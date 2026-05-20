Tykač posiluje v energetice. Sev.en získala americké ropné a plynové vrty
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.
Vrty denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů. To odpovídá více než třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Zároveň produkují i velké objemy zemního plynu.
Sev.en GI kvůli akvizici založila v USA nový holding Sev.en US Resources. Převzatá společnost bude pod jeho střechou fungovat pod názvem Perun. Působí hlavně v pánvích Permian a Delaware, které podle skupiny patří k nejdůležitějším oblastem amerického ropného průmyslu.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Těžební práva
Součástí obchodu jsou nejen samotné vrty, ale také těžební práva k rozsáhlým pozemkům. Na nich je více než stovka ověřených lokalit pro další rozvoj těžby.
„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny. S ohledem na současnou geopolitickou situaci jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.
Nový holding Sev.en US Resources má sloužit jako základna pro další rozvoj skupiny ve Spojených státech. Sev.en GI pod touto značkou plánuje rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu.
„Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí,“ dodal Svoboda.
Sev.en Global Investments řídí zahraniční investice skupiny Sev.en. Vedle tradiční energetiky a těžby se zaměřuje také na další odvětví, například ocelářství, těžbu nerostných surovin nebo výrobu organických hnojiv.
„Dnes se nad tím zpětně usmíváme,“ říká Martin Cígler o někdejších plánech Seyforu. Realita totiž plány výrazně přerostla. Brněnská softwarová skupina dnes působí v osmi zemích, za akvizice utratila přes 100 milionů eur a do roku 2030 chce patřit mezi evropské technologické jednorožce.
Cíglerův Seyfor překonal miliardu v zisku. Z Brna buduje evropského technologického jednorožce
Zprávy z firem
„Dnes se nad tím zpětně usmíváme,“ říká Martin Cígler o někdejších plánech Seyforu. Realita totiž plány výrazně přerostla. Brněnská softwarová skupina dnes působí v osmi zemích, za akvizice utratila přes 100 milionů eur a do roku 2030 chce patřit mezi evropské technologické jednorožce.
Předloni skupina vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur, tedy zhruba 1,27 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023. Účetní ztráta souvisela především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur, tedy asi 48,8 miliardy korun.
Pavel Tykač podniká především v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům. Ovládá mimo jiné druhého největšího výrobce elektřiny v Česku Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a Kladně.
Prostřednictvím dalších firem Tykač skupuje také akcie, například Monety nebo ČEZ. Vlastní fotbalový klub Slavia Praha a angažuje se i v zahraničí.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.