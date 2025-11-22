Nový magazín právě vychází!

Předvánoční období: klíčový čas pro hotely a restaurace. Firemní večírky, atmosféra a boj o rezervace

Předvánoční týdny patří v české gastronomii a hotelnictví k nejdůležitějším částem roku. Na tržby z firemních večírků a svátečních setkání podniky spoléhají zejména po klidnějších podzimních měsících. Prosinec tak je pro gastronomii a hotely nejsilnějším obdobím z hlediska tržeb mimo letní turistickou sezonu. Firemní večírky a sváteční akce hrají zásadní roli ve výsledcích celého roku.

Zatímco běžní hosté začínají rezervovat sváteční večeře v listopadu, firmy plánují mnohem dříve, což zásadně ovlivňuje skladbu poptávky. Potvrzuje to Hana Rajsner, obchodní manažerka Vinografu, kde vánoční setkání probíhají už od začátku listopadu. Podnik se proto nesoustředí jen na kapacitu, ale i na kvalitu programu: someliéři připravují řízené degustace vín, rumů či koňaků a stále častěji také semináře o byznys etiketě. „Nejoblíbenější jsou středy a čtvrtky. Ty bývají zarezervované půl roku dopředu. Vánoční akce tvoří třicet procent našich tržeb,“ uvádí Rajsner a dodává, že podnik otevře i v neděli — kdy má běžně zavřeno — pokud jiný vhodný termín pro klienta neexistuje. Flexibilita se stává konkurenční výhodou.

Podobný trend sleduje i Kampa Park. Podle jeho majitele Nilse Jebense začíná sezona zhruba v polovině listopadu a vrcholí před 20. prosincem. „V prosinci tvoří firemní a soukromé vánoční akce přibližně dvacet procent našich měsíčních tržeb. Vidíme také rostoucí trend přesouvání večírků na leden či únor,“ říká Jebens. Podniky tak stále častěji pracují s delší „vánoční sezonou“, která se z prosince přelévá do nového roku.

Dvě mouchy jednou ranou

Sváteční poptávka má zásadní dopad také na hotely — a to nejen finanční, ale i reputační. Podle Kateřiny Hajné, marketingové ředitelky hotelu Prague Marriott, má advent v hotelovém prostředí hned dvojí efekt. „Adventní období a Silvestr představují jedno z nejdůležitějších období roku — z hlediska tržeb i PR dopadu. Adventní brunche máme vyprodané týdny dopředu. Pro mnoho hostů se staly tradicí,“ říká.

Silvestrovské gala tak nebývá jen kulinárním finále roku, ale i marketingovým momentem, kdy podnik pracuje s novými hosty, často ze zahraničí. Úspěšně zvládnutý prosinec může přinést klienty, kteří se vracejí i mimo sváteční období.

Luxusní hotely zároveň stále silněji rozvíjejí svůj gastronomický segment. Dokládá to i Mandarin Oriental Prague, který na letošní sezonu připravil šíři firemních eventů, štědrovečerní pětichodové menu šéfkuchaře Michala Horvátha i silvestrovský večer s živou hudbou, koktejly a speciální prezentací pokrmů. Hotely tak neprodávají jen ubytování, ale zážitek, který pro ně může být stejně důležitý jako obsazenost pokojů.

Prosinec rozhoduje o lednu

Dobře zvládnuté předvánoční období přináší podnikům víc než okamžitý obrat. Posiluje loajalitu hostů, zvyšuje prestiž značky a otevírá marketingový prostor na začátek roku — období, které bývá tradičně slabší. Naopak špatně zvládnuté akce, chaotická organizace nebo nenaplněná očekávání mohou odradit firemní klientelu i hosty na dlouhou dobu.

Advent tak v pohostinství není jen o vůni skořice, slavnostních menu a světélkách nad ulicemi. Pro restaurace a hotely je to okamžik, kdy se rozhoduje o jejich náskoku v lednu i o tom, zda se hosté vrátí.

Evropští lídři odmítají americký plán na ukončení války na Ukrajině v jeho současné podobě, informuje dnes agentura DPA. Na návrhu je podle nich potřeba dále pracovat. Agentura Reuters píše o obavě evropských zemí, že kvůli navrhovanému početnímu omezení ukrajinských ozbrojených sil by Ukrajina byla zranitelná v případě útoku.

Plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

„Prvotní návrh osmadvacetibodového plánu obsahuje důležité prvky, které budou klíčové pro spravedlivý a trvalý mír. Domníváme se tedy, že tento návrh je základem, který bude vyžadovat další práci,“ uvedla v prohlášení skupina zemí, která je připravena se do procesu zapojit.

Hranice není možné měnit silou

Lídři zdůraznili princip, že hranice není možné měnit silou. „Také nás znepokojují navrhovaná omezení ukrajinských ozbrojených sil, která by nechala Ukrajinu zranitelnou vůči budoucímu útoku. Opakujeme, že realizace prvků týkajících se Evropské unie a NATO by vyžadovala souhlas členských států EU a NATO,“ uvedly také státy.

Prohlášení přijali lídři Evropské unie, Evropské komise, Německa, Francie, Británie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Norska, Finska, Irska, Kanady a Japonska.

Francouzští, britští a němečtí poradci pro národní bezpečnost se v neděli v Ženevě setkají se zástupci EU, USA a Ukrajiny, aby projednali americký plán pro Ukrajinu, uvedli podle agentury Reuters nejmenovaní činitelé na okraj summitu G20 v Johannesburgu. Reuters rovněž cituje americký zdroj, podle něhož budou na jednání zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a americký ministr zahraničí Marco Rubio. V Ženevě je již podle tohoto zdroje náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll.

Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici

Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.  

Tuniská kuchyně je směsí chutí — od berberských základů přes arabské koření až po francouzský vliv. Tunisané milují čerstvost, jednoduché kombinace a výrazná aromata. Základ tvoří olivový olej, rajčata, citrusy, ryby a samozřejmě množství koření, které dodává jídlům nezaměnitelný charakter.

FOTOGALERIE: Tuniská harrisa je na seznamu kulturního bohatství UNESCO od roku 2022

Výrobě harrisy a workshopům s ní spojených se věnuje i Imed Attig. Imed je tuniský podnikatel a historik z města Nabeul, který je známý jako spoluzakladatel společnosti Terroirs de Tunisie, která se specializuje na řemeslnou výrobu tradiční harissy. Výrobě harrisy a workshopům s ní spojených se věnuje i Imed Attig. Imed je tuniský podnikatel a historik z města Nabeul, který je známý jako spoluzakladatel společnosti Terroirs de Tunisie, která se specializuje na řemeslnou výrobu tradiční harissy. Sušené papriky z nichž se harrisa vyrábí 12 fotografií v galerii

Mezi nejoblíbenější pokrmy patří couscous, často podávaný s dušenou zeleninou a jehněčím masem, dále brik — křehká taštička plněná vejcem, tuňákem a petrželí — a šakšuka, která inspirovala snídaňové talíře po celém světě. Šakšuka je v podstatě lečo, které se dochucuje stejnojmenným kořením. Jen vejce se nesmí rozmíchat; v zeleninové hmotě se dusí a poté se celý pokrm přelije do mísy s poklopem, z níž se servíruje.

Harrisa: Královna tuniského koření 

Ale pokud je nějaká ingredience, která k Tunisku neodmyslitelně patří, pak je to harrisa. Je nejen kořenící pastou, ale také kulturním symbolem a rodinným rituálem. Tradice její výroby se dědí z generace na generaci a i když ji dnes najdeme v každém obchodě, domácí harrisa je stále pýchou každé tuniské kuchyně. 

Výrobě harrisy a workshopům s ní spojených se věnuje i Imed Attig. Imed je tuniský podnikatel a historik z města Nabeul, který je známý jako spoluzakladatel společnosti Terroirs de Tunisie, která se specializuje na řemeslnou právě výrobu tradiční harissy a vonných olejů.

Spolu s manželkou se zasloužil o to, že harissa byla v roce 2022 zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jejich aktivity zahrnují i kulinářské workshopy, kde si zájemci mohou sami pálivou pastu vyrobit. „Pořádáme kulinářské workshopy a zážitkovou gastromii nazvané Concept Harissa, kde se hosté učí o historii a výrobě harissy,“ popisuje svou návštěvníky oblíbenou aktivitu.

Z papriček v rámci udržitelného zemědělství zpracujeme všechno. Odřezky a semínka pak končí jako krmení pro slepice. Ty jako jediné je dokáží konzumovat,“ dodává. 

K výrobě harrisy Tunisané používají odrůdy pálivých paprik, které se suší navlečené na provázcích pod ostrým severoafrickým sluncem. Sušení na vzduchu dodává paprikám jedinečnou sladkost i hloubku. Usušené papriky se následně krátce namočí a rozemelou, nebo roztlučou v moždýři na jemnou pastu. 

Pak přichází ke slovu dochucování. K základním složkám patří kmín, koriandr, česnek a sůl. Každá rodina má svůj poměr ingrediencí, někde přidají citronovou kůru, jinde více česneku. Hotová pasta se zalije kvalitním olivovým olejem, který funguje jako konzervant a uchovává chuť i několik měsíců. Výsledkem je hustá, sytě červená pasta, která v jídlech dokáže vytvořit zázrak, přidat hloubku, pikantnost i vůni. 

„Tuniská gastronomie je pestrá, odvážná a přitom hluboce zakořeněná v tradicích a harrisa ale představuje její podstatu. Jednoduché ingredience, které v rukou zkušených kuchařek a kuchařů ožívají v nečekaných podobách,“ říká Imed.

Tuniská gastronomická stezka: cesta za chutěmi a příběhy 

Turisté i místní čím dál více objevují gastronomickou stezku Tuniska, která propojuje tradiční trhy, farmy, manufaktury i restaurace. Je to jedinečný způsob, jak poznat nejen jídlo, ale i život Tunisanů. 

Tunisko se v poslední době stává i rájem pro gurmány. Na takzvané gastronomické stezce od severu po jih můžete ochutnat různé regionální speciality, které spojují středomořskou lehkost s arabskou tradicí. Vyzkoušejte salát mechouia z pečených paprik a rajčat, čerstvě upečený chléb tabouna nebo legendární harrisu, pálivou pastu z paprik, jejíž přípravu můžete vidět v domě harrisy v Nabulu. Nezapomeňte na sladké datle z oáz v okolí Tozeuru a šťávy z čerstvě lisovaných pomerančů, které osvěží i v nejteplejším dni. A jako chutnou tečku doporučuji sklenku tuniského vína, které doplňuje místní pokrmy a dokonale uzavírá celý kulinářský zážitek,“ popisuje gastronomické možnosti země Lenka Pátek, expertka na cestování a obchodní ředitelka CK Blue Style. 

