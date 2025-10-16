V EU chybí až 200 tisíc specialistů na kyberbezpečnost, uvedl šéf NÚKIB

Nový magazín právě vychází!

Na tuzemské banky zaútočili hackeři, chtějí konec podpory Ukrajiny
Česko i celá EU čelí výraznému nedostatku odborníků na kybernetickou bezpečnost, což představuje jednu z největších výzev současnosti, uvedl Petr Procházka z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Z toho důvodu patří zajištění odborníků mezi jednu z hlavních priorit aktualizovaného dokumentu Národní strategie kybernetické bezpečnosti, kterou vláda schválila na konci léta.

Procházka uvedl, že v EU podle odhadů chybí až 200 tisíc specialistů, o které soupeří státní instituce, velké soukromé firmy i menší podniky. Stát přitom nemůže vždy nabídnout srovnatelné finanční podmínky jako komerční sektor.

Překlenutí nedostatku expertů je podle Procházky jednou z hlavních výzev strategie. Strategický dokument se zaměřuje nejen na přilákání nových odborníků, ale i na udržení těch, kteří již ve veřejném sektoru působí. „Je potřeba zvýšit prostupnost pracovního trhu tak, aby ti, kdo mají zájem do této oblasti vstoupit, měli otevřenou možnost. Zároveň je nutné posílit motivaci těch, kteří v systému už jsou, aby z něj neodcházeli, což zahrnuje nejen zlepšení peněžního ohodnocení, ale také pracovních podmínek,“ uvedl. Patří sem například větší flexibilita, možnost práce z domova, návrat po rodičovské dovolené či horizontální kariérní růst.

Vize nové strategie podle Procházky spočívá ve vytvoření digitálně vyspělé, odolné a bezpečné České republiky se vzdělanou, kriticky myslící společností a silnými mezinárodními partnerstvími. Strategie se opírá o několik klíčových oblastí, mimo jiné o budování odolnosti, princip odstrašení v mezinárodním prostředí či podporu inovací. „Chceme, aby Česká republika byla vnímána jako silný a důvěryhodný partner, ne jako snadný cíl,“ řekl.

Rozvoj AI nebo kvantových počítačů

Strategický dokument se rovněž zabývá vyhodnocením aktuálních hrozeb. K hlavním patří aktivity státních aktérů, zejména Číny a Ruska, ale i kyberkriminalita a hybridní působení. „Mezinárodní prostředí je velmi dynamické, mnoho konfliktů dnes začíná v kyberprostoru. Proto se mění i samotná geopolitika kyberprostoru,“ uvedl Procházka. Dokument zároveň reaguje na technologické výzvy, jako je rozvoj umělé inteligence nebo kvantových počítačů.

Přestože je podle něj těžké předvídat, jak se bude oblast kyberbezpečnosti vyvíjet v příští dekádě, má Česko podle Procházky dobré předpoklady zůstat mezi světovými premianty. „Pokud budeme naplňovat náš inovační potenciál a brát hrozby vážně, můžeme si udržet velmi silnou pozici,“ dodal. Strategický dokument přináší strategie a priority, nyní se čeká na schválení Akčního plánu, který navrhuje konkrétní praktické kroky, jak cílů dosáhnout.

