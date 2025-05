Malorážová muniční divize v CSG má nového šéfa

Novým generálním ředitelem divize CSG Ammo+ se stal Petr Marijczuk. Ammo+ v rámci průmyslové a technologické skupiny CSG sdružuje výrobce malorážové munice.

Petr Marijczuk je zkušený profesionál, který působil téměř tři dekády ve společnosti Benteler Automotive. Pět let byl z pozice výkonného viceprezidenta zodpovědný za region Severní Ameriky, kde řídil výrobní podniky společnosti Benteler Automotive v USA a v Mexiku.

Právě zkušenost s vedením výrobních podniků ve Spojených státech byla pro CSG rozhodující. Skupina totiž v listopadu minulého roku úspěšně zakončila akvizici The Kinetic Group, která sdružuje pět amerických výrobců malorážové munice včetně ikonických značek Federal a Remington. Výrobní závody v USA má též Fiocchi, další člen divize Ammo+.

„V Petru Marijczukovi jsme našli díky jeho zkušenostem z působení ve Spojených státech amerických ideálního kandidáta na pozici generálního ředitele naší rychle rostoucí divize Ammo+. Začlenění společností The Kinetic Group do skupiny, jejich další rozvoj a hledání synergií na trhu, budou pro Petra Marijczuka velkou výzvou,“ říká Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG.

Nový generální ředitel divize Ammo+ uvádí: „Výroba munice je, podobně jako výroba automotive komponentů, strojírenská výroba. Svou roli při mém rozhodování sehrál i pozitivní vývoj na trhu v tomto pro mě novém sektoru. Kromě rychlého růstu je pro mě také zajímavé, že si CSG drží charakter rodinné firmy, což je podobné jako u Benteleru. Řízení je pružnější, když mohu být v kontaktu přímo s majitelem.“

Ve společnosti Benteler Automotive působil Petr Marijczuk 27 let. Vedl výrobní závody na Liberecku a postupně se ve společnosti vypracoval k vedení celého regionu severní a střední Evropy, kde měl na starosti třináct výrobních závodů, které zaměstnávaly na pět tisíc zaměstnanců a generovaly roční obrat kolem miliardy eur. Po dobu svého působení v Severní Americe zodpovídal za osm výrobních závodů v USA a v Mexiku s více než pěti tisíci zaměstnanci a s obratem kolem miliardy dolarů.

Petr Marijczuk je přesvědčen, že divizi CSG Ammo+ čeká skvělá budoucnost: „V současné době jsme největším výrobcem malorážové munice v západním světě. Jsem přesvědčen, že pro The Kinetic Group představuje vstup do CSG velký posun dopředu, který vygeneruje řadu příležitostí. Stejně jako je tomu už dnes u skupiny Fiocchi. Společnosti se budou dále rozvíjet. To mě těší, protože rád pracuji na pozitivních věcech,“ říká nový generální ředitel divize. Agendu bude postupně přebírat od Davida Choura, místopředsedy představenstva a výkonného ředitele CSG, který je dočasně vedením divize pověřen.

Petr Marijczuk, rodák ze severočeského Jablonce nad Nisou, je absolventem Technické univerzity v Drážďanech. Po studiích pracovat tři roky ve společnosti Siemens.

Zbrojní gigant CSG ztrojnásobil zisk. Je nejrychleji rostoucí obranný koncern v Evropě Zprávy z firem S válkou na Ukrajině v Evropě výrazně roste význam obranného průmyslu a jeho produktů. Mezi firmy, které se na trhu významně prosazují, patří i společnost CSG miliardáře Michala Strnada. Ta loni vydělala 526,1 milionu eur, tedy asi 13,2 miliardy korun, což je trojnásobek výsledku z roku 2023. Tržby vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur, tedy zhruba 100,5 miliardy korun. „Evropa se nachází v období, kdy obranný průmysl není již jen sektorem ekonomiky, ale základním kamenem naší suverenity a bezpečnosti,“ uvedl Strnad. Michal Nosek Přečíst článek