Budoucnost Česka je pouze v NATO, řekl Fiala
Budoucnost České republiky je pouze v Severoatlantické alianci, jejíž nenahraditelnost se ukazuje právě dnes, kdy se ve východní Evropě opět válčí. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl při slavnostním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku.
„Když se podíváme na to, co se dnes děje kolem nás, tak připomínka významu členství v Severoatlantické alianci je možná důležitější než kdy jindy. Připomíná nám to, kdo jsou naši skuteční přátelé a spojenci a kam chceme patřit,“ řekl prezident Petr Pavel.
Připomněl narušení vzdušného prostoru Estonska ruskými stíhačkami, které se odehrálo tento týden, a nedávný vpád dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru Polska. „To, co se událo v posledních dnech v Polsku, Estonsku, to, co se už čtvrtý rok děje na Ukrajině, je věcí nás všech, protože nebudeme-li stát při sobě, tak se to dříve či později stane i nám,“ řekl prezident.
FOTOGALERIE: Co představí CSG na Dnech NATO
Adekvátní reakce
V České televizi (ČT) později Pavel uvedl, že v případě ruského porušení pravidel musí NATO reagovat adekvátně. „A to včetně vojenské reakce. Rusko si totiž velice rychle uvědomí, že udělali chybu a překročili přijatelné hranice. Bohužel je to balancování na hraně konfliktu, ale ustupovat zlu prostě není možné,“ řekl Pavel. Podotkl, že vojenskou reakcí může být i sestřelení ruského letounu.
Fiala řekl, že NATO je nejúspěšnější obranná aliance. „Nenahraditelnost Severoatlantické aliance se ukazuje právě dnes, kdy se ve východní Evropě opět válčí, Moskva odmítá jednat, obsazuje cizí území, posílá drony k naším sousedům, bojová letadla nad pobaltské státy a prostě zkouší, co jí ještě projde,“ řekl premiér. Nejde podle něj o teoretické a vzdálené hrozby, ale o problémy, které má Česko doslova za humny.
„Česká republika udělala v posledních čtyřech letech dost pro to, abychom v takovém prostředí obstáli. Konečně posíláme dost peněz na obranu a přijali jsme zákon, aby se každý rok výdaje postupně zvyšovaly. Spustili jsme nejrozsáhlejší modernizaci české armády,“ řekl premiér a dodal, že část výsledků modernizace armády mohou lidé vidět právě nyní v Mošnově.
Severní Korea v rámci dohody poslala do Ruska zbraně a vojáky v hodnotě bezmála deset miliard dolarů, tedy přes 206 miliard korun, ale výměnou dostala pouze zlomek. S odvoláním na jihokorejskou pobočku Nadace Friedricha Naumanna to napsala agentura Jonhap. KLDR vojensky pomáhá Rusku, které v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu.
KLDR poslala Rusům vojenskou pomoc za deset miliard dolarů. Nazpět nedostala prakticky nic
Politika
Severní Korea v rámci dohody poslala do Ruska zbraně a vojáky v hodnotě bezmála deset miliard dolarů, tedy přes 206 miliard korun, ale výměnou dostala pouze zlomek. S odvoláním na jihokorejskou pobočku Nadace Friedricha Naumanna to napsala agentura Jonhap. KLDR vojensky pomáhá Rusku, které v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky, letos z 16 zemí. Vstup na akci je zdarma a navštěvuje ji i více než 200 tisíc lidí.
Loni ale byly Dny NATO zrušeny kvůli povodním, které zasáhly i Moravskoslezský kraj. Při slavnostním zahájení akce to připomněl moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO), který za pomoc při povodních poděkoval všem záchranným složkám i české armádě.