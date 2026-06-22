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newstream.cz Zprávy z firem Tykačova Sev.en viní Australany ze špatného řízení elektrárny. Žádá miliardu dolarů

Tykačova Sev.en viní Australany ze špatného řízení elektrárny. Žádá miliardu dolarů

Tykačova Sev.en viní Australany ze špatného řízení elektrárny. Žádá miliardu dolarů
Profimedia
nst, ČTK

Tykačova Sev.en eskaluje australský spor o elektrárnu Callide C. Tvrdí, že kvůli špatnému řízení provozu přišla po výbuchu generátoru, kolapsu chladicích věží a dalších haváriích o rozsáhlou výrobní kapacitu. U soudu chce přes 21 miliard korun.

Česká investiční skupina Sev.en Global Investments podnikatele Pavla Tykače podala u Federálního soudu v Austrálii žalobu na tamní energetickou společnost CS Energy a její dceřinou firmu Callide Energy. Požaduje náhradu škody přes jednu miliardu dolarů, tedy více než 21 miliard korun.  Česká společnost o tom informovala na svém webu.

Spor se týká australské uhelné elektrárny Callide C ve státě Queensland. Sev.en GI v ní prostřednictvím své dceřiné firmy IG Power (Callide) Limited drží padesátiprocentní podíl. Druhou polovinu vlastní Callide Energy, která je plně ovládaná společností CS Energy.

Podle Sev.en GI má právě CS Energy v rámci společného podniku provozní kontrolu nad elektrárnou a odpovědnost za její provoz i údržbu.

Pavel Tykač

Tykač posiluje v energetice. Sev.en získala americké ropné a plynové vrty

Zprávy z firem

Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.

nst

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Výbuchy, odstávky a obří ztráty

Jádrem žaloby jsou vážné incidenty v elektrárně Callide C. V roce 2021 na jednom z bloků explodoval obří generátor, což ochromilo dodávky elektřiny v celém státě Queensland. Následně se na dalším bloku zřítily chladicí věže a vybuchl kotel.

„Jen za posledních pět let došlo u těchto dvou výrobních bloků elektrárny Callide C ke ztrátě více než 1700 dní výrobní kapacity,“ uvedla Sev.en GI.

Skupina tvrdí, že škody souvisejí se způsobem, jakým CS Energy elektrárnu řídila, a také s informacemi poskytovanými v rámci společného podniku. Žalobou chce podle svého vyjádření přimět CS Energy a Callide Energy k odpovědnosti za vzniklé ztráty.

Tykačova Sev.en skončila ve ztrátě 1,3 miliardy. Tržby ale rekordně rostly

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Energetická a průmyslová skupina Sev.en Global Investments (SGI) miliardáře Pavla Tykače vykázala v roce 2024 čistou ztrátu 52 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). O rok dříve byla firma v zisku.

nst

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Dohoda podle Sev.en GI nebyla možná

Sev.en GI uvedla, že soudní řízení zahájila až po delším období jednání s CS Energy a Callide Energy. Tato jednání podle české skupiny nevedla k dohodě.

„Sev.en Global Investments je dlouhodobým investorem do australské energetické infrastruktury a toto řízení jsme zahájili až po dlouhém období jednání a pečlivém zvážení,“ uvedl country manager Sev.en GI Mark Sykes. Skupina zároveň připomněla, že od vážného incidentu v roce 2021 podporovala obnovu provozu elektrárny a od začátku roku 2024 poskytovala finanční podporu také souvisejícímu administračnímu procesu. V květnu 2025 oznámila akvizici a rekapitalizaci padesátiprocentního podílu v elektrárně Callide C.

CS Energy se chce bránit

Australská společnost CS Energy podle agentury Reuters uvedla, že se bude proti žalobě bránit.

„Společnost CS Energy se zavázala k bezpečnému, spolehlivému a s předpisy plně souladnému provozu elektrárny Callide C v nejlepším zájmu obyvatel Queenslandu a energetického plánu Crisafulliho vlády,“ cituje Reuters vyjádření CS Energy.

Jan Palaščák: Vedra udeří na elektrické sítě. Budou zase blackouty?

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Česko čeká teplotně nadprůměrné léto a s ním i otázka, zda se mohou opakovat blackouty. Podle zakladatele energetické skupiny Amper Jana Palaščáka jsou soláry snadný terč, ale hlavním viníkem výpadků elektřiny nejsou. Tím jsou přehřívající se sítě, slabá odolnost infrastruktury, sucho a problémy konvenčních elektráren s chlazením.

Jan Palaščák

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Sev.en řídí zahraniční investice Tykačovy skupiny

Sev.en Global Investments zastřešuje zahraniční investice skupiny Sev.en, jejímž konečným vlastníkem je podnikatel Pavel Tykač. Skupina investuje především do energetiky, těžby a přírodních zdrojů, vedle toho působí také v ocelářství či v produkci hnojiv.

V Austrálii má Sev.en GI kromě podílu v Callide C také aktiva Delta Electricity s elektrárnou Vales Point a dolem Chain Valley Colliery, společnost SO4 zaměřenou na výrobu potašových hnojiv a těžební práva prostřednictvím Sev.en Royalties.

Ve Spojených státech vlastní mimo jiné těžaře metalurgického uhlí Blackhawk Mining, společnost Golden Eagle Land Company a ropná a plynová aktiva Perun Energy. V Evropě má v portfoliu britského výrobce elektřiny InterGen a ocelářské firmy 7 Steel Nordic a 7 Steel UK.

Sev.en Global Investments předloni vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur, tedy zhruba 1,27 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023. Podle dřívějších údajů souvisela účetní ztráta především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby skupiny v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur.

Keir Starmer

Karel Pučelík: Keir Starmer nabízel špatnou politiku ve špatném obalu

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Bývalí premiéři často sepisují memoáry. Pro Keira Starmera bych měl jeden tip na název: Jak se nestát úspěšným premiérem. Přesně tak totiž vypadaly necelé dva roky jeho působení v Downing Street 10.

Karel Pučelík

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Stanislav Šulc: Stávka v mezích zákona mnoho nezmění

Stanislav Šulc: Stávka v mezích zákona mnoho nezmění
Profimedia
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ať už jste příznivci Donalda Trumpa a Andreje Babiše, nebo jejich odpůrci, jedno se jim nemůže upřít: dělají věci jinak. Tradice pro ně nic neznamená, instituce jsou v jejich očích od toho, aby škodily, proto je lepší je zničit. Bojovat proti tomu v rámci mantinelů zákona tak zcela zjevně nemůže stačit. A i to potvrdila aktuální výstražná stávka veřejnoprávních médií, která se odehrála v mantinelech zákona.

Smutný den pro média veřejné služby. Tak by šlo označit pondělí 22. června, které přineslo dvě události. Tou méně podstatnou je stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Stávka měla spíše symbolický charakter, moderátoři na ni upozorňovali tu méně, tu více ostentativními náznaky, ale jinak se zase tak moc nestalo. Ostatně vrcholem potupy je zařazení zprávy o jednání vlády, která kývla na poslanecký návrh omezující výši koncesionářských poplatků (ano, to je ta druhá, důležitá událost).

Nicméně obě média jsou zřízena ze zákona a ze zákona tak musejí doručit to, co se očekává, tedy zpravodajství.

Navíc samozřejmě nabídnou i oblíbené pořady a soutěže, pokud se večer hraje fotbal, na který má ČT práva, jistě bude dávat i tento přenos. Ostatně ani nemůže jinak: vedle porušení zákona by televize porušila také licenční ujednání, a navíc by přišla o lukrativní peníze od zadavatelů a sponzorů.

Stovky zaměstnanců ČT se sešly před budovou k protestu proti změně financování

OBRAZEM: „Pro vás, ne politiky“. Zaměstnanci ČT protestovali na Kavčích horách

Politika

Stovky zaměstnanců České televize v černém protestovaly na Kavčích horách proti změně financování veřejnoprávních médií. Varují před škrty, omezením výroby pořadů a propouštěním stovek lidí.

ČTK

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Bezzubá stávka

Stávkovat s takto svázanýma rukama by bylo nepříjemné vždy. Ale o dost horší je to v době, kdy domnělým protivníkem jsou populisté sešikovaní jako jeden muž za vizí omezit vliv médií veřejné služby na minimum. A že pro tento cíl je vláda ochotna udělat hodně, jsme už viděli a zcela jistě ještě uvidíme.

Zda budou veřejnoprávní média ochotna zesílit své nástroje, to už tak jasné není. Už jim totiž trochu dochází munice. Co mohli udělat samotní zaměstnanci, případně odborové organizace, to už nejspíš narazilo na limity. Dál už by musely zajít managementy obou médií a hlavně občané, zatím stále ještě svého druhu akcionáři veřejnoprávních médií.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO)

Dalibor Martínek: Macinka porazil Babiše. Nešlo o Ankaru, ale o vliv ve vládě

Názory

Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.

Dalibor Martínek

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Budou spacáky na Kavkách?

Můžeme si připomenout přelom let 2000 a 2001, kdy se televizním pracovníkům nelíbila volba šéfa stanice, což se následně stalo rozbuškou, jednak pro stávku, následně pro hluboké změny v celém mediálním systému u nás. Tehdy to bylo opravdu velké, televize v části země nevysílala, v části vysílala s nápisem STÁVKA vetknutým do loga stanice, byly i pokusy o alternativní vysílání.

K tomu osobnosti „zalehly na matrace“ ve spacácích na Kavčích horách, společnost stále intenzivněji cítila, oč, zač a jak se hraje. Znovu připomeňme, že to byla éra politiků, kteří ještě chápali podstatu tradic a institucí. I proto nakonec stávka dopadla „dobře“, respektive dobře pro stávkující. Minutové zpožďování vysílání je přeci jen příliš bezzubé upozornění na problém, který velká část společnosti nechápe, nedoceňuje nebo neakceptuje.

CEO Suntel Group Slavomír Slanina

Slavomír Slanina: Telekomunikace jsou kritickou infrastrukturou a investoři to už pochopili

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Slavomír Slanina strávil téměř čtvrt století ve nadnárodním telekomunikačním gigantu. Vloni v létě se stal šéfem společnosti Suntel Group ze skupiny DRFG a místo operátora zastupuje firmu, která telekomunikační infrastrukturu buduje, spravuje a rozvíjí. „Telekomunikační stabilita je potřebná jako voda nebo elektřina. Když se během pandemie vypla síť na pár hodin, lidé se bouřili víc než při odstávce vody,“ říká Slanina.

Stanislav Šulc

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Vláda ruší koncesionářské poplatky, opozice mluví o útoku na nezávislost médií

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Česká televize bude mít nového šéfa

Glosa Michala Noska: Konec koncesionářských poplatků? Jen politický trik. Češi budou platit dál

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Michal Nosek

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85 miliard zjevně nestačí. SpaceX vedle prodeje akcií vydává i dluhopisy

SpaceX patří k nejočekávanějším IPO historie
SpaceX - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Velké plány si žádají velké investice. SpaceX po vstupu na burzu chystá vůbec první emisi dluhopisů. A akcie kvůli tomu padají o více než deset procent.

Kolik peněz SpaceX vlastně potřebuje na obří plány Elona Muska? Ukazuje se, že to může být opravdu hodně. Počty jsou to jednoduché: aktuálně podle oficiálních dat SpaceX drží 101 miliard volných prostředků, součástí čehož nejspíš je i 85 miliard, které společnost získala první emisí akcií.

Jenomže to zjevně nestačí, protože SpaceX se rozhodla vydat své vůbec první dluhopisy. Podle informací FT.com by měla tato emise společnosti vynést až 20 miliard dolarů, částečně na pokrytí předchozích dluhů, částečně na rozvoj firmy. Půjde přitom o vůbec první veřejnou emisi dluhopisů za více než 20 let existence firmy.

To ovšem nepotěšilo akcionáře společnosti ani zájemce o akcie. Agentura Bloomberg upozorňuje, že v návaznosti na oznámení dluhopisové emise se začala hodnota akcií SpaceX propadat a jen dnes odepsala již více než deset procent. Celkově jde již o třetí obchodní seanci, kdy akcie vesmírné společnosti padají a pomalu se přibližuje hodnotě 150 dolarů, na níž při svém prvním obchodním dni akcie otevíraly.

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Muskův burzovní triumf chladne. Akcie SpaceX po raketovém startu ztrácí dech

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Akcie SpaceX po rekordním vstupu na burzu dál ztrácejí. Přestože jsou od debutu stále výrazně výš, investoři, kteří nakupovali až po IPO, už téměř přišli o počáteční zisky.

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AI infrastruktura vyžaduje masivní investice

Velké technologické společnosti v posledních týdnech vstupují čím dál častěji na dluhopisové i akciové trhy, aby získaly finanční prostředky na financování svých masivních investic do infrastruktury pro umělou inteligenci, včetně datových center, čipů a výzkumu.

„Výrobce čipů Nvidia tento týden v rámci své první emise dluhopisů za posledních pět let získal 25 miliard dolarů. Společnost Google začátkem tohoto měsíce navýšila objem své rekordní emise akcií na 85 miliard dolarů, zatímco AI startup Anthropic si před svým očekávaným IPO zajistil od soukromých úvěrových skupin Blackstone a Apollo balíček financování ve výši 35 miliard dolarů,“ připomíná server FT.com.

ČNB vytáhla nahoru úročení Dluhopisů Republiky

ČNB vytáhla nahoru úročení Dluhopisů Republiky

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