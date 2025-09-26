Michal Strnad vstupuje do fotbalu. Miliardář kupuje FC Viktoria Plzeň
Český podnikatel Michal Strnad vstupuje prostřednictvím společnosti Palatua do FC Viktoria Plzeň. Ta podepsala smlouvu na koupi majoritního podílu ve společnosti FC Viktoria Plzeň, která je majitelem klubu. Uzavření transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.
Předsedou představenstva společnosti a klíčovým manažerem klubu Viktoria Plzeň zůstává Adolf Šádek. Jedná se o soukromou investici Michala Strnada, nikoliv průmyslově-technologické skupiny CSG, kterou Michal Strnad rovněž vlastní. FC Viktoria Plzeň, a.s. tedy nebude součástí této skupiny.
Společnost Palatua stoprocentně vlastněná Michalem Strnadem kupuje podíl v FC Viktoria Plzeň, od dosavadního vlastníka, rakouské společnosti FCVP GmbH. Adolf Šádek si ponechává menšinový podíl stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach. Cenu transakce strany nezveřejnily.
„Viktoria Plzeň je klub s bohatou historií a obrovským významem pro město Plzeň i celý region. Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl. Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů. Vnímám i důležitost partnerství s městem Plzeň a jeho samosprávou, se kterou budeme na rozvoji plzeňského fotbalu nadále úzce spolupracovat,“ uvedl k transakci Michal Strnad.
Prioritou nového vlastníka ale nejsou jen špičkové soutěže. „Nejde jen o nejvyšší fotbalová patra. Mojí ambicí je maximálně podpořit plzeňskou fotbalovou akademii. Věřím, že budoucnost českého fotbalu je v mládeži a Viktoria v tom určitě může sehrát jednu z klíčových roli. Mým cílem není krátkodobý úspěch, ale dlouhodobě udržitelný rozvoj klubu, a to jak sportovně, tak i ekonomicky. Chci, aby Viktoria nebyla jen fotbalový klub, ale i silná značka, která inspiruje malé fotbalisty a reprezentuje Plzeň i český fotbal doma i v Evropě,“ dodal podnikatel.
Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.
Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána
Leaders
Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.
Předsedou představenstva klubu a jeho klíčovým manažerem zůstává Adolf Šádek, kterého nový majoritní vlastník vnímá jako záruku kontinuity jeho vedení a má v něj plnou důvěru. „Adolfa Šádka si osobně vážím. Je jeho zásluhou, že se Viktoria Plzeň dostala z krizové situace, ve které se nacházela před třemi roky. Je štěstím pro Viktorku, že má ve vedení tuto silnou osobnost,“ připomíná Strnad. Předseda představenstva má nadále plnou odpovědnost za management a další rozvoj klubu bez ohledu na změnu majoritního vlastníka.
„Jsem šťastný, že Viktoria Plzeň získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny v České republice. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu. Těším se na partnerství s Michalem Strnadem,“ uvedl Šádek.
Minoritním akcionářem klubu bude také Martin Dellenbach, dosavadní člen představenstva. „Společně s novým akcionářem a s Adolfem Šádkem budeme dál strategicky rozvíjet Viktorii Plzeň s jasným zaměřením na systematickou péči o talenty a ekonomickou udržitelnost. Moc mne těší, že tak můžeme navázat na předchozí progresivní období a děláme další krok pro úspěšnou budoucnost klubu,“ řekl Martin Dellenbach.
Průmyslový holding CE Industries Jaroslava Strnada zvyšuje zisk, konsolidovaná EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) za 12 měsíců končících 30. června poprvé překročila jednu miliardu korun, dosáhla 1,01 miliardy korun. V meziročním srovnání je to nárůst o 31 procent. Tržby stouply ve stejném období na 13 miliard korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě.
Strnadova CE Industries poprvé vydělala přes miliardu
Zprávy z firem
Průmyslový holding CE Industries Jaroslava Strnada zvyšuje zisk, konsolidovaná EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) za 12 měsíců končících 30. června poprvé překročila jednu miliardu korun, dosáhla 1,01 miliardy korun. V meziročním srovnání je to nárůst o 31 procent. Tržby stouply ve stejném období na 13 miliard korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.