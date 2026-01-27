Tykač chce zavřít uhelky. Chvaletice musejí zůstat, zní z ČEPS
Úplné odstavení elektrárny Chvaletice není podle expertů bezpečné. Mohlo by dojít k problémům s napětím i obnovou sítě. ČEPS navrhuje dočasné řešení. Blackout jako takový ale nehrozí, elektřiny je prý dost.
Provozovatel přenosové soustavy ČEPS doporučil dočasně zachovat provoz dvou ze čtyř bloků uhelné elektrárny Chvaletice. Tu se chystá energetická skupina Sev.en zhruba na přelomu roku odstavit. Podle analýzy ČEPS jsou ale bloky nezbytné pro bezpečný provoz tuzemské elektrizační soustavy. Naopak uzavření elektrárny Počerady a uhelné části teplárny Kladno, které Sev.en rovněž plánuje, provoz sítě neohrozí. Vyplývá to z analýzy ČEPS, kterou podnik zveřejnil v úterý. O dalším provozu elektráren rozhodne Energetický regulační úřad (ERÚ), který nyní bude posuzovat ekonomické náklady.
Konec uhlí
Skupina Sev.en podnikatele Pavla Tykače v závěru loňského listopadu ohlásila odstavení uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně letos v prosinci, nejpozději v březnu 2027. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon dohromady zhruba 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon více než 950 MW.
Riziko blackoutu
Analýza ČEPS nyní ukázala, že úplné odstavení chvaletické elektrárny by v některých provozních stavech mohlo vést k problémům s řízením napětí v severní části přenosové soustavy, dále ke zvýšenému riziku přetížení vybraných vedení a ke zhoršení schopnosti obnovy soustavy v případě rozsáhlého výpadku elektřiny.
„Pro udržení systémové přiměřenosti je proto nezbytné dočasně zachovat dva bloky této elektrárny do doby realizace navazujících opatření. Jedním z nich je přestavba jednoho z chvaletických bloků na tzv. synchronní kompenzátor, který umožňuje odebírat jalový výkon,“ vysvětlil předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Tzv. jalový výkon se nevyužívá k vykonávání užitečné práce, ale je nezbytný pro fungování mnoha elektrických zařízení.
Nedostatek elektřiny v Česku po odstavení elektráren naopak podle studie nehrozí. Tuzemská energetika tak podle ČEPS bude mít i nadále po celý rok dostatek výrobních zdrojů i dovozních kapacit k pokrytí spotřeby elektřiny. Dostatečná zůstane také kapacita regulačního výkonu pro služby výkonové rovnováhy.
ČEPS v rámci analýzy zároveň navrhl několik opatření, která mají v budoucnu umožnit úplné odstavení Chvaletic. Kromě přestavby jednoho bloku na synchronní kompenzátor k nim patří instalace nových kompenzačních prvků (tlumivek), posílení tras 400 kV v severních Čechách a ověření nových záložních tras při výpadku sítě v provozní praxi. Tato opatření však podle provozovatele soustavy vyžadují investice, mezinárodní koordinaci, technické přípravy a testování, a do jejich realizace je tak nutný alespoň omezený provoz elektrárny Chvaletice.
Rozhodne ERÚ, řeší se i náklady
Výsledky analýzy nyní obdrží ministerstvo průmyslu a obchodu, ERÚ a skupina Sev.en. Regulační úřad nyní bude řešit ekonomické náklady na další provoz uhelných bloků, ty totiž ČEPS ve své analýze nezkoumal. Na ERÚ bude i konečné rozhodnutí o dalším provozu elektráren.
Svaz energetiky ČR, který sdružuje nejdůležitější subjekty tuzemské energetiky, v souvislosti se zprávou apeloval na brzké zavedení tzv. kapacitních mechanismů, tedy systému, který by formou státní podpory garantoval investorům alespoň částečnou návratnost jejich investic do nových zdrojů.
„Pokles kapacity vyvolaný odstavením uhelných elektráren nelze kompenzovat pouze volným trhem. Prudce roste podíl obnovitelných zdrojů s málo řiditelnou výrobou a nové, řiditelné zdroje budou fungovat jen v době, kdy obnovitelné zdroje vyrábět nebudou, tedy jen malou část roku. A z tohoto časově omezeného provozu se potřebné nové investice nezaplatí,“ upozornil výkonný ředitel svazu Josef Kotrba. Stát by tak podle něj měl co nejdříve nastavit a notifikovat kapacitní mechanismy pro nové zdroje, aby mohly následovat nezbytné investice.
