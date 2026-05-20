Tykač posiluje v energetice. Sev.en získala americké ropné a plynové vrty

Pavel Tykač
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.

Vrty denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů. To odpovídá více než třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Zároveň produkují i velké objemy zemního plynu.

Sev.en GI kvůli akvizici založila v USA nový holding Sev.en US Resources. Převzatá společnost bude pod jeho střechou fungovat pod názvem Perun. Působí hlavně v pánvích Permian a Delaware, které podle skupiny patří k nejdůležitějším oblastem amerického ropného průmyslu.

Těžební práva

Součástí obchodu jsou nejen samotné vrty, ale také těžební práva k rozsáhlým pozemkům. Na nich je více než stovka ověřených lokalit pro další rozvoj těžby.

„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny. S ohledem na současnou geopolitickou situaci jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.

Nový holding Sev.en US Resources má sloužit jako základna pro další rozvoj skupiny ve Spojených státech. Sev.en GI pod touto značkou plánuje rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu.

„Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí,“ dodal Svoboda.

Sev.en Global Investments řídí zahraniční investice skupiny Sev.en. Vedle tradiční energetiky a těžby se zaměřuje také na další odvětví, například ocelářství, těžbu nerostných surovin nebo výrobu organických hnojiv.

Pavel Tykač podniká především v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům. Ovládá mimo jiné druhého největšího výrobce elektřiny v Česku Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a Kladně.

Prostřednictvím dalších firem Tykač skupuje také akcie, například Monety nebo ČEZ. Vlastní fotbalový klub Slavia Praha a angažuje se i v zahraničí.

Co všechno změní Metropolitní plán? Praha ukazuje, kde poroste a kde už stavět nepůjde

Konečným schvalováním projde Metropolitní plán 28. května.
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Metropolitní plán má změnit podobu Prahy na desítky let dopředu. Otevírá cestu až k 350 tisícům bytů, proměně brownfieldů, metru D, desítkám kilometrů nových tramvajových tratí i jasným limitům pro výškové stavby. Definitivní slovo ale ještě budou mít zastupitelé.

Praha je blízko zásadní změně pravidel pro svůj budoucí rozvoj. Pražští radní schválili návrh Metropolitního plánu, dokument ale ještě čeká finální hlasování zastupitelů. Ti by o něm měli rozhodovat 28. května.

Nový plán má nahradit dosavadní územní plán z roku 1999 a určit, kde se bude v metropoli stavět, kde zůstane krajina, kudy povedou klíčové dopravní stavby a jak vysoké domy budou v jednotlivých částech města přípustné. Podle města má dokument otevřít prostor až pro 350 tisíc nových bytů včetně veřejné vybavenosti, jako jsou školy nebo nemocnice.

„Metropolitní plán může být klíčovým krokem k tomu, aby se v Praze konečně mohlo více stavět,“ uvedl již dříve v rozhovoru pro Newstream největší pražský developer Dušan Kunovský.

Praha má růst dovnitř, ne do polí

Základní princip Metropolitního plánu se dá shrnout jednoduše: Praha se má přestat nekontrolovaně roztahovat do krajiny a lépe využít prostor uvnitř města. Plán pracuje s takzvanou dostředností, tedy s rozvojem vnitřních rezerv, zanedbaných areálů, proluk a transformačních území. Nejde jen o ochranu krajiny, ale i o dopravu a náklady města. Výstavba na okrajích Prahy zvyšuje tlak na auta, silnice, parkování i veřejné služby, zatímco rozvoj uvnitř města může lépe využít metro, tramvaje, železnici i existující infrastrukturu.

Brownfieldy jako hlavní rezerva města

Největší příležitost mají představovat brownfieldy. Tedy bývalé průmyslové, železniční nebo dopravní areály, které dnes často leží ladem nebo jsou využité jen částečně. Právě tam má Praha hledat největší část budoucí bytové výstavby. Podle města tvoří brownfieldy 55 procent rozvojových ploch, ale soustředí se na nich až 73 procent kapacity nové výstavby. Většina těchto území navíc leží v dosahu tramvaje, metra nebo železnice, což z nich dělá logická místa pro vznik nových čtvrtí.

Mezi největší transformační území patří například Bubny-Zátory, Nákladové nádraží Žižkov, Smíchovské nádraží, Vysočany, Palmovka nebo části Letňan. Nemají se z nich stát jen soubory bytových domů. Plán počítá s tím, že nové čtvrti musí nabídnout také školy, školky, obchody, služby, parky, pracovní příležitosti a veřejný prostor. 

Nová etapa výstavby Žižkova

Až 350 tisíc bytů. Ale ne hned a ne automaticky

Číslo 350 tisíc nových bytů je nejviditelnější politický argument pro plán. Ukazuje, že Praha má uvnitř svého území stále velkou rezervu pro výstavbu. Zároveň je ale potřeba ho číst opatrně. Metropolitní plán neurčuje, kdy přesně byty vzniknou, kdo je postaví ani za jakou cenu. Je to rámec, který říká, kde pro ně může být místo. Investorům ale může pomoci tím, že omezí roky trvající žádosti o změnu územního plánu.

Developerský sektor proto sleduje přijetí plánu jako jeden z nejdůležitějších momentů posledních let. „Věříme, že po mnoha letech příprav se Metropolitní plán stane důležitým mezníkem v řešení dlouhodobého problému nedostatečné výstavby v Praze a že naplní očekávání v podobě zvýšení kapacity pro bytovou i komerční výstavbu,“ uvedl Zdeněk Soudný z Asociace developerů.

Infrastruktura: bez škol, tramvají a sítí město fungovat nebude

Metropolitní plán není jen o bytech. Nové čtvrti nemohou fungovat bez škol, školek, parků, zdravotnických zařízení, tramvajových tratí, silnic, kanalizace, vody, energií a dalších sítí. V praxi to znamená, že velké transformační lokality mají být plánovány jako plnohodnotné městské čtvrti. Nestačí postavit byty a zbytek nechat na městě. Rozvoj musí být provázaný s veřejnou dopravou, technickou infrastrukturou a občanskou vybaveností.

Plán má zároveň chránit koridory pro významné dopravní stavby, například metro D, nové tramvajové tratě, Městský okruh nebo železniční propojení. Základní úsek metra D má měřit 10,6 kilometru a propojit Náměstí Míru s Depem Písnice přes Pankrác, Krč, Libuš a Písnici. Tramvajová síť se má rozšířit o více než 70 kilometrů nových tratí, mimo jiné do Bohnic, Suchdola, na Jižní Město, do Komořan či nových čtvrtí typu Bubny-Zátory a Nákladové nádraží Žižkov.

Výškové limity: kde mohou růst věže a kde ne

Jedním z nejcitlivějších témat jsou výškové limity. Praha je město s historickým panoramatem, výraznými svahy, věžemi a chráněnými pohledy. Metropolitní plán proto nastavuje jasnější pravidla, kde je vyšší zástavba přípustná a kde musí zůstat zachována stávající výšková hladina.

Plán vyšší domy nevylučuje, ale chce je koncentrovat tam, kde dávají urbanistický smysl. Maximální hranice má být 100 metrů. Týkat se má jen vybraných lokalit mimo historické jádro, například Roztyl, Chodova nebo Nových Butovic.

Veřejný prostor nemá být zbytek mezi domy

Metropolitní plán klade velký důraz také na veřejná prostranství. Ulice, náměstí, parky a promenády nemají být jen doprovodem výstavby, ale základní kostrou města. Pro obyvatele jde o velmi praktickou věc. Znamená to lepší průchodnost čtvrtí, důraz na pěší vazby, lokální centra, živý parter, stromy v ulicích, náměstí a parky. 

Passer dál staví kanceláře. Na Brumlovce dokončuje dům, který spojí práci a bydlení

Budova Delta, Brumlovka Passerinvest
Passerinvest/užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Passerinvest Group Radima Passera dokončila hrubou stavbu multifunkční budovy Hila na pražské Brumlovce. Jak říká zakladatel firmy, a je to pro něj typické, s Boží pomocí dokončuje unikátní stavbu, kde bude 20 tisíc metrů čtverečních kanceláří a zároveň 71 bytů.

Za architektonickým návrhem budovy stojí Aulík Fišer architekti. Součástí budovy jsou střešní terasy o ploše přes dva tisíce metrů čtverečních. „Kvalitní pracovní prostředí je pro nás základ. Dlouhodobě navrhujeme kanceláře pro lidi, ne pro excelové tabulky. Hila v tomto směru posouvá standard ještě dál, ať už jde o množství venkovních prostor a teras, kvalitu vnitřního prostředí nebo celkový komfort každodenního fungování,“ uvedl Eduard Forejt, ředitel rozvoje a obchodu Passerinvest Group.

Splnění dávného snu

Hila vyrůstá v místě, kde do roku 2018 stály paneláky. Nový multifunkční objekt nabídne téměř trojnásobek bývalé plochy v podobě moderního pracovního prostředí, kvalitního bydlení a rozšíření vybavenosti lokality.

„Budova Hila nám jako architektům splnila dávný sen: stavět město do výšky ve vrstvách. Na střeše kancelářské budovy, kde už je ve městě lepší vzduch a navíc výhled, postavit bytový dům,“ říká architekt Jan Aulík, který stojí za architektonickým řešením budovy.

„Srdcem kancelářské budovy je čtyřpodlažní atrium s recepcí, do kterého jsou orientovány panoramatické výtahy. Rezidenční sedmipodlažní část má obdobně také svůj centrální vertikální prostor osvětlující patrové komunikace s výtvarně ztvárněným svítidlem,“ uvedl Aulík.

Nájemné za kancelářské prostory se pohybuje v rozmezí 24,50 až 27,50 eur za metr čtvereční. Rezidenční část zahrnuje celkem 71 plně vybavených bytových jednotek.

