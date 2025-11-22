Předvánoční období: klíčový čas pro hotely a restaurace. Firemní večírky, atmosféra a boj o rezervace
Předvánoční týdny patří v české gastronomii a hotelnictví k nejdůležitějším částem roku. Na tržby z firemních večírků a svátečních setkání podniky spoléhají zejména po klidnějších podzimních měsících. Prosinec tak je pro gastronomii a hotely nejsilnějším obdobím z hlediska tržeb mimo letní turistickou sezonu. Firemní večírky a sváteční akce hrají zásadní roli ve výsledcích celého roku.
Zatímco běžní hosté začínají rezervovat sváteční večeře v listopadu, firmy plánují mnohem dříve, což zásadně ovlivňuje skladbu poptávky. Potvrzuje to Hana Rajsner, obchodní manažerka Vinografu, kde vánoční setkání probíhají už od začátku listopadu. Podnik se proto nesoustředí jen na kapacitu, ale i na kvalitu programu: someliéři připravují řízené degustace vín, rumů či koňaků a stále častěji také semináře o byznys etiketě. „Nejoblíbenější jsou středy a čtvrtky. Ty bývají zarezervované půl roku dopředu. Vánoční akce tvoří třicet procent našich tržeb,“ uvádí Rajsner a dodává, že podnik otevře i v neděli — kdy má běžně zavřeno — pokud jiný vhodný termín pro klienta neexistuje. Flexibilita se stává konkurenční výhodou.
Podobný trend sleduje i Kampa Park. Podle jeho majitele Nilse Jebense začíná sezona zhruba v polovině listopadu a vrcholí před 20. prosincem. „V prosinci tvoří firemní a soukromé vánoční akce přibližně dvacet procent našich měsíčních tržeb. Vidíme také rostoucí trend přesouvání večírků na leden či únor,“ říká Jebens. Podniky tak stále častěji pracují s delší „vánoční sezonou“, která se z prosince přelévá do nového roku.
Dvě mouchy jednou ranou
Sváteční poptávka má zásadní dopad také na hotely — a to nejen finanční, ale i reputační. Podle Kateřiny Hajné, marketingové ředitelky hotelu Prague Marriott, má advent v hotelovém prostředí hned dvojí efekt. „Adventní období a Silvestr představují jedno z nejdůležitějších období roku — z hlediska tržeb i PR dopadu. Adventní brunche máme vyprodané týdny dopředu. Pro mnoho hostů se staly tradicí,“ říká.
Silvestrovské gala tak nebývá jen kulinárním finále roku, ale i marketingovým momentem, kdy podnik pracuje s novými hosty, často ze zahraničí. Úspěšně zvládnutý prosinec může přinést klienty, kteří se vracejí i mimo sváteční období.
Luxusní hotely zároveň stále silněji rozvíjejí svůj gastronomický segment. Dokládá to i Mandarin Oriental Prague, který na letošní sezonu připravil šíři firemních eventů, štědrovečerní pětichodové menu šéfkuchaře Michala Horvátha i silvestrovský večer s živou hudbou, koktejly a speciální prezentací pokrmů. Hotely tak neprodávají jen ubytování, ale zážitek, který pro ně může být stejně důležitý jako obsazenost pokojů.
Prosinec rozhoduje o lednu
Dobře zvládnuté předvánoční období přináší podnikům víc než okamžitý obrat. Posiluje loajalitu hostů, zvyšuje prestiž značky a otevírá marketingový prostor na začátek roku — období, které bývá tradičně slabší. Naopak špatně zvládnuté akce, chaotická organizace nebo nenaplněná očekávání mohou odradit firemní klientelu i hosty na dlouhou dobu.
Advent tak v pohostinství není jen o vůni skořice, slavnostních menu a světélkách nad ulicemi. Pro restaurace a hotely je to okamžik, kdy se rozhoduje o jejich náskoku v lednu i o tom, zda se hosté vrátí.
