Nebyl to blackout, říká Palaščák

Česko v pátek šokoval masivní výpadek elektrického proudu. Nešlo ale ani o přetížení sítě soláry, ani o kyberútok. Hlavně nepanikařit a nedělat předčasné závěry, říkají odborníci. Výhodu v takových situacích mají decentralizované systémy.

V pátek kolem poledne vypadl ve velké části České republiky elektrický proud. Objevila se řada teorií, proč výpadek nastal. Obávaný blackout to ale nebyl. „Nepanikařme a nehledejme rychlá a falešná vysvětlení, nevypadá to ani na nadvýrobu FVE, ani na kyberútok. Zdá se, že ani nedošlo k naplnění definice blackoutu - tedy ke ‚startu ze tmy.‘ Dispečerské zvládnutí situace bych také hodnotil až s odstupem, teď je podstatné rychle probíhající obnovení dodávek elektřiny,“ říká Jan Palaščák, zakladatel energetické skupiny Amper.

Výpadek proudu v Praze a řadě měst ve středních, východních a severních Čechách byl podle ČEPS způsoben výpadkem velmi vysokonapěťového (400kV) vedení z rozvodny Hradec u Kadaně. Vodič podle všeho spadl „z mechanických příčin“, ostatně Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) již předběžně vyloučil kybernetický útok. S největší pravděpodobností nedošlo ani k přetížení sítě v důsledku vysoké výroby z fotovoltaických elektráren (FVE).

Jak ukazují data Amper Meteo, poskytovatele meteorologických služeb pro energetiku, vyráběly FVE přes dopoledne jen o málo více, než se čekalo, načež kolem poledne došlo v důsledku oblačnosti na Moravě k výraznějšímu poklesu dodávek do sítě. Naměřené hodnoty výroby z FVE tedy nebyly natolik mimořádné, aby vedly k tak výraznému rozkolísání přenosové soustavy.

Zaznamenaný okamžitý propad zatížení sítě o 30 procent naopak podle Amper holding podporuje hypotézu, že došlo k závadě na některém prvku vysokonapěťového vedení, kterým je přes rozvodnu Hradec u Kadaně přenášena elektrická energie z tepelných elektráren Prunéřov a Tušimice II. Podle některých informací přitom k poruše došlo spíše u rozvodny Výškov na Lounsku, do které je také zaústěno 400 kV vedení, a sice z elektrárny Počerady.

Výpadky mohou nastávat

Pavel Kočica, konzultant pro energetické projekty společnosti Unicorn Grid Systems, říká, že podobná situace nejspíš nebyla naposled. „Dnešní výpadek proudu, který zasáhl část Česka ukázal, jak křehká může být rovnováha v přenosové soustavě. Nejde o selhání jednoho prvku, ale o souběh více faktorů. Podobné události nejsou každodenní, ale s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů, decentralizací a stále těsnějším propojením evropských sítí se stávají pravděpodobnější. I do budoucna je tak třeba počítat s tím, že krátkodobé výpadky mohou nastat. Pro běžné obyvatele to neznamená důvod k panice,“ říká expert.

Tyto události jsou většinou rychle řešeny a provozovatelé sítí vědí, jak postupovat. „Co může pomoci každému z nás, je zachovat klid, minimalizovat zbytečnou spotřebu a sledovat informace od oficiálních zdrojů. Klíčem k tomu, jak na takové situace reagovat efektivněji, je rychlý přístup k datům a jejich správné vyhodnocení. Právě proto věříme, že budoucnost bezpečné a stabilní energetiky spočívá v digitalizaci a schopnosti reagovat v reálném čase,“ komentuje Kočica.

Podobný názor má Petr Špiřík, partner PwC pro bezpečnost. „Zásadní je zachovat klidnou hlavu, odstínit se od chaosu široké veřejnosti, zapojit relevantní osoby ve firmě a efektivně komunikovat. Například plánovat, zda se situace brzy zlepší, nebo hrozí další komplikace, jako vyčerpání záložních zdrojů. Výhodu mají v těchto případech decentralizované týmy – i když někde dojde k výpadku, jiné části mohou fungovat dál. V počátku podobné situace není vůbec důležité znát příčinu – spekulace mohou počkat. Prioritou je zabránit dalším škodám a přejít na krizový režim podle předem daných pravidel,“ uvedl.

Glosa Dalibora Martínka: Česko zažilo nebývalý výpadek proudu. Už se nebudeme smát Španělům Názory Tak masivní výpadek elektrické energie Česko ještě nezažilo. Zatím není jasné, co za tím stálo. Jestli nějaká technická závada, nebo třeba kybernetický útok cizí země. Každý asi tuší, která by to mohla být. Premiér Fiala se zatím nevyjadřuje, také čeká na výsledky pátrání. Dalibor Martínek Přečíst článek