problém. Přehřátý byt ve městě není jen otázkou nepohodlí, ale také zdraví, pracovního výkonu a peněz. Zatímco v zimě se mluvilo hlavně o energetické chudobě spojené s vytápěním, do budoucna bude čím dál důležitější i letní energetická chudoba: tedy situace, kdy si domácnost nemůže dovolit udržet doma snesitelnou teplotu.
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Domácnosti musí počítat nejen cenu nákupu
Pro domácnosti z toho plyne jednoduchý závěr. Klimatizace už není jen spotřebič, ale investice. Finančně dává smysl sledovat nejen pořizovací cenu, ale hlavně účinnost, vhodnou velikost zařízení, kvalitu montáže, stínění a způsob používání. Každý stupeň dolů znamená vyšší spotřebu. Chladit byt na 20 stupňů při venkovních 35 stupních je ekonomicky úplně jiné než udržet jej na 25 či 26 stupních.
Pro stát a obce je závěr podobný. Nestačí říkat lidem, ať si pořídí klimatizaci. To by pouze přeneslo náklady na domácnosti a zvýšilo tlak na síť. Smysl mají i pasivní opatření: stínění, zeleň, světlé povrchy, větrání, lepší urbanismus, úpravy škol, nemocnic, domovů seniorů a veřejných budov. Nejde jen o klima, ale o produktivitu, zdraví a sociální soudržnost.
Letní pojistka, která nebude pro každého
Zkrátka a dobře: klimatizace je nová letní pojistka domácností. Chrání zdraví, spánek a pracovní výkon, ale přidává stovky až tisíce korun k účtům za elektřinu. Zároveň vytváří novou sociální nerovnost. Bohatší si kupují chlad, lepší bydlení a snesitelné léto. Chudší horko častěji pouze přečkávají – s horším spánkem, nižším výkonem a někdy i vyšším účtem za méně účinné chlazení.
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