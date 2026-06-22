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newstream.cz Politika Karel Pučelík: Keir Starmer nabízel špatnou politiku ve špatném obalu

Karel Pučelík: Keir Starmer nabízel špatnou politiku ve špatném obalu

Keir Starmer
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Bývalí premiéři často sepisují memoáry. Pro Keira Starmera bych měl jeden tip na název: Jak se nestát úspěšným premiérem. Přesně tak totiž vypadaly necelé dva roky jeho působení v Downing Street 10.

Keir Starmer nevydržel ve funkci premiéra ani dva roky. Najdeme sice ještě větší rekordmany, ale přesto je tento odchod v moderních britských dějinách mimořádně rychlý. Zvláště když si uvědomíme, že ještě nedávno se Starmer mohl pyšnit jedním z největších parlamentních vítězství v historii. Labouristé ale pochopili, že s ním v čele nemají šanci na smysluplnou budoucnost.

Keir Starmer ztratil podporu svých poslanců i veřejnosti, jeho popularita dosáhla nejnižší úrovně od počátku měření premiérské popularity vůbec. Odchází jako neúspěšný a neoblíbený premiér, i když v čele Labouristické strany udělal kus práce. Stranu vedl od roku 2020, kdy byla v mizerném stavu. Po období Jeremyho Corbyna byla značně rozdělená a ve volbách utrpěla ničivé ztráty. Starmerovi se během necelých čtyř let podařilo ji přetvořit v poměrně efektivní nástroj souboje s tehdejšími vládními konzervativci.

V kampani před parlamentními volbami v červenci 2024 labouristé vyrazili do boje s velkým heslem „Změna“. Nikdo příliš nevěděl, co to vlastně znamená. Už tehdy ale probleskovalo to, že strana pod vedením Starmera nemá žádné velké vize. On sám zůstal právníkem, přerod do politika se mu nepovedl. Byl spíše organizátorem než politickým vůdcem. Tehdy mu to ale Britové odpustili, protože pokračovat s konzervativci chtěl málokdo.

I ve vládním období se najdou světlé momenty. Vládě se například povedlo prosadit silnější práva nájemníkům, lepší podmínky pro zaměstnance, více peněz zlepšilo i zdravotnictví a NHS, k tomu Starmer nastolil konstruktivnější vztah s Bruselem. Byly to ale jednotlivosti.

Nebuďme zbytečně optimističtí

Dlouhodobá strategie a příběh Starmerovu kabinetu chyběl. Prezentace byla od začátku katastrofální. Když labouristé přicházeli do úřadu, byla cítit euforie a naděje, obojí ale pohaslo jak lusknutím prstu. Starmer a ministryně financí Rachel Reevesová dali hned zkraje svým voličům studenou sprchu, aby náhodou nepropadli přílišnému optimismu. Starmer dokonce v prvních dnech přišel s frází, že „než se situace zlepší, ještě se zhorší“.

Spojené království

Britští premiéři za posledních 10 let

Od brexitového referenda prošla Británie mimořádně rychlým střídáním lídrů: v Downing Street se během dekády vystřídalo šest premiérů.

Premiérů 6 od roku 2016
Nejkratší mandát 49 dní Liz Truss
Současný stav Starmer rezignace oznámena
2010–2016
David Cameron Konzervativní strana
V poslední dekádě zasahuje už jen závěr jeho mandátu po referendu o brexitu.
2016–2019
Theresa May Konzervativní strana
Vedla vládu během první fáze brexitových jednání.
2019–2022
Boris Johnson Konzervativní strana
Dovedl zemi k dokončení brexitu a vládl během pandemie covidu.
2022
Liz Truss Konzervativní strana
Nejkratší premiérský mandát v moderních britských dějinách.
2022–2024
Rishi Sunak Konzervativní strana
Pokusil se stabilizovat vládu po období politických a tržních otřesů.
2024–dosud
Keir Starmer Labour Party
Premiérem od července 2024; v červnu 2026 oznámil rezignaci.
Zdroj: GOV.UK, Reuters. Přehled zachycuje premiéry, kteří byli ve funkci v období posledních deseti let.

Když se hned při prvním jednání parlamentu kabinet postavil za konzervativní limity na příspěvky na děti a později sáhl i ke zrušení příspěvků na topení pro seniory, byla na světě nová definice zpackaného startu. A ani poté se obraz moc nezlepšoval. K prvnímu (a poslednímu) výročí dostal Starmer poslaneckou rebelii proti škrtům dávek v pracovní neschopnosti. Mnozí pozorovatelé i samotní poslanci si stěžovali, že s nimi Starmer nemluví a neumí s nimi jednat.

Nešlo ale jen o mediální obraz, ale i o politiku samotnou. Za dva roky nedošlo na podstatné reformy, ekonomická politika zůstala v rovině slibů o skvělých investicích, které přinesou prosperitu, zatímco mnoho dětí vyrůstalo v chudobě. Mnohé popudil tím, že se v migrační politice snažil zabránit nástupu krajní pravice vlastním posunem doprava. Ani v zahraniční politice si skóre nezlepšoval, byl příliš podřízený americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a navzdory názorům svých voličů vlažný k situaci v Gaze.

Andy Burnham

Karel Pučelík: Co si vzít z britského triumfu Andyho Burnhama? Nebát se do problémů „říznout“

Názory

Vítězství Andyho Burnhama v britských volbách do parlamentu bylo mnohem výraznější, než se čekalo. Je to další příklad toto, že voliči ocení, když je politici přestanou gaslightovat a vysvětlovat jim, jak se vlastně mají dobře. Konečně je někdo začal brát vážně. Burnham se k tomu ani nemusel snížit k nenávistnému populismu. Brzy si své recepty nejspíš bude moci vyzkoušet jako premiér.

Karel Pučelík

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Organizátor možná, lídr nikoliv

Starmer je dobrý organizátor a možná i slušný člověk, ale politický náhled mu chybí. Ostatně i projevy, PR kousky a další věci, které k politice bytostně patří, nemá rád a považuje je za nutné zlo. Premiérem by však měl být člověk, kterému toto divadlo alespoň nevadí.

Naprosto tristní bylo sledovat jeho poslední měsíce. Nejdříve nikdo moc nechápal, proč jmenoval velvyslancem v USA Petera Mandelsona, o jehož vazbách na Jeffreyho Epsteina se vědělo. Když pak vyšlo najevo, jak hluboké tyto vazby byly, že dokonce jako ministr vynášel svému „nejlepšímu kámošovi“ interní informace, už nebylo cesty zpět. Starmer z toho vyšel jako absolutně nekompetentní premiér, který svou funkci nezvládá.

Starmer si dnes prý připadá zrazený. Jenže upřímně, co měli labouristé dělat? Současným stylem by je čekal stejný osud jako konzervativce. Nebylo by pro ně nic horšího než po volbách sledovat Nigela Farage, jak vstupuje do Downing Street 10. Výměna je jedinou možností. Nyní dostane příležitost Andy Burnham. Povede si tento ostřílený politik lépe?

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Leaders

ČTK

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ČNB vytáhla nahoru úročení Dluhopisů Republiky

ČNB vytáhla nahoru úročení Dluhopisů Republiky
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Vyšší sazby ČNB pomohly střadatelům. Ministerstvo muselo přidat na Flexi Bondech.

Zvýšení sazeb ČNB zkomplikovalo život ministerstvu financí. U Flexi Bonds muselo pár dní před ukončením objednávek zvýšit úrokovou sazbu z 3,5 na 3,75 procenta.

Flexi Bondy ponesou víc

Dluhopisy Republiky ještě nebyly emitovány, a už došlo ke změně jejich podmínek. A to ve prospěch občanů, kteří si je objednali. „Výnos u Flexi Bondu je roven repo sazbě ČNB,“ potvrdil mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Dodal, že změna, tedy zvýšení úrokové sazby z 3,5 na 3,75 procenta, byla provedena vzápětí po oznámení bankovní rady ČNB o úpravě úrokových sazeb směrem nahoru.

Změna platí pro všechny zájemce o dluhopisy, nezávisle na tom, zda si je již objednali či dokonce zaplatili. Sazba 3,75 procenta platí od 15. července do 15. října, tedy po dobu platnosti první emise. Možnost si dluhopisy objednat končí tuto neděli (28. června) a mezní termín pro zaplacení pak 7. července.

Největší zájem je o fixní dluhopisy

Flexi Bondy (tzv. vyměnitelné státní pokladniční poukázky) mají dobu splatnosti tři měsíce a po uplynutí této doby, tedy 15. října 2026, budou peníze do nich vložené spolu s výnosem automaticky investovány do nákupu dalších dluhopisů, tedy další emise, na další tři měsíce. Takto bude proces pokračovat dál, pokud si ovšem majitel dluhopisu nebude přát investování ukončit a peníze vybrat. Prvním termínem automatické reinvestice bude 15. říjen a posledním datem, do nějž je možné si reinvestici rozmyslet, bude 9. říjen. Dluhopisů s úročením rovným čtrnáctidenní repo sazbě ČNB si občané objednali za 22,8 miliardy korun.

Státní dluhopis srovná banky do latě, dají klientům lepší podmínky, tvrdí ekonom Křeček

Money

O Dluhopisy Republiky, což je půjčka státu na své útraty, je větší zájem, než se čekalo. Lidé si zatím objednali dluhopisy za 44 miliard korun, plánovaný objem byl 20 miliard. Ministerstvo financí poptávku vyslyší a dluhopisů vydá víc, nabídka státu bude pokračovat až do konce června. Podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma společnosti BH Securities, dává nákup dluhopisu smysl. Dluhopis slibuje dobré a bezpečné zhodnocení. Podle Křečka jsou podmínky státního dluhopisu tlakem na banky, aby vylepšily úroky či snížily poplatky u spořících účtů a termínovaných vkladů.

Dalibor Martínek

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Srozumitelnost se počítá

Největší zájem měli lidé o pevně úročený dluhopis, jehož úroková sazba na konci pětileté doby splatnosti vynese 4,544 procenta. Zatím si jich lidé upsali za bezmála 40 miliard korun, tedy skoro dvojnásobek objemu objednaných Flexi Bondů a čtyřnásobek Proti-inflačních dluhopisů. Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka to přičítá tomu, že fixní dluhopis je pro lidi nejčitelnější, má totiž nejjednodušší podmínky. Takový přístup českých domácností ostatně podle Peterky odpovídá pravidlu investování. „Když se na to podíváme i optikou velkých světových investorů, tak tito investoři říkají, že člověk má investovat tam, kde tomu rozumí. A je zřejmé, že právě ten fixní dluhopis je nejsrozumitelnější,“ říká Peterka.

Zájem českých retailových investorů – celkově si lidé do dnešního dne objednali Dluhopisy Republiky za 72,4 miliardy korun – jej nepřekvapuje. Finanční gramotnost v Česku podle něj roste a navíc, lidé zejména starší ročníky, podle něj mají na svých celoživotních úsporách nastřádanou pěknou řádku miliard.

Alena Schillerová (ANO), ministryně financí

Češi volí jistotu, rekordně investují do státních dluhopisů

Money

Zájem o státní dluhopisy v čase covidu ještě posílil, v právě skončené 12. emisi Dluhopisů Republiky si Češi objednali státní dluhopisy za 5,6 miliardy korun. To je vůbec nejvíce od zahájení jejich prodeje na konci roku 2018. Uvedlo to ministerstvo financí.

ČTK, vku

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Nové Dluhopisy Republiky: Stát se poučil z chyb. Bude to ale skutečně win-win?

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Ivana Pečinková

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Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla vláda. Kompetenční žaloba nemá smysl, řekl Babiš

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda neposílá Petra Pavla na červencový summit NATO. Delegaci povede premiér Andrej Babiš, který odmítá, že by šlo o truc vůči prezidentovi. Pavel přitom už dříve naznačil, že může podat kompetenční žalobu. Její podání podle premiéra nedává smysl.

Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit Severoatlantické aliance nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Důvody jsou praktické, uvedl Babiš (ANO) po jednání kabinetu. Vláda tak rozhodla na jeho návrh. 

Mandát byl podle Babiše upraven po jednání ministrů obrany, který se uskutečnil minulý týden v Bruselu. Zopakoval, že chce na summitu hájit postoj ČR k naplňování aliančních závazků.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO)

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Názory

Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.

Dalibor Martínek

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Podá Pavel kompetenční žalobu?

„Že by šlo z naší strany o truc nebo že by jsme mu něco zakazovali, není to pravda,“ uvedl Babiš ke sporu s prezidentem. Ten avizoval, že v případě odmítnutí své žádosti účastnit se vrcholného fóra podá kompetenční žalobu. Babiš zopakoval, že nedávno vláda schválila prezidentovo vedení delegace na valné shromáždění OSN. Zmínil také, že prezident podle dostupných informací během svého mandátů podnikl 61 zahraničních cest.

Babiš dále uvedl, že kompetenční žaloba, o které mluví prezident Petr Pavel ve sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře, by byla zbytečná. Argumenty jsou jasné, řekl po jednání kabinetu. Prezident se podle něj vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést, vysvětlil, proč vláda v delegaci prezidenta nechce.

„Věřím, že prezident pochopí, že nám jde o věc a chceme obhajovat svou práci,“ doplnil ministr zahraničí, jehož Motoristé prezidentovi vyčítají, že odmítl jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Řekl také, že by na sebe neměli podávat žaloby.

V souvislosti s návrhem prezidenta, že by se mohl účastnit pouze jedné části fóra, Babiš uvedl, že je pravidlem účast pouze jednoho lídra na neformální večeři i následném oficiálním jednání. „Myslím si, že neformální večeře slouží k tomu, abychom s lídry mohli řešit další věci v rámci EU,“ poznamenal.

Turek je mstivý člověk, čekal jsem, že mě vyhodí, říká Martin Abel (na snímku)

Turek je mstivý, vyhazov jsem čekal, říká šéf nového fondu Luďka Sekyry

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Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.

Dalibor Martínek

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Lukáš Kovanda: Babiš straší dražšími hypotékami. Banky k nim ale teď nemají důvod

Lukáš Kovanda: Babiš straší dražšími hypotékami. Banky k nim ale teď nemají důvod

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Některé prognózy čekají růst sazeb hypoték až o 0,3 procentního bodu. Ekonom Lukáš Kovanda vysvětluje, proč je takový scénář krajně nepravděpodobný. Banky

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