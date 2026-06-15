Dalibor Martínek: Babiš Českou televizi nezničí, jen si kupuje voliče
Chce vláda ovládnout Českou televizi a Český rozhlas, když nyní rozhodla o zrušení koncesionářských poplatků? Nebo jen chce, aby obě organizace víc šetřily?
Andrej Babiš vysvětluje zrušení poplatků od příštího roku a navázání obou institucí na státní rozpočet neochotou televize a rozhlasu šetřit. To byla hlavní výtka, kterou uvedl na tiskové konferenci vlády. Tento argument lze dobře rozvrátit. Co je vládě, kterékoliv, do toho, jak hospodaří veřejnoprávní instituce, která není napojená na státní rozpočet? Nemuselo by ji to vůbec zajímat.
Na druhé straně, vedení televize neustále lobbovalo za zvyšování poplatků, které naopak stanovuje zákon. Vlastně to byl takový šerm dvou nezávislých entit. Některé vlády žádostem z Kavek dlouho odolávaly, u Fialovy vlády našly zastání. Fiala vyslyšel brekot České televize, že už se dlouho tyto poplatky nezvyšovaly, a zvýšil je.
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Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Byl to takový paradox, televize byla nezávislá na státních penězích, ale vlastně závislá. Kdyby byla vůle, místo zestátnění by se hledal nějaký valorizační vzorec poplatků. Jenže Andrej Babiš vycítil, že když zvedne téma poplatků a vymezí se přes ně vůči minulé vládě, veřejně zaboduje.
Druhým argumentem vlády pro zestátnění veřejných médií bylo prosté tvrzení, že to má koalice ve vládním prohlášení. Tečka. To zní velmi neurčitě, ale za tím lze vidět cokoliv. Klíčová otázka zní, proč to měla v plánu. Jde tady o peníze, o šetření, nebo o vliv nad významnými médii? Otázka bez jasné odpovědi. Šlo o to, i o to.
O peníze jde až v první řadě
Samotné financování bylo možné skutečně vyřešit jen valorizačním mechanismem. Na druhé straně, a to Babišovi hrálo do karet, například televize posílá podle odhadů pětadvacet tisíc „neplatičů“ poplatků ročně do exekuce. Což je ohromné číslo, a je zcela nepochopitelné, že instituce veřejné služby uvrhává kvůli svým příjmům takové množství lidí do náruče exekuční mafie. Teď se to televizi sečte.
A vliv? Ano, každá politická strana chce sedět před kamerami České televize. Žádný manažer politické strany neodmítne hovor od produkce. Naopak, žádá si ho. Teď vláda tvrdí, že na nezávislosti médií se nic nezmění. Asi má pravdu, politici mají do zpravodajství dveře otevřené už teď. Andrej Babiš mohl klidně říct při tiskové konferenci do očí zpravodaji České televize, že lže, stejně jako to bude moci říct příští rok. Na tom se nic nezmění.
Z veřejné debaty si na pár dní dalo volno téma Pavel a Ankara. Vláda se věnovala hlavně nové protidrogové politice a likvidaci koncesionářských poplatků, opozice probírala dotace pro Agrofert.
Babiš si maže opozici na chleba
Názory
Z veřejné debaty si na pár dní dalo volno téma Pavel a Ankara. Vláda se věnovala hlavně nové protidrogové politice a likvidaci koncesionářských poplatků, opozice probírala dotace pro Agrofert.
Utrpí tvůrčí skupiny
Těžko po změně financování čekat nějaký politický kobercový nálet na televizi. Bylo by to moc okaté, a pro vládu ve výsledku neprospěšné. Možná půjde o nějakou postupnou erozi. Wollner, Fridrichová, Moravec. Kdo další? To se však dělo vždy a dít bude dál. Na to nebude mít zestátnění vliv. Politici přeceňují sílu České televize. Kdyby vzniklo podezření, že je zaujatá, ještě by se její vliv snížil.
A je třeba si uvědomit, že většina výdajů České televize nemíří do zpravodajství, ale do tvůrčích skupin. Tam bude škrtnutí patnácti procent nejvíc bolet.