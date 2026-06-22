OBRAZEM: „Pro vás, ne politiky“. Zaměstnanci ČT protestovali na Kavčích horách
Stovky zaměstnanců České televize v černém protestovaly na Kavčích horách proti změně financování veřejnoprávních médií. Varují před škrty, omezením výroby pořadů a propouštěním stovek lidí.
Stovky zaměstnanců České televize oděných v černém se dnes v poledne sešly před budovou zpravodajství na Kavčích horách. Hodinové protestní shromáždění je součástí 24hodinové výstražné stávky proti změně financování České televize a Českého rozhlasu, kterou pořádá iniciativa zaměstnanců Veřejnoprávně za podpory odborů.
Kvůli vysokým teplotám hasiči před začátkem akce ochlazovali rozpálenou plochu vodou. Vodu stříkali i během shromáždění.
Protestující nesli transparenty s hesly „Ne státním médiím“, „Pro vás, ne politiky“ nebo „Nezávislost není výdaj“. Zaplnila se nejen plocha před zpravodajskou budovou, ale také přilehlé parkoviště.
Odbory jsou na straně ČT i rozhlasu
Shromáždění zahájil zpěvák David Koller písní Anděl od Karla Kryla. Mezi účastníky byl také prezident Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Akci moderovali Ester Janečková a Daniel Stach.
„Způsob, jakým se rozhoduje o budoucnosti veřejnoprávních médií, je nepřijatelný. Vládou navržené podmínky pro fungování ČT a ČRo ohrožují jejich finanční stabilitu, hrozí omezení produkce a tím i propouštění. Odbory proto jednoznačně říkají ne takovému jednání vlády. Zaměstnanci ČT a ČRo jsou připraveni bojovat, a to velmi tvrdě,“ uvedla Zuzana Bančanská z nezávislé odborové organizace ČT.
Středula dodal, že ČMKOS stojí na straně zaměstnanců veřejnoprávních médií.
Stávka se během dne projevuje také ve vysílání České televize a Českého rozhlasu. ČT na svých kanálech s výjimkou ČT:D vysílá informační lištu o stávce a některé pořady včetně zpráv začínají s minutovým zpožděním. V Českém rozhlase se třikrát během dne spojí vysílání všech stanic kvůli vysvětlujícímu příspěvku. Stávku připomněla také minuta ticha za veřejnoprávní média.
Iniciativu Veřejnoprávně dosud podepsalo 3500 ze zhruba 4250 zaměstnanců ČT a ČRo. V České televizi se připojilo 2300 lidí.
Ministr kultury Oto Klempíř odmítá, že by vládní změny financování ČT a Českého rozhlasu ohrožovaly jejich nezávislost. Demonstraci na podporu veřejnoprávních médií označil za spor o peníze, zatímco zaměstnanci obou institucí vstupují do výstražné stávky.
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Politika
Ministr kultury Oto Klempíř odmítá, že by vládní změny financování ČT a Českého rozhlasu ohrožovaly jejich nezávislost. Demonstraci na podporu veřejnoprávních médií označil za spor o peníze, zatímco zaměstnanci obou institucí vstupují do výstražné stávky.
Zaměstnanci protestují proti vládnímu návrhu zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu. Rozpočty obou institucí se mají podle vládního plánu proti letošku snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun.
Česká televize a Český rozhlas uvedly, že kvůli takovému zásahu by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců z celkových 4250.
Vláda změnu financování zdůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost České televize a Českého rozhlasu tím ohrožena není a že podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.