Lokální potraviny mají v Česku navíc. Rodinné farmy ale pořád narážejí na bariéry
Lokální ovoce a zelenina od rodinných farmářů mají v českých obchodech stále větší prostor, podle pěstitelů je ale jejich potenciál pořád zdaleka nevyužitý. Farmáři upozorňují, že v době rostoucích nákladů a výkyvů počasí je pro ně stabilní odbyt stále důležitější. Právě spolupráce s obchodníky tak může rozhodovat o tom, zda se menší a střední pěstitelé dokážou dlouhodobě udržet na trhu.
Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslava Šebka jsou rodinné farmy jednou z cest, jak řešit část problémů českého zemědělství. Jejich potenciál ale podle něj zůstává nevyužitý.
„České zemědělství trpí spoustou problémů a rodinné farmy jsou klíčem k řešení řady problémů. Mají ale nevyužitý potenciál,“ uvedl Šebek. Lokální produkce podle něj hraje roli i z hlediska bezpečnosti v současné geopolitické situaci a zároveň pomáhá vytvářet novou zemědělskou generaci.
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Výrazně se to ukazuje u ovocnářů. Malé farmy do pěti hektarů dnes podle Ovocnářské unie tvoří zhruba 60 procent pěstitelů ovoce, na celkové produkci se ale podílejí jen asi desetinou. Přibližně polovinu produkce naopak zajišťují farmy o velikosti od pěti do 50 hektarů. Ty se často dostávají do složité pozice: jsou příliš malé na pravidelné dodávky do velkých řetězců, ale zároveň příliš velké na to, aby vše prodaly přímo zákazníkům.
Právě u těchto podniků by se podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka měla posílit spolupráce s obchodníky. Ti podle něj musejí počítat s tím, že lokální produkce má jiný rytmus než velké dodávky ze zahraničí.
„Pěstitel, obchodník i spotřebitel si musí uvědomit, že lokální produkce má svá pravidla, může tam být časová prodleva, podléhá vlivům počasí. Obchodníci musí vytvářet odpovídající podmínky a tolerovat, že objem produkce není tak velký,“ řekl Ludvík.
Zákazníci jsou ochotni si připlatit
Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy už zákazníci u kvalitních lokálních plodin nehledí jen na cenu. Pokud jde o čerstvé produkty s domácím původem a příběhem, jsou ochotni si připlatit. Zájem je podle něj zejména o české jahody, maliny, borůvky, rybíz a většinu zeleniny.
„Právě tady jsou zákazníci ochotni si za domácí původ, vyšší kvalitu a čerstvost připlatit výrazně více než u běžných komodit, kde stále rozhoduje především cena. Pro české farmáře je to velká příležitost, protože se mohou odlišit něčím, co dovoz nabídnout nedokáže,“ dodal Prouza.
Letošní sezóna samosběrů jahod začíná s horšími vyhlídkami než v minulých letech. Jarní mrazy a sucho poškodily část porostů, pěstitelé proto očekávají nižší sklizeň, menší plody a kratší sezónu. Ceny na farmách sice zůstávají výrazně nižší než v obchodech, na řadě míst ale meziročně vzrostou až o deset procent.
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Názory
Letošní sezóna samosběrů jahod začíná s horšími vyhlídkami než v minulých letech. Jarní mrazy a sucho poškodily část porostů, pěstitelé proto očekávají nižší sklizeň, menší plody a kratší sezónu. Ceny na farmách sice zůstávají výrazně nižší než v obchodech, na řadě míst ale meziročně vzrostou až o deset procent.
Pro menší zemědělce ale může být vstup do obchodních sítí složitý. Podle Prouzy se často hůře orientují v dodavatelských a logistických pravidlech, obchodníci jsou jim však připraveni pomoci. Svaz obchodu a cestovního ruchu už dříve společně s Asociací soukromého zemědělství vydal Manuál farmáře pro dodávky do retailu, který vysvětluje, co spolupráce s řetězci obnáší.
Jako příklad fungující spolupráce farmáři zmiňují on-line supermarket Rohlík.cz. Ten nyní spolupracuje s 250 lokálními producenty a podle zástupců zemědělců chce kvalitní lokální produkci dávat větší prostor i do budoucna.
Debata tak ukazuje, že poptávka po českém ovoci a zelenině existuje. Aby se ale domácí plodiny dostaly k zákazníkům ve větším objemu, potřebují farmáři stabilnější odbyt, pružnější obchodní podmínky a systém, který dokáže lépe pracovat s menšími a sezonními dodávkami.
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