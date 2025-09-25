Česká technologie otevře dronům cestu do měst
Česká republika se zařadí mezi první země Evropské unie, které zavedou jednotný systém řízení bezpilotního provozu – U-space. Ten umožní bezpečnou a efektivní integraci dronů do vzdušného prostoru a otevře cestu k jejich masovému využití v dopravě, zdravotnictví i průmyslu.
Základním prvkem U-space je tzv. Common Information Service (CIS), centrální mozek celého systému, který zajišťuje sdílení dat o letových zónách, autorizacích či identitě strojů. Dodavatelem této technologie je česká společnost UpVision ze skupiny CSG Aerospace.
„Jsme hrdí na to, že technologie vyvinutá v České republice pomáhá formovat budoucnost evropského bezpilotního provozu. CIS, který jsme navrhli a dodáváme, je modulární a plně v souladu s evropskými standardy U-space,“ uvedl Štěpán Alexa, CEO společnosti UpVision.
Projekt je nyní ve fázi implementace, ostrý provoz CIS má začít v létě 2026. Plnohodnotný U-space, propojený s certifikovanými poskytovateli služeb (USSP), se očekává od roku 2027. Česko se tak stane jedním z lídrů v Evropě, kde se technologie do praxe zavede jako první.
Díky technologii CIS od UpVision se zásadně zlepší bezpečnost a předvídatelnost provozu dronů. Umožní sdílet a koordinovat klíčové informace mezi provozovateli dronů, poskytovateli služeb U-space a řízením letového provozu. Drony budou ve vyhrazených U-space prostorech „viditelné“ pro všechny tyto účastníky.
Vietnam modernizuje letectví s přispěním českého miliardáře Michala Strnada. Český výrobce radarů, společnost Eldis Pardubice ze Strnadovy skupiny CSG, dodá do Vietnamu dalších pět radarů.
České radary ohlídají vietnamské nebe
Zavedení U-space je součástí širší digitalizace evropského letectví. Evropská komise chce díky jednotnému systému umožnit dronům bezpečně sdílet oblohu s tradičními letadly a vytvořit podmínky pro vznik nových služeb.
Pokud se naplní očekávání, během několika let by se mohly i česká města dočkat běžného využití dronů pro doručování balíků či přepravu životně důležitého zdravotnického materiálu, jako je krev, krevní plazma či důležitá léčiva. Velký potenciál mají také inspekce energetické infrastruktury či zajištění bezpečnosti při hromadných akcích nebo monitoring kritických objektů. A právě technologie z Česka u toho bude hrát hlavní roli.
Na vývoji systému spolupracovaly s UpVision i další dvě firmy z divize CSG Aerospace – CS Soft a Atrak, obě s dlouholetou zkušeností s vývojem systémů pro řízení letového provozu. Do testování se zapojily i prvky umělé inteligence.
CSG Aerospace je divize globální průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group, která zastřešuje několik společností působících v oborech letectví a softwarového inženýrství. Divize je tvořena společnostmi Eldis Pardubice, Retia, CS Soft, Atrak, UpVision a Pocket Virtuality. Od letošního roku je součástí divize též subdivize CSG AI, do níž se koncentrují aktivity a projekty zaměřené na umělou inteligenci.
V polském Gdaňsku začíná 23. září 16. ročník veletrhu TRAKO. Jde o největší železniční akci v Polsku a druhou nejvýznamnější v Evropě. Mezi více než 600 vystavovateli nebude chybět ani třemošnická společnost DAKO-CZ, člen skupiny Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada, která na veletrhu ukáže, jak vypadá budoucnost brzd kolejových vozidel.
Tramvaj Škoda 52T míří z Prahy do Polska ukázat své revoluční brzdy
Skupinu CSG vlastní český podnikatel Michal Strnad. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. Mezi její klíčové členy patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. Tržby CSG za rok 2024, včetně skupiny The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy eur, přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy eur.
Výrobce radarových systémů Eldis Pardubice patří k menším, ale stabilním pilířům holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada. Společnost založená v roce 1991 navázala na tradici pardubické Tesly a dnes exportuje do více než 25 zemí světa. Nyní Eldis získal důležitou zakázku od Řízení letového provozu České republiky.
Pardubický Eldis pod křídly miliardáře Strnada roste. Dodá radary do Brd a Žďárských vrchů
