Tykačova Sev.en skončila ve ztrátě 1,3 miliardy. Tržby ale rekordně rostly
Energetická a průmyslová skupina Sev.en Global Investments (SGI) miliardáře Pavla Tykače vykázala v roce 2024 čistou ztrátu 52 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). O rok dříve byla firma v zisku.
Výsledek výrazně ovlivnilo zejména účetní přecenění některých aktiv směrem dolů a pokles cen metalurgického uhlí. Vyplývá to z konsolidované výroční zprávy skupiny, na kterou upozornil server Seznam Zprávy.
Hrubý provozní zisk EBITDA meziročně klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023.
Ztrátu způsobilo přecenění majetku
Podle finančního ředitele skupiny Zdeňka Čiháka se na výsledku významně podepsalo zejména přecenění australského projektu SO4, které přineslo účetní ztrátu přibližně 28 milionů eur. Dalších zhruba 20 milionů eur představovala nepeněžní přecenění derivátových operací.
Projekt SO4 v australském jezeře Lake Way má vyrábět uhličitan draselný využívaný především jako hnojivo. Loni se sice podařilo spustit komerční produkci, projekt je ale stále ve fázi rozvoje a zatím generuje spíše odpisy než tržby.
Výsledky srazily ceny uhlí
Na hospodaření skupiny měl zároveň zásadní vliv pokles cen metalurgického uhlí. Americká těžební společnost Blackhawk Mining, kterou Sev.en vlastní, vykázala výrazně slabší výsledky než v předchozím roce.
Zatímco v roce 2023 dosáhla EBITDA 313 milionů eur, loni to bylo pouze 81 milionů eur.
Podle vedení skupiny se ceny metalurgického uhlí vrátily z mimořádně vysokých úrovní z předchozích let k dlouhodobějším hodnotám. Negativní dopad tohoto vývoje však podle firmy částečně kompenzovaly výsledky jiných aktiv a komodit.
Cash flow zůstalo stabilní
Navzdory účetní ztrátě skupina loni vygenerovala provozní cash flow ve výši 205 milionů eur, což je téměř stejná úroveň jako v roce 2023.
Sev.en zároveň pokračuje v expanzi. V roce 2024 například koupila portfolio čtyř plynových elektráren InterGen a také ocelárny Celsa Steel UK a Celsa Nordic.
Holding Sev.en Global Investments, sídlící v Praze, sdružuje zahraniční aktivity průmyslové skupiny Sev.en Pavla Tykače.
