Tykačova Sev.en koupila od dalšího českého miliardáře čtyři britské plynové elektrárny

Česká skupina Sev.en Global Investments koupila čtyři plynové elektrárny ve Velké Británii, které už dříve spoluvlastnila. Elektrárny s celkovou kapacitou 2800 megawattů (MW), které zásobují přes milion domácností, společnost získala od české investiční skupiny Creditas. Sev.en Global Investments patří do skupiny Sev.en finančníka Pavla Tykače. Hodnotu akvizice neuvedla. Největší česká uhelná elektrárna Počerady, kterou rovněž vlastní skupina Sev.en, má výkon 1000 MW.

„Energetiku uzavřeného ostrovního systému Velké Británie sledujeme již dlouho, a nyní se v regionu navíc účastníme několika prodejních procesů, které dávají strategický smysl. Tato akvizice pro nás představuje platformu, na které můžeme ve Velké Británii dále stavět a růst,” uvedl generální ředitel Sev.en Global Investments Alan Svoboda.

Plynové elektrárny Coryton, Spalding, Rocksavage a Spalding Energy Expansion patří do energetické skupiny InterGen, která je jedním z největších nezávislých výrobců energie ve Spojeném království. V současné době produkuje přibližně pět procent britské elektřiny.

Se stejnými elektrárnami přitom Sev.en Global Investments a Creditas obchodovaly už před rokem. Creditas tehdy koupila stoprocentní podíl v britské části energetické skupiny InterGen, kterou do té doby vlastnila spolu s čínskými partnery společnost Sev.en Global Investments.

Součástí tehdejší transakce byly právě čtyři zmíněné plynové elektrárny a také projekt systému pro skladování energie v bateriích Gateway Energy Centre. Nyní Sev.en Global Investments kupuje elektrárny zpět, nově v nich bude mít plný podíl. Projekt bateriového úložiště součástí aktuální transakce nebyl.

Skupina Sev.en Global Investments od předloňského roku řídí všechny dosud realizované zahraniční investice Sev.en Group. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví jako například ocelářství, petrochemickou výrobu a další průmyslové sektory.

Investiční skupina Creditas finančníka Pavla Hubáčka se zaměřuje na dlouhodobé investice, podniká zejména ve finančních službách, energetice a realitách. Před loňskou akvizicí dosahoval objem jejich aktiv hodnoty kolem 130 miliard korun. Zakladatelem a majoritním akcionářem je Pavel Hubáček. V energetice Creditas působí od roku 2013.

Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům, podle české mutace časopisu Forbes mu s majetkem 183,3 miliardy korun patří čtvrté místo. Ovládá zejména druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a v Kladně. Prostřednictvím dalších firem skupuje Tykač akcie, například Monety nebo ČEZ. Angažuje se i v zahraničí. Před loňskými Vánoci se stal majitelem fotbalové Slavie Praha.

