Jan Palaščák: Vedra udeří na elektrické sítě. Budou zase blackouty?
Česko čeká teplotně nadprůměrné léto a s ním i otázka, zda se mohou opakovat blackouty. Podle zakladatele energetické skupiny Amper Jana Palaščáka jsou soláry snadný terč, ale hlavním viníkem výpadků elektřiny nejsou. Tím jsou přehřívající se sítě, slabá odolnost infrastruktury, sucho a problémy konvenčních elektráren s chlazením.
Toto léto přicházelo po špičkách, v prvních dvou červnových týdnech teploty často nedosahovaly ani dvaceti stupňů. Podle všeho ale šlo o příslovečný klid před bouří, kdy už během několika dní mají teploty začít stoupat až k supertropickým hodnotám doprovázeným dlouhými obdobími sucha. Taková vedra skutečně představují hrozbu pro přenosové a distribuční sítě. Vždyť pětatřicítky a výše se do přelomu století ve střední Evropě vůbec nevyskytovaly, takže na ně naše infrastruktura není stavěná.
Itálie ukazuje, co vedro umí
Ostatně přehřátí a rozpínání elektrických kabelů způsobilo blackout, který začátkem července loňského roku postihl řadu italských měst včetně Florencie, Milána a Bergama. K výpadku přispělo také skokové zvýšení spotřeby o přibližně osminu poté, co celá Itálie pustila klimatizaci naplno. Mimochodem, jeden lokální výpadek země zaznamenala už i letos, totiž koncem května v Turíně, a to ze stejných příčin jako loni.
ČEPS tvrdí, že za červencový blackout může jeden špatně opravený drát. Jenže souběh selhání v Ledvicích, chaos v dispečinku a otázky z Evropy ukazují, že skutečný problém je mnohem hlubší – a dražší.
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Názory
ČEPS tvrdí, že za červencový blackout může jeden špatně opravený drát. Jenže souběh selhání v Ledvicích, chaos v dispečinku a otázky z Evropy ukazují, že skutečný problém je mnohem hlubší – a dražší.
Český blackout nebyl o solárech
A když už se ohlížíme za loňským létem, jinak poměrně mírným: když 4. července postihl velkou část Čech v našich končinách bezprecedentní výpadek dodávek elektrické energie, jistá část informačního prostoru měla okamžitě jasno, že může za to nadvýroba bavorských FVE v onen velmi letní den. Ve skutečnosti však lapálii způsobil pád vedení vysokého napětí a hlavně následné nedodání výkonové rezervy obecně, zejména pak ze strany uhelné elektrárny Ledvice. Svůj podíl na kalamitě měly také složitá topologie sítí v daný okamžik v důsledku odstávek a dispečink ČEPS jako provozovatele přenosové sítě.
Vedro škodí hlavně konvenčním zdrojům
Na fotovoltaické elektrárny totiž mají extrémní teploty jen malý nebo i záporný vliv a náhlé změny ve výrobě způsobené oblačností dokážou meteorologické predikce solidně zachytit. Extrémní vedra tak komplikují spíše výrobu z konvenčních zdrojů s chladicím okruhem. Voda nezbytná ke chlazení elektráren je teplejší, a pokud zároveň panuje sucho, nemusí jí být dostatek. Loni touto dobou bylo utlumeno či dokonce odstaveno 17 z 18 francouzských jaderných elektráren, zejména těch podél Garonne, Loiry a Rhôny. V některých případech šlo o plánovanou údržbu, kapacita ztracená ve dnech 1. a 2. července přímo v důsledku veder však činila nejméně 7 GW neboli zhruba 15 procent výkonu všech francouzských jaderných elektráren.
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Bez modernizace sítí bude riziko růst
Stejné problémy mělo v té době Švýcarsko a například i naši severní sousedé se dlouhodobě potýkají s potížemi při chlazení svých uhelných elektráren. V kombinaci s tím, jak supertropy ohrožují přenosovou a distribuční infrastrukturu, se tedy jedná o dlouhodobý problém, který se bude s postupující změnou klimatu jen zhoršovat. Nejde přitom ani tak o český scénář zaviněný sérií pochybení jako spíše o výše zmíněné „italské“ scénáře, které opravdu mohou být častější. Alespoň pokud nebudeme dále modernizovat distribuci energie směrem k vyšší odolnosti sítí, a to nejen s ohledem na měnící se vzorce výroby a spotřeby, ale právě také na extrémní počasí.
El Niño není hlavní český problém
Mimochodem, v médiích často zmiňovaný jev El Niño se teprve formuje a jeho efekt bude nejsilnější na přelomu roku, bez ohledu na to, že ve střední Evropě je tak jako tak obtížně kvantifikovatelný. I přesto byla zima 2015/16 v Česku druhou nejteplejší od začátku měření, k čemuž přispělo také tehdy řádící „super El Niño“, jedno z úplně nejsilnějších v zaznamenané historii. To, a případně i velmi mírné zvýšení cen některých zemědělských komodit na globálních trzích, je ovšem vše, co sebesilnější El Niño dokáže způsobit v našich končinách.