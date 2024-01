Fiocchi Group nově řídí italský manažer Paolo Salvato

Skupinu Fiocchi, která je výrobcem malorážové munice a spadá pod holding CSG miliardáře Michal Strnada, nově povede Ital Paolo Salvato. V pozici vystřídá Davida Štěpána, který bude nadále působit jako generální ředitel divize CSG Ammo+ a svoji pozornost zaměří na dokončení akvizice muniční divize Sporting Products americké společnosti Vista Outdoor.

Davida Štěpána, investičního ředitele pro zahraniční projekty CSG, který skupinu Fiocchi v prvním roce po akvizici dočasně řídil, nahrazuje Paolo Salvato, oznámila firma v tiskové zprávě.

Zkušený manažer Salvato přichází do Fiocchi Group ze společnosti Leonardo, kde řídil strategické inovační projekty. Pracoval také pro skupinu Thales, kde měl jako generální ředitel společnosti Thales Italia na starosti aktivity v Itálii, a také jako viceprezident pro rozvoj mezinárodního obchodu v pařížské centrále. Paolo je absolventem Univerzity v Turíně, studoval též na Institutu pro pokročilá obranná studia (IASD), což je nejvyšší společná vzdělávací instituce italského obranného sektoru.

„Jsem nadšený, že se mohu připojit k tak významné společnosti, jako je Fiocchi. Tato značka je synonymem pro kvalitní malorážovou munici a jsem rád, že mi bude svěřen její další rozvoj. Výzev a příležitostí je před naším týmem spousta. Ať už jde o další růst ve všech našich tržních segmentech a továrnách, nebo o ještě užší integraci britské společnosti Lyalvale Express a boloňské Baschieri & Pellagri do skupiny Fiocchi,” říká Paolo Salvato.

„Ve Fiocchi jsem prožil první rok po dokončení akvizice skupinou CSG a má přítomnost ať už v Itálii nebo v USA byla z pohledu skupiny nezbytná. Nyní se musím vrátit na divizní úroveň a věnovat se řízení celé divize, a proto z funkce CEO Fiocchi odstupuji. Děkuji svým kolegům ve Fiocchi za skvělou spolupráci a věřím, že můj nástupce Paolo Salvato je pro Fiocchi ideální volbou,“ dodal Štěpán.

Štěpán se bude z pozice investičního ředitele pro zahraniční projekty CSG a zejména ředitele divize CSG Ammo+ v příštích měsících věnovat primárně dokončení akvizice divize Sporting Products americké společnosti Vista Outdoor. Smlouvu o koupi největšího amerického výrobce malorážové munice, který se v loňském roce přejmenoval na Kinetic Group, podepsala skupina CSG v polovině října minulého roku.

Fiocchi Group je významný světový výrobce malorážového střeliva se sídlem v Itálii, kterému patří komplexní řady globálních značek: Fiocchi Munizioni, Baschieri & Pellagri a Lyalvale Express. Dva výrobní závody provozuje ve Spojených státech amerických dceřiná společnost Fiocchi USA. Fiocchi Group vyrábí střelivo pro lov a sportovní střelbu (tzv. volnočasový segment) a v menší míře pro bezpečnostní složky. V rámci skupiny CSG je Fiocchi Group organizačně začleněna do divize CSG Ammo+.

