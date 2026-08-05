Elon Musk vyhlásil válku mobilním operátorům. Jde po stamiliardách dolarů
První výsledky donedávna nejhodnotnějšího startupu světa SpaceX naznačily hodně o potenciálním byznysu společnosti, která se sice prezentuje hlavně jako dobyvatel vesmíru, zároveň ale nabízí mnoho služeb také pozemšťanům. A v jeden moment vedení SpaceX potvrdilo, že jeho bezprostředním zájmem bude snaha získat výrazný podíl na trhu mobilních operátorů. Ten přitom celosvětově představuje stamiliardové tržby ročně.
Vedení společností T-Mobile, Verizon a AT&T nemělo na dnešek lehké spaní. A totéž platí pro jejich akcionáře. A může za to Elon Musk a jeho vesmírná společnost SpaceX. Její součástí je totiž také Starlink, který si již ukrajuje část trhu s internetovým připojením po celém světě. Nyní ale chce jít Starlink dál a chce oslovit klienty tradičních mobilních operátorů.
V průběhu svého komentáře k výsledkům SpaceX COO společnosti Gwynne Shotwell mimo jiné uvedla, že operátoři mají roční tržby v řádu stamiliard dolarů a pro Starlink, potažmo SpaceX, to je zajímavá oblast pro další růst tržeb.
„Myslím, že můžeme oslovit docela dost z jejich stávajících zákazníků, protože budeme schopni nabídnout velmi dobrou službu. Starlink Mobile má zelenou,“ uvedla Shotwell.
SpaceX po vstupu na burzu ukázala prudký růst, ale zisk stále ne. Tržby ve druhém čtvrtletí vyskočily o 92 procent na 7,8 miliardy dolarů a překonaly odhady trhu, čistá ztráta se zmenšila na 541 milionů dolarů. Investoři ale zůstávají opatrní: firma dál pálí desítky miliard dolarů na Starlink, Starship a umělou inteligenci a její akcie po výsledcích zamířily níž.
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Trhy
SpaceX po vstupu na burzu ukázala prudký růst, ale zisk stále ne. Tržby ve druhém čtvrtletí vyskočily o 92 procent na 7,8 miliardy dolarů a překonaly odhady trhu, čistá ztráta se zmenšila na 541 milionů dolarů. Investoři ale zůstávají opatrní: firma dál pálí desítky miliard dolarů na Starlink, Starship a umělou inteligenci a její akcie po výsledcích zamířily níž.
Zvládne Starlink masivní investice?
Starlink již nyní přenáší data přímo do mobilních telefonů, čímž posiluje pokrytí v oblastech, kde stávající pozemní sítě nefungují. Limitem satelitního internetu je v současnosti skutečnost, že přijímač musí být venku a nikoli v budově. Zvýšení konkurenceschopnosti Starlinku by tak podle agentury Bloomberg představovalo vysoké investice do nové pozemní infrastruktury a nutné bude také vyslat do vesmíru inovované satelity s novými technologiemi. Navíc Starlink bude muset požádat o frekvence, které podléhají státním regulacím a operátoři za ně platí vysoké licenční poplatky.
Nicméně COO SpaceX potvrdila, že společnost je ochotna tyto investice vynaložit. „Rozhodně se chystáme budovat pozemní infrastrukturu,“ prohlásila.
Akcie vesmírné společnosti SpaceX od prvního dne obchodování ztratily již téměř třetinu hodnoty a hrozí, že se podívají pod psychologickou hranici 100 dolarů. Přitom na vrcholu jejich cena vystřelila až nad 200 dolarů a chvíli byl SpaceX hodnotnější než Amazon i Microsoft. Nejočekávanější IPO dekády tak zatím vzbuzuje rozpaky. A může být i hůř.
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Trhy
Akcie vesmírné společnosti SpaceX od prvního dne obchodování ztratily již téměř třetinu hodnoty a hrozí, že se podívají pod psychologickou hranici 100 dolarů. Přitom na vrcholu jejich cena vystřelila až nad 200 dolarů a chvíli byl SpaceX hodnotnější než Amazon i Microsoft. Nejočekávanější IPO dekády tak zatím vzbuzuje rozpaky. A může být i hůř.
Akcie padají. Všem
Zda a kdy Starlink Mobile uspěje, zatím není jasné, nicméně investoři tomuto plánu nejspíš uvěřili. Akcie všech tří největších amerických operátorů po oznámení SpaceX propadly o jednotky procent.
Nicméně propad zaznamenaly také akcie SpaceX. Ačkoli společnost představila masivní nárůst tržeb a několik ambiciózních plánů, investoři se i tak akcií zbavují a před otevřením trhů akcie klesly až ke 114 dolarům z úrovně kolem 125 dolarů z pondělního uzavření burz, tedy před oznámením výsledků.
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