Strnadova CSG má ode dneška dvě nové členky představenstva a nového šéfa marketingu
Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada posiluje nejvyšší vedení. Do představenstva nově vstupují dvě zkušené manažerky – Michaela Katolická (na úvodním snímku) a Alena Kozáková. Zároveň se ředitelem marketingu a komunikace stává Tomáš Kotera, který po 25 letech odchází z automobilky Škoda Auto.
„Rozšíření představenstva o Michaelu Katolickou a Alenu Kozákovou je přirozeným krokem. Michaela i Alena významně přispěly k budování skupiny. Obě představují uznávané manažerky a jejich přímé zapojení do nejvyššího orgánu CSG vyjadřuje klíčový význam compliance a personálního řízení pro další rozvoj skupiny,“ uvedl Michal Strnad, majitel a CEO skupiny CSG.
Katolická působí v CSG od roku 2018, od roku 2022 je generální ředitelkou servisní společnosti CSGM a zodpovídá za oblast compliance. Vystudovala právo na Západočeské univerzitě v Plzni a doktorát získala na Univerzitě Karlově. Její jmenování má podle vedení potvrdit význam transparentnosti a řízení procesů.
„Jsem ráda, že mohu v nové roli přispět k dalšímu rozvoji skupiny CSG. Vnímám to jako závazek pokračovat v posilování transparentnosti a odpovědného řízení, které jsou klíčové pro úspěch moderní průmyslové skupiny,“ uvedla Katolická.
Kozáková vede od roku 2021 personální oblast celé skupiny. V minulosti působila v Iveco Czech Republic a Vagónce Studénka, má za sebou rozsáhlé zkušenosti s řízením HR týmů v Česku i zahraničí. V představenstvu se chce zaměřit na rozvoj talentů a vzdělávací programy, které mají podpořit konkurenceschopnost CSG.
„Vstup do představenstva je pro mě potvrzením významu oblasti lidských zdrojů pro další růst CSG. Chci se zaměřit na rozvoj talentů a HR procesy, které podpoří konkurenceschopnost skupiny doma i v zahraničí,“ řekla Kozáková.
Nový ředitel komunikace a marketingu
Marketing a komunikaci nově povede Tomáš Kotera, který ve Škodě Auto strávil více než čtvrt století, naposledy jako šéf korporátní a interní komunikace. Čtyři roky působil také v Číně jako ředitel PR a komunikace značky Škoda v rámci Volkswagen Group China. „CSG vnímám jako značku, která je reklamou na český průmysl a šíří jeho dobré jméno ve světě,“ uvedl Kotera.
Místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour věří, že Kotera díky svým zkušenostem posune komunikaci a marketing skupiny na vyšší úroveň. Kotera nahrazuje Kateřinu Petko, která vedla komunikaci CSG od března 2024.
Skupina CSG je dnes nejrychleji rostoucí obrannou společností v Evropě, zaměstnává více než 14 tisíc lidí a působí v deseti zemích. Po akvizici americké The Kinetic Group z roku 2024 dosáhla tržeb 5,2 miliardy eur.
Česká republika se zařadí mezi první země Evropské unie, které zavedou jednotný systém řízení bezpilotního provozu – U-space. Ten umožní bezpečnou a efektivní integraci dronů do vzdušného prostoru a otevře cestu k jejich masovému využití v dopravě, zdravotnictví i průmyslu.
Česká technologie otevře dronům cestu do měst
Zprávy z firem
Česká republika se zařadí mezi první země Evropské unie, které zavedou jednotný systém řízení bezpilotního provozu – U-space. Ten umožní bezpečnou a efektivní integraci dronů do vzdušného prostoru a otevře cestu k jejich masovému využití v dopravě, zdravotnictví i průmyslu.
Český podnikatel Michal Strnad vstupuje prostřednictvím společnosti Palatua do FC Viktoria Plzeň. Ta podepsala smlouvu na koupi majoritního podílu ve společnosti FC Viktoria Plzeň, která je majitelem klubu. Uzavření transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.
Michal Strnad vstupuje do fotbalu. Miliardář kupuje FC Viktoria Plzeň
Zprávy z firem
Český podnikatel Michal Strnad vstupuje prostřednictvím společnosti Palatua do FC Viktoria Plzeň. Ta podepsala smlouvu na koupi majoritního podílu ve společnosti FC Viktoria Plzeň, která je majitelem klubu. Uzavření transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.