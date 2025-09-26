Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Michal Strnad vstupuje do fotbalu. Miliardář kupuje FC Viktoria Plzeň

Michal Strnad vstupuje do fotbalu. Miliardář kupuje FC Viktoria Plzeň

Stadion Viktorie Plzeň
archiv Newstream.cz
Michal Nosek
nos

Český podnikatel Michal Strnad vstupuje prostřednictvím společnosti Palatua do FC Viktoria Plzeň. Ta podepsala smlouvu na koupi majoritního podílu ve společnosti FC Viktoria Plzeň, která je majitelem klubu. Uzavření transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

Předsedou představenstva společnosti a klíčovým manažerem klubu Viktoria Plzeň zůstává Adolf Šádek. Jedná se o soukromou investici Michala Strnada, nikoliv průmyslově-technologické skupiny CSG, kterou Michal Strnad rovněž vlastní. FC Viktoria Plzeň, a.s. tedy nebude součástí této skupiny.

Společnost Palatua stoprocentně vlastněná Michalem Strnadem kupuje podíl v FC Viktoria Plzeň,  od dosavadního vlastníka, rakouské společnosti FCVP GmbH. Adolf Šádek si ponechává menšinový podíl stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach. Cenu transakce strany nezveřejnily

„Viktoria Plzeň je klub s bohatou historií a obrovským významem pro město Plzeň i celý region. Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl. Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů. Vnímám i důležitost partnerství s městem Plzeň a jeho samosprávou, se kterou budeme na rozvoji plzeňského fotbalu nadále úzce spolupracovat,“ uvedl k transakci Michal Strnad.

Prioritou nového vlastníka ale nejsou jen špičkové soutěže. „Nejde jen o nejvyšší fotbalová patra. Mojí ambicí je maximálně podpořit plzeňskou fotbalovou akademii. Věřím, že budoucnost českého fotbalu je v mládeži a Viktoria v tom určitě může sehrát jednu z klíčových roli. Mým cílem není krátkodobý úspěch, ale dlouhodobě udržitelný rozvoj klubu, a to jak sportovně, tak i ekonomicky. Chci, aby Viktoria nebyla jen fotbalový klub, ale i silná značka, která inspiruje malé fotbalisty a reprezentuje Plzeň i český fotbal doma i v Evropě,“ dodal podnikatel.

Michal Strnad, majitel CSG

Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána

Leaders

Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.

nst

Přečíst článek

Předsedou představenstva klubu a jeho klíčovým manažerem zůstává Adolf Šádek, kterého nový majoritní vlastník vnímá jako záruku kontinuity jeho vedení a má v něj plnou důvěru. „Adolfa Šádka si osobně vážím. Je jeho zásluhou, že se Viktoria Plzeň dostala z krizové situace, ve které se nacházela před třemi roky. Je štěstím pro Viktorku, že má ve vedení tuto silnou osobnost,“ připomíná Strnad. Předseda představenstva má nadále plnou odpovědnost za management a další rozvoj klubu bez ohledu na změnu majoritního vlastníka.

„Jsem šťastný, že Viktoria Plzeň získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny v České republice. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu. Těším se na partnerství s Michalem Strnadem,“ uvedl Šádek.

Minoritním akcionářem klubu bude také Martin Dellenbach, dosavadní člen představenstva. „Společně s novým akcionářem a s Adolfem Šádkem budeme dál strategicky rozvíjet Viktorii Plzeň s jasným zaměřením na systematickou péči o talenty a ekonomickou udržitelnost. Moc mne těší, že tak můžeme navázat na předchozí progresivní období a děláme další krok pro úspěšnou budoucnost klubu,“ řekl Martin Dellenbach.  

Strnadova CE Industries poprvé vydělala přes miliardu

Zprávy z firem

Průmyslový holding CE Industries Jaroslava Strnada zvyšuje zisk, konsolidovaná EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) za 12 měsíců končících 30. června poprvé překročila jednu miliardu korun, dosáhla 1,01 miliardy korun. V meziročním srovnání je to nárůst o 31 procent. Tržby stouply ve stejném období na 13 miliard korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

ČTK

Přečíst článek

 

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Areál pivovaru Budvar rozkvete. Plánuje se nové centrum a zahrada za 800 milionů korun

Budějovický Budvar
ČTK
ČTK
ČTK

Pivovar Budějovický Budvar se chystá investovat do rozvoje areálu v Českých Budějovicích přes 800 milionů korun. Do roku 2030 by mělo vzniknout nové návštěvnické centrum a parkovací dům pro 300 aut. Vyplývá to z architektonické studie, která vzešla z mezinárodní soutěže vyhlášené v roce 2024.

Projekt se nazývá Pivovar otevřený a zelený, cílem je zmodernizovat areál a více ho otevřít návštěvníkům, řekl ředitel národního podniku Petr Dvořák. Memorandum o spolupráci při rozvoji pivovaru a jeho okolí podepsal Dvořák se zástupci ministerstva zemědělství, Jihočeským krajem a městem. Investorem je pivovar, stát nic nefinancuje. Podporou může být například nižší odvod do státní pokladny, řekl ministr zemědělství Marek Výborný. Letošní odvod je 500 milionů korun. Budvaru loni stoupl čistý zisk na 361 milionů korun.

Jak se váří pivo v národním pivovaru

Pytle s chmelem v Budějovickém Budvaru Pytle s chmelem v Budějovickém Budvaru Uskladněný chmel v pivovaru Budějovický Budvar. 11 fotografií v galerii

"Cílem celého projektu je kromě rozšiřování potřeb pro výrobu, pivovar otevřít více tak, aby nebyl jenom za zdmi, zazelenit, abychom ukázali, že i moderní provozy nemusí být jenom změť panelů a hal, ale můžou tady být i vzrostlé stromy," řekl Dvořák. Stoupnout by měl také počet zákazníků. Areál by mělo navštěvovat ročně až 200 tisíc lidí, loni to bylo zhruba 60 tisíc turistů. Další desítky tisíc lidí by mohly využívat volně přístupnou pivovarskou zahradu. Návštěvníci budou moci využít průvodce nebo si areál projít sami po lávkách a nenarušit tak provoz.

Linka na stáčení plechovek budějovického Budvaru

Výjimečný rok pro Budvar. Hlásí rekordy a investuje stamiliony

Zprávy z firem

Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což je meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy.

ČTK

Přečíst článek

Do mezinárodní architektonické soutěže se přihlásilo 34 ateliérů z Česka i zahraničí. Odborná porota složená z architektů a zástupců pivovaru vybrala sedm finalistů, kteří ve dvou kolech představili své návrhy. Zvítězila pařížsko-brněnská spolupráce MUOTO sarl + PEER COLLECTIVE. Jejich návrh také počítá s rekonstrukcí historické sladovny, úpravou fasády varny i krajinářským řešením veřejného prostoru v okolí pivovaru. Součástí bude napojení na cyklostezky města.

Současný prosklený modrý vchod s recepcí se zruší. Místo něho vznikne nová budova, ve které bude návštěvnické centrum, restaurace, parkovací dům. Vedle bude pivovarská zahrada, která bude volně přístupná z ulice.

Budvar s architekty letos podepsal smlouvu o budoucí spolupráci a do konce roku bude hotová celková architektonická studie. Výstavba bude v etapách. Do roku 2028, kdy České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury, by měla být hotová první etapa. "Co bude její součástí, to si ještě budeme muset potvrdit podle realizovatelnosti," řekl Dvořák. Zbytek bude kolem roku 2030.

Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což je meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy.

Stáčírna Budějovický Budvar, ilustrační foto

Budvar letos odvedl státu přes půl miliardy ze zisku

Zprávy z firem

Národní podnik Budějovický Budvar letos odvedl státu plánovaných 550 milionů korun ze zisku, uvedla to mluvčí pivovaru Barbora Povišerová. Kolik to bude příští rok, zatím neví. Loni Budvar odvedl 250 milionů korun, předloni 550 milionů korun. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v létě uvedl, že peníze půjdou na mimořádnou podporu zemědělců pro letošní rok. Státní podnik Lesy České republiky letos do státní kasy poslal 3,5 miliardy korun, příští rok by měl být odvod dvojnásobný.

ČTK

Přečíst článek

Související

Češi dál věří investicím do nemovitostí

Češi dál věří realitám. Nejatraktivnější formou investování zůstává dům či byt

Money

ČTK

Přečíst článek
Areál Vlněna v Brně

Česko poprvé předstihlo Polsko v realitních investicích. Tahounem zůstává logistika, lákají i hotely

Reality

nst

Přečíst článek

Ivana Tykač pomůže českým start-upům dobýt Silicon Valley

Ivana Tykač pomůže českým start-upům dobýt Silicon Valley
Profimedia
ČTK
ČTK

Projekt Silicon Valley Accelerator pro podporu českých start-upů v USA navázal spolupráci s podnikatelkou Ivanou Tykač. Aktuálními tématy projektu bude AI (umělá inteligence) a podpora žen-zakladatelek ve start-upech. V tiskové zprávě to dnes oznámila firma Unicorn Attacks, která program Silicon Valley Accelerator vytvořila. Americké Silicon Valley je mezinárodním centrem počítačového vývoje.

„Propojení s Ivanou Tykač přináší do našeho akcelerátoru další impulz. Sama je žena-podnikatelka, její zkušenosti s investováním do technologií a silná motivace podporovat diverzitu dávají našim účastníkům další perspektivu i potenciál,“ sdělil spoluzakladatel Unicorn Attacks Martin Medek.

Jedním z hlavních témat Silicon Valley Accelerator je nyní využití AI v technologických start-upech. „Pokud je v současnosti někde na světě místo, které drží v umělé inteligenci náskok, je to právě San Francisco. Pro české start-upy je konfrontace s tímto prostředím klíčová pro jejich růst a globální ambice,“ uvedl Medek.

Dalším tématem je podpora žen v technologickém byznysu, což bylo podle Unicorn Attacks jedním z důvodů vstupu Ivany Tykač do projektu. „Ve světě, kde podíl ženských zakladatelek technologických start-upů v Evropě stále nepřesahuje 15 procent, dáváme cílenou podporu projektu female founders (žen zakladatelek),“ sdělila Tykač.

Mezi účastníky programu jsou start-upy Leeaf, Amicara, Divorcio, Questia, Webout, Aditbe a Eterny. Mají nyní za sebou program v Praze zaměřený na ladění produktových strategií, obchodních modelů a prezentací pro investory. Nyní je čeká další část programu v San Francisku zahrnující setkání s experty a investory nebo workshopy o expanzi do USA.

Související

Radomil Doležal, šéf CzechTrade

Rusko kleslo z devadesáti miliard korun na nulu, říká šéf CzechTrade Doležal

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Donald Trump s Karlem III.

Čím se Trump Britům odvděčil za královské přijetí? „Drobky ze stolu v Silicon Valley“, říká bývalý vicepremiér a insider z Mety

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme