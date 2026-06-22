Tykačova Sev.en viní Australany ze špatného řízení elektrárny. Žádá miliardu dolarů
Tykačova Sev.en eskaluje australský spor o elektrárnu Callide C. Tvrdí, že kvůli špatnému řízení provozu přišla po výbuchu generátoru, kolapsu chladicích věží a dalších haváriích o rozsáhlou výrobní kapacitu. U soudu chce přes 21 miliard korun.
Česká investiční skupina Sev.en Global Investments podnikatele Pavla Tykače podala u Federálního soudu v Austrálii žalobu na tamní energetickou společnost CS Energy a její dceřinou firmu Callide Energy. Požaduje náhradu škody přes jednu miliardu dolarů, tedy více než 21 miliard korun. Česká společnost o tom informovala na svém webu.
Spor se týká australské uhelné elektrárny Callide C ve státě Queensland. Sev.en GI v ní prostřednictvím své dceřiné firmy IG Power (Callide) Limited drží padesátiprocentní podíl. Druhou polovinu vlastní Callide Energy, která je plně ovládaná společností CS Energy.
Podle Sev.en GI má právě CS Energy v rámci společného podniku provozní kontrolu nad elektrárnou a odpovědnost za její provoz i údržbu.
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.
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Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.
Výbuchy, odstávky a obří ztráty
Jádrem žaloby jsou vážné incidenty v elektrárně Callide C. V roce 2021 na jednom z bloků explodoval obří generátor, což ochromilo dodávky elektřiny v celém státě Queensland. Následně se na dalším bloku zřítily chladicí věže a vybuchl kotel.
„Jen za posledních pět let došlo u těchto dvou výrobních bloků elektrárny Callide C ke ztrátě více než 1700 dní výrobní kapacity,“ uvedla Sev.en GI.
Skupina tvrdí, že škody souvisejí se způsobem, jakým CS Energy elektrárnu řídila, a také s informacemi poskytovanými v rámci společného podniku. Žalobou chce podle svého vyjádření přimět CS Energy a Callide Energy k odpovědnosti za vzniklé ztráty.
Energetická a průmyslová skupina Sev.en Global Investments (SGI) miliardáře Pavla Tykače vykázala v roce 2024 čistou ztrátu 52 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). O rok dříve byla firma v zisku.
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Dohoda podle Sev.en GI nebyla možná
Sev.en GI uvedla, že soudní řízení zahájila až po delším období jednání s CS Energy a Callide Energy. Tato jednání podle české skupiny nevedla k dohodě.
„Sev.en Global Investments je dlouhodobým investorem do australské energetické infrastruktury a toto řízení jsme zahájili až po dlouhém období jednání a pečlivém zvážení,“ uvedl country manager Sev.en GI Mark Sykes. Skupina zároveň připomněla, že od vážného incidentu v roce 2021 podporovala obnovu provozu elektrárny a od začátku roku 2024 poskytovala finanční podporu také souvisejícímu administračnímu procesu. V květnu 2025 oznámila akvizici a rekapitalizaci padesátiprocentního podílu v elektrárně Callide C.
CS Energy se chce bránit
Australská společnost CS Energy podle agentury Reuters uvedla, že se bude proti žalobě bránit.
„Společnost CS Energy se zavázala k bezpečnému, spolehlivému a s předpisy plně souladnému provozu elektrárny Callide C v nejlepším zájmu obyvatel Queenslandu a energetického plánu Crisafulliho vlády,“ cituje Reuters vyjádření CS Energy.
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Sev.en řídí zahraniční investice Tykačovy skupiny
Sev.en Global Investments zastřešuje zahraniční investice skupiny Sev.en, jejímž konečným vlastníkem je podnikatel Pavel Tykač. Skupina investuje především do energetiky, těžby a přírodních zdrojů, vedle toho působí také v ocelářství či v produkci hnojiv.
V Austrálii má Sev.en GI kromě podílu v Callide C také aktiva Delta Electricity s elektrárnou Vales Point a dolem Chain Valley Colliery, společnost SO4 zaměřenou na výrobu potašových hnojiv a těžební práva prostřednictvím Sev.en Royalties.
Ve Spojených státech vlastní mimo jiné těžaře metalurgického uhlí Blackhawk Mining, společnost Golden Eagle Land Company a ropná a plynová aktiva Perun Energy. V Evropě má v portfoliu britského výrobce elektřiny InterGen a ocelářské firmy 7 Steel Nordic a 7 Steel UK.
Sev.en Global Investments předloni vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur, tedy zhruba 1,27 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023. Podle dřívějších údajů souvisela účetní ztráta především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby skupiny v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur.
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