Budoucnost Česka je pouze v NATO, řekl Fiala

Předseda vlády Petr Fiala a Jana Černochová ministryně obrany
Budoucnost České republiky je pouze v Severoatlantické alianci, jejíž nenahraditelnost se ukazuje právě dnes, kdy se ve východní Evropě opět válčí. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl při slavnostním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku.

„Když se podíváme na to, co se dnes děje kolem nás, tak připomínka významu členství v Severoatlantické alianci je možná důležitější než kdy jindy. Připomíná nám to, kdo jsou naši skuteční přátelé a spojenci a kam chceme patřit,“ řekl prezident Petr Pavel.

Připomněl narušení vzdušného prostoru Estonska ruskými stíhačkami, které se odehrálo tento týden, a nedávný vpád dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru Polska. „To, co se událo v posledních dnech v Polsku, Estonsku, to, co se už čtvrtý rok děje na Ukrajině, je věcí nás všech, protože nebudeme-li stát při sobě, tak se to dříve či později stane i nám,“ řekl prezident.

FOTOGALERIE: Co představí CSG na Dnech NATO

V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group.

Adekvátní reakce

V České televizi (ČT) později Pavel uvedl, že v případě ruského porušení pravidel musí NATO reagovat adekvátně. „A to včetně vojenské reakce. Rusko si totiž velice rychle uvědomí, že udělali chybu a překročili přijatelné hranice. Bohužel je to balancování na hraně konfliktu, ale ustupovat zlu prostě není možné,“ řekl Pavel. Podotkl, že vojenskou reakcí může být i sestřelení ruského letounu.

Fiala řekl, že NATO je nejúspěšnější obranná aliance. „Nenahraditelnost Severoatlantické aliance se ukazuje právě dnes, kdy se ve východní Evropě opět válčí, Moskva odmítá jednat, obsazuje cizí území, posílá drony k naším sousedům, bojová letadla nad pobaltské státy a prostě zkouší, co jí ještě projde,“ řekl premiér. Nejde podle něj o teoretické a vzdálené hrozby, ale o problémy, které má Česko doslova za humny.

„Česká republika udělala v posledních čtyřech letech dost pro to, abychom v takovém prostředí obstáli. Konečně posíláme dost peněz na obranu a přijali jsme zákon, aby se každý rok výdaje postupně zvyšovaly. Spustili jsme nejrozsáhlejší modernizaci české armády,“ řekl premiér a dodal, že část výsledků modernizace armády mohou lidé vidět právě nyní v Mošnově.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky, letos z 16 zemí. Vstup na akci je zdarma a navštěvuje ji i více než 200 tisíc lidí.

Loni ale byly Dny NATO zrušeny kvůli povodním, které zasáhly i Moravskoslezský kraj. Při slavnostním zahájení akce to připomněl moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO), který za pomoc při povodních poděkoval všem záchranným složkám i české armádě.

Dalibor Martínek: Fiala vytáhl na Babiše drtivou zbraň. Papírové kladivo

Premiér Petr Fiala se posledního půl roku tváří jako hráč pokeru. Snaží se přesvědčit národ, že předvolební preference, které přejí Babišovi, nic neznamenají. Že má v ruce silné karty, plán. A že v září vše zvrátí ve svůj prospěch. A znovu bude premiérem.

Všichni na ten plán čekají. Voliči jsou napjatí, jak premiér a lídr Spolu smaže drtivý náskok hnutí ANO ve volebních preferencích. Pro upřesnění, ANO bude patrně volit přes třicet procent voličů, Spolu se bude modlit za aspoň dvacet. To je aktuální situace.

Za čtrnáct dní budou volby. Nyní zřejmě přichází onen avizovaný drtivý úder Spolu. Jak vypadá? Poštovní schránky po celém hlavním městě, a možná i jinde, byly naplněny předvolebním čtyřstránkovým výtiskem, který má přesvědčit voliče, že Fiala je ten správný muž na svém místě. Takové jakoby noviny jsou vhazovány i do schránek s nálepkou, reklamu ne.

Přečtěte si profil Petra Fialy >>>

Co slibuje Fiala?

Čím nás premiér ve svém výtisku překlápí na svou stranu? Tak namátkou. V úvodním rozhovoru, který není podepsán a vedl ho patrně Fiala s Fialou, se praví. „Nabízím lidem, že budeme v příštích letech patřit mezi nejúspěšnější země světa.“ Nebo „Budeme rozumně hospodařit a chytře investovat.“ Anebo, „Více peněz půjde do inovací, výzkumu a školství, snížíme byrokracii pro malé a střední podniky.“ To jsou výňatky z této štiky předvolební kampaně, plátku Spolu, rozhazovaného do schránek.

Ano, slibem neurazíš, jak se říká. Bohužel, panuje zde obava, že slib je jenom slib. Před volbami se dá slíbit cokoliv. Dělají to všichni, Babiš, Fiala i Okamura. Výsledek činnosti je vždy více říkající než slib. Fiala bohužel může jen slibovat, výsledky za čtyři roky vlády nedoručil. Stát hospodaří hanebně, se schodkem přes dvě stě miliard korun každý rok. Mladí nedosáhnou na bydlení, ceny energií se neřízeně pohybují nahoru dolu, likvidují průmysl.

Na druhé straně, nelze říct, že by se v Česku přes veškerou neschopnost vlády, a nejen té současné, dařilo efektivně řídit stát a dát mu vizi, žilo špatně.

Bytová výstavba

Babiš otočení kormidla nedopustí

Ale zpět k předvolební kampani, zbývají dva týdny do voleb. Jak praví hlavní heslo agitky Spolu, jde o všechno. Fiala v plátku, kterého musel nechat vytisknout stovky tisíc kusů, a zajistit distribuci, utratit za všechno miliony korun, vysvětluje, proč mají voliči dát hlas jemu a ne Babišovi. Argumenty jsou obecně známé. Ne na Východ, ale na Západ. Svoboda a prosperita.

Otázkou je, zda jsou tyto papírové čtyři stránky tím hlavním a dlouho připravovaným trumfem, který má zvrátit preference voličů a udržet na další čtyři roky u vlády Petra Fialu. Hlavou jde otázka: má snad Fiala připravené nějaké velké finále předvolební kampaně? Kde by obrátil nevěřící na svou víru.

Babiš, skvělý obchodník, jistě přemýšlí podobně, a nenechá se zaskočit. Otočení kormidla nedopustí.

Hlavním motivem pro rozhodnutí voličů nebude, co strany proklamují, co sepisují na webu nebo roznášejí na papíru. Hlavním faktorem budeou emoce. Babišovi se velmi dobře podařilo přesvědčit voliče, že nyní je všechno špatně a on bude tím správným, silným lídrem. V podobném duchu válcuje scénu Okamura. Fiala, jestli byl ten výtisk finále kampaně, nevyzařuje tolik energie, aby mohl tyto volby vyhrát. Má ještě nějaký trumf v rukávu?

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy

Trumpova novinka. Roční pracovní vízum do USA pro zahraniční specialisty vyjde na dva miliony

Trumpova Zlatá karta
Víza do Spojených států pro kvalifikované zahraniční pracovníky budou ročně stát 100 tisíc dolarů (asi dva miliony korun), uvedl podle agentur americký prezident Donald Trump. Na toto oznámení zareagovaly některé velké technologické společnosti tím, že varovaly své zahraniční pracovníky, aby neopouštěli USA nebo aby se urychleně vrátili, píše agentura Reuters.

Tato změna v legislativě by mohla zasadit velký úder technologickému sektoru, který je ve velké míře závislý na kvalifikovaných pracovnících z Indie a Číny, a který z velké části financoval Trumpovu prezidentskou kampaň, podotýká agentura.

Společnosti Microsoft, JPMorgan a Amazon reagovaly na oznámení tím, že zaměstnancům s tímto typem pracovních víz doporučily zůstat ve Spojených státech, jak vyplývá z interních e-mailů, do kterých nahlédla agentura Reuters. Zaměstnancům s vízy H-1B, kteří se nacházejí mimo USA, tyto technologické firmy doporučily, aby se vrátili předtím, než vstoupí nové poplatky v platnost v sobotu o půlnoci místního času (v neděli 06:00 středoevropského letního času).

Reakce ze zahraničí

Na nové opatření zareagovala již Indie a Jižní Korea. Indické technologické firmy budou tímto opatřením také zasaženy, uvedla indická národní asociace softwarových společností NASSCOM. Zavedení nového poplatku ve výši 100 tisíc dolarů by mohlo narušit globální operace indických technologických společností, které vysílají kvalifikované odborníky do Spojených států. NASSCOM zastupující indický IT průmysl v hodnotě 283 miliard dolarů uvedl, že jednodenní lhůta pro zavedení nové politiky vyvolala značnou nejistotu u podniků, odborníků a studentů po celém světě.

Jihokorejské ministerstvo zahraničí oznámilo, že vyhodnotí dopad změn v americkém systému udělování pracovních víz a případně bude s americkou stranou spolupracovat. Podle vládních údajů pocházelo v loňském roce celých 71 procent majitelů amerických pracovních víz typu H-1B z Indie, zatímco Čína byla s 11,7 procenty pracovníků na druhém místě, uvádí agentura Reuters.

Od svého nástupu do úřadu v lednu zahájil Trump rozsáhlé zpřísnění imigrační politiky, včetně opatření k omezení některých forem legální imigrace. Vízový program H-1B pro kvalifikované zahraniční pracovníky, například vědce nebo programátory, jim umožňuje pracovat ve Spojených státech po dobu tří let, kterou lze prodloužit na šest let. Víza platí zahraničním specialistům zaměstnavatelé, píše AFP.

Přednost pro americké pracovníky

Trump se proti tomuto programu vymezoval už ve svém prvním mandátu. Odůvodňoval to tím, že chce dát přednost americkým pracovníkům a že jde o nástroj technologických firem k najímaní levnějších zahraničních pracovníků. Také agentura AP píše, že za využití víz H-1B podniky zaměstnávají lidi, kteří jsou ochotní pracovat za 60 tisíc dolarů ročně, což je o dost méně než platy amerických specialistů.

Trumpova hrozba zpřísnit pravidla pro víza H-1B se stala hlavním bodem sporu s technologickým průmyslem, který přispěl miliony dolarů na jeho prezidentskou kampaň.

Nyní Trumpova administrativa chce, aby velké technologické firmy v USA zaučovaly Američany, nikoli cizince. „Pokud chcete někoho vyškolit, vyškolíte mladého absolventa jedné z velkých univerzit v naší zemi, vyškolíte Američany a přestanete dovážet lidi, aby nám brali práci,“ řekl před novináři v pátek ministr obchodu Howard Lutnick, který stál po boku šéfa Bílého domu v Oválné pracovně. Dodal, že všechny velké podniky s tím souhlasí, píše AP.

Aktualizováno

Počet žádostí o víza H-1B v posledních letech výrazně vzrostl. Administrativa tehdejšího prezidenta Joea Bidena jich přitom podle AFP schválila nejvíce v roce 2022. Naopak největší počet zamítnutých žádostí byl v roce 2018, tedy v době Trumpova prvního funkčního období.

Vízový program H-1B byl podle AP vytvořen v roce 1990 a přiděluje se prostřednictvím loterijního systému. Letos byla společnost Amazon zdaleka největším příjemcem víz H-1B s více než 10 tisíci udělenými vízy. Následovaly firmy Tata Consultancy, Microsoft, Apple a Google, uvádí AP.

Trump také v pátek podepsal výkonné nařízení k vytvoření „zlaté karty“ pro lidi, kteří mohou zaplatit jeden milion dolarů (zhruba 22 milionu korun) za trvalý pobyt, píše agentura Reuters. „Bude to ohromný úspěch,“ řekl podle AFP Trump.

Americké zemědělství prochází v roce 2025 jedním z nejtěžších období za poslední dekádu

