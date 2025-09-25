Nový magazín právě vychází!

Česká technologie otevře dronům cestu do měst

Česká technologie otevře dronům cestu do měst

Česká technologie otevře dronům cestu do měst
Česká republika se zařadí mezi první země Evropské unie, které zavedou jednotný systém řízení bezpilotního provozu – U-space. Ten umožní bezpečnou a efektivní integraci dronů do vzdušného prostoru a otevře cestu k jejich masovému využití v dopravě, zdravotnictví i průmyslu.

Základním prvkem U-space je tzv. Common Information Service (CIS), centrální mozek celého systému, který zajišťuje sdílení dat o letových zónách, autorizacích či identitě strojů. Dodavatelem této technologie je česká společnost UpVision ze skupiny CSG Aerospace.

„Jsme hrdí na to, že technologie vyvinutá v České republice pomáhá formovat budoucnost evropského bezpilotního provozu. CIS, který jsme navrhli a dodáváme, je modulární a plně v souladu s evropskými standardy U-space,“ uvedl Štěpán Alexa, CEO společnosti UpVision.

Projekt je nyní ve fázi implementace, ostrý provoz CIS má začít v létě 2026. Plnohodnotný U-space, propojený s certifikovanými poskytovateli služeb (USSP), se očekává od roku 2027. Česko se tak stane jedním z lídrů v Evropě, kde se technologie do praxe zavede jako první.

Díky technologii CIS od UpVision se zásadně zlepší bezpečnost a předvídatelnost provozu dronů. Umožní sdílet a koordinovat klíčové informace mezi provozovateli dronů, poskytovateli služeb U-space a řízením letového provozu. Drony budou ve vyhrazených U-space prostorech „viditelné“ pro všechny tyto účastníky.

Zavedení U-space je součástí širší digitalizace evropského letectví. Evropská komise chce díky jednotnému systému umožnit dronům bezpečně sdílet oblohu s tradičními letadly a vytvořit podmínky pro vznik nových služeb.

Pokud se naplní očekávání, během několika let by se mohly i česká města dočkat běžného využití dronů pro doručování balíků či přepravu životně důležitého zdravotnického materiálu, jako je krev, krevní plazma či důležitá léčiva. Velký potenciál mají také inspekce energetické infrastruktury či zajištění bezpečnosti při hromadných akcích nebo monitoring kritických objektů. A právě technologie z Česka u toho bude hrát hlavní roli.

Na vývoji systému spolupracovaly s UpVision i další dvě firmy z divize CSG Aerospace – CS Soft a Atrak, obě s dlouholetou zkušeností s vývojem systémů pro řízení letového provozu. Do testování se zapojily i prvky umělé inteligence.

CSG Aerospace je divize globální průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group, která zastřešuje několik společností působících v oborech letectví a softwarového inženýrství. Divize je tvořena společnostmi Eldis Pardubice, Retia, CS Soft, Atrak, UpVision a Pocket Virtuality. Od letošního roku je součástí divize též subdivize CSG AI, do níž se koncentrují aktivity a projekty zaměřené na umělou inteligenci.

Skupinu CSG vlastní český podnikatel Michal Strnad. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. Mezi její klíčové členy patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. Tržby CSG za rok 2024, včetně skupiny The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy eur, přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy eur.

Kovanda: Trump mění hru. Fico a Orbán už těžko ubrání ruský plyn

Trump mění hru. Fico (vpravo) a Orbán už těžko ubrání ruský plyn
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Trumpova otočka stran Ukrajiny může Česku zajistit nemalý příjem z tranzitu plynu. Fico lpěním na ruských energiích asi narazí do zdi, zvlášť když za pár měsíců skončí Orbán.

V rámci otočky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Ukrajiny z tohoto týdne lze předpokládat stupňování mezinárodního tlaku na Maďarsko a Slovensko, aby se odstřihly od odběru ruských energetických surovin, ropy a zemního plynu. Navíc již před otočkou, která naznačuje určité Trumpovo přichýlení se k ukrajinským zájmům, americký prezident vyzýval země EU, aby uplatnily stoprocentní sekundární clo na Čínu a Indii. A to kvůli tomu, že tyto dvě asijské země jsou největšími odběrateli ruských energetických surovin, takže pomáhají financovat ruské válčení na Ukrajině.

V tomto kontextu tedy nemůže být překvapivé, pokud bude Trump nyní výrazněji než dosud tlačit i na Slovensko a Maďarsko, aby se od odběru ruské ropy a plynu odstřihly. Přitom ještě letos v srpnu Trumpa rozezlil, jak sám uvedl, útok ukrajinských sil na ropovod Družba, kvůli němuž došlo k přechodnému výpadku dodávek ropy právě do Maďarska a na Slovensko.

LNG

Odkud bude Evropa dovážet plyn? Otazníků opět přibývá

Money

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová už dlouhé měsíce prohlašuje, že Brusel chce nahradit ruský plyn americkým. To, co ale „slíbila“ uprostřed léta ve Skotsku Donaldu Trumpovi při dojednávání obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, nedává příliš smysl – pokud pomineme snahu uchlácholit amerického prezidenta. Navyšování evropského energetického importu z USA je v takové míře nereálné a v konečném důsledku by šlo proti principu diverzifikace. Snahu získat pro EU více zdrojů mezitím zpochybňuje další plynová velmoc – Katar, kterému vadí unijní environmentální a sociální pravidla, píše ve své analýze Jan Žižka z Export.cz.

Jan Žižka

Přečíst článek

Maďarsko i Slovensko podle všeho mají možnost zajistit si dodávky energetických surovin alternativně, tedy surovin neruských. Určitě ji obě země mít mohly, pokud by na tom aktivně pracovaly. Jenže nepracovaly. Loni například Maďarsko uvádělo, že dodávky jadranským ropovodem Adria jsou zatíženy příliš vysokými poplatky. Nyní zase Maďarsko se Slovenskem tvrdí, že Adria nemá dostatečnou kapacitu. Zdá se, že platí ono okřídlené „kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody“. Budapešť s Bratislavou zjevně odstřižení od ruské ropy nechtějí, pročež hledají různé zástupné důvody, aniž by dostatečně hledaly způsoby, jak zajistit dodávky alternativně, tedy z jiných částí světa, než je Rusko.

Přitom ovšem nyní panuje dosud asi největší pravděpodobnost, že slovenský premiér Robert Fico bude mezinárodními okolnostmi nakonec donucen se od ruských energií odstřihnout.

Pokud totiž tedy Trump neprovede další otočku, Slovensko a Maďarsko tento týden ztratily mocného spojence v dané věci, totiž právě amerického prezidenta. Maďarský premiér Viktor Orbán navíc může přijít o premiérské křeslo v důsledku maďarských parlamentních voleb již v dubnu příštího roku. Orbánův ústřední vyzyvatel v boji o premiérský post, Péter Magyar, přitom letos v srpnu deklaroval, že pokud Orbána nahradí, zajistí Maďarsku plné odstřižení od ruských energetických dodávek. V nezávislých průzkumech preferencí Magyarova strana zřetelně poráží tu Orbánovu.

Možná nová Magyarova maďarská vláda by tedy zřejmě dosti razantně tlačila na rychlé odstřižení od ruských dodávek. Tlačila by tedy i na maďarský petrochemický gigant MOL a jeho slovenskou dceru Slovnaft. Za takové mezinárodní konstelace, přičteme-li zmíněný Trumpův tlak, už je málo pravděpodobné, prakticky nepředstavitelné, že by Fico sám samotný v celé EU udržel odběr ruských energetických surovin na stávající úrovni.

Maďaři už ostatně házejí ručník do ringu částečně nyní, více zemního plynu chtějí získávat západní cestou. Budapešti došla trpělivost s doufáním, že se obnoví dodávky plynu přes Ukrajinu, zastavené letos na samém začátku roku. V tomto měsíci proto uzavřela kontrakt se společností Shell na dodávky plynu v objemu dvou miliard metrů krychlových během deseti let. Na obchodu něco vydělá i český stát, neboť od roku 2023 vlastní tranzitní plynovody. Těmi plyn poputuje z Německa a dále až do Maďarska.

Nebude to ovšem zatím nijak závratný objem. Dvě miliardy metrů krychlových během deseti let odpovídají průměrnému dennímu tranzitu přes Česko nějakých 550 tisíc metrů krychlových. Třeba roku 2021, když tranzitní trubky v ČR ještě vlastnili zahraniční soukromí vlastníci, činil průměrný denní objem tranzitu plynu přes Česko na Slovensko zhruba 30 milionů metrů krychlových.

Aktualizováno

Od příštího měsíce, od října, je ovšem z Česka na Slovensko již nějaký čas navíc rezervována tranzitní kapacita průměrně asi 30 gigawatthodin denně, a to na jeden rok. Tato rezervovaná kapacita odpovídá asi 8,6 procenta objemu plynu, který Českem na Slovensko skutečně tranzitně protékal roku 2021. Roku 2026, od kdy má platit zmíněný kontrakt Maďarska se Shellem, by tak tranzit plynu Českem na Slovensko, případně dále do Maďarska, mohl překročit úroveň 11 procent průměrného denního objemu plynu Českem tranzitovaného roku 2021.

Pokud by ovšem navíc jak Maďarsko, tak Slovensko vzhledem k popsaným okolnostem a tlakům do poloviny příštího roku zcela zrušily svůj odběr ruských energetických surovin, Česko se může stát z hlediska tranzitu plynu ještě daleko významnější zemí. To by například mohlo snížit regulovanou složku plynu dodávaného českým domácnostem, neboť by za údržbu tranzitní plynovodní sítě v ČR nyní místo nich ve velkém platili v podobě tranzitních poplatků třeba právě slovenští odběratelé.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho slovenský protějšek Robert Fico

Orbán blokuje prodloužení sankcí EU vůči Rusku. Bojuje tím i za Fica a levné pohonné hmoty v Česku

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico

Lukáš Kovanda: Trest za nakupování od Rusů. Slovákům a Maďarům hrozí Trumpova devastační cla

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Ruská státní jaderná společnost Rosatom dosáhla významného pokroku ve svém plánu vydat dluhopisy na čínském trhu. Proces nyní zrychlil natolik, že nabídka by se mohla uskutečnit v horizontu několika týdnů či měsíců, uvedl podle čtvrteční zprávy agentury Reuters náměstek generálního ředitele Ilja Rebrov.

Rosatom získal hodnocení od čínské ratingové agentury a učinil rozhodnutí, která firmu posouvají blíž k možnosti získat financování v Číně, přestože ruský průmysl čelí značnému tlaku. Společnost letos aktivně hledala nové zdroje financí, aby podpořila své projekty a rozvoj, dodal Rebrov.

Rosatom se specializuje na jadernou energii a technologie. Jeho aktivity zahrnují výzkum, výrobu jaderného paliva a stavbu jaderných elektráren v Rusku i v zahraničí, kde působí ve více než 30 zemích. Společnost patří mezi největší hráče na světovém trhu s jadernou technologií. Na Rosatom se nevztahují americké sankce, na některé nejvyšší představitele firmy však ano. Sankce souvisejí s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.

Reuters začátkem tohoto měsíce informoval, že přední ruské společnosti, včetně Rosatomu a Gazpromu, zkoumají možnost prodeje tzv. panda dluhopisů. To jsou dluhopisy v jüanech vydávané nečínskými subjekty a prodávané na čínském trhu. Před rokem 2022, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, vydala tyto dluhopisy pouze jedna ruská společnost, a sice producent kovů Rusal. Od té doby geopolitické napětí a uzavření západních kapitálových trhů zvýšily atraktivitu čínského trhu pro ruské firmy.

