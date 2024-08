Huť Liberty začala rozdávat výpovědi, týká se to asi 1600 lidí

Hutní podnik Liberty Ostrava, který je od června v úpadku začal rozdávat výpovědi zaměstnancům. Týká se to asi 1600 lidí. Dostávají dvouměsíční výpovědi, nebo mohou odejít dohodou. Uvedla to mluvčí podniku Kateřina Zajíčková.

Většina provozů Liberty Ostrava, která má nyní okolo 4000 zaměstnanců, stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část pracovníků je od té doby doma. Počátkem roku měla firma ještě okolo 5000 zaměstnanců. V červenci huť oznámila, že uzavře koksovnu a propustí 2600 lidí, z nichž 2300 má odejít na podzim.

Okolo 700 lidí už ale z podniku v posledních měsících odešlo samo. „Nejvíce lidí odešlo v červenci, to pracovní poměr okamžitě rozvázalo více než 600 zaměstnanců,“ řekla Zajíčková.

Pracovníci si nyní výpovědi přebírají osobně. Setkávají se s nadřízeným a personalistou, kteří se zaměstnancem způsob jeho odchodu projednávají.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.

