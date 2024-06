OBRAZEM: Nelítostné vedro. Při muslimské pouti do Mekky zemřelo nejméně 577 lidí

Při letošní velké muslimské pouti do Mekky hadždž zemřelo podle agentury AFP nejméně 577 lidí. Agentura o tom informovala na základě svých propočtů, které se opírají o údaje z jednotlivých zemí. Do jedné z největších márnic v Mekce podle AFP bylo převezeno 550 těl.

S odkazem na dva arabské diplomatické zdroje AFP dříve napsala že mezi mrtvými je nejméně 323 egyptských poutníků, z nichž většina zemřela v důsledku veder, které nyní v Saúdské Arábii panují. U celkové bilance není jasné, v kolika případech šlo o úmrtí kvůli horku.

Jeden z arabských diplomatů uvedl, že všech více než 300 egyptských poutníků podlehlo „nemocem z horka“ s výjimkou jednoho, který zahynul v tlačenici. Počet zemřelých podle tohoto zdroje sdělila márnice v Mekce.

Pouť do Mekky, která je symbolickým napodobením posledního putování proroka Mohameda, je jedním z pilířů islámu a aspoň jednou za život by ji měl vykonat každý muslim, pokud mu to zdraví dovolí. Miliony věřících absolvují velkou pouť (hadždž), která se koná každý rok v daném termínu, nebo malou pouť (umra), kterou lze podniknout ve zbytku roku.

Více než padesát stupňů

Podle saúdskoarabských úřadů se letos hadždže zúčastnilo přibližně 1,8 milionu poutníků, z toho 1,6 milionu ze zahraničí. Účastníci si stěžovali především na velmi vysoké teploty. V sobotu se poutníci například zúčastnili modliteb na kopci Arafát, kde rtuť teploměru vystoupala na 46 stupňů a podle AFP teploty v nejposvátnějším městě islámu místy dosahovaly až 51,8 stupně Celsia.

Místní úřady dříve dnes informovaly, že ošetřily asi 2000 poutníků trpících zdravotními obtížemi v důsledku horka. Kolik lidí zemřelo však neupřesnily.

Podle diplomatických zdrojů AFP zemřelo nejméně 60 Jordánců, ačkoliv oficiálně Ammán dříve dnes informoval o 41. Dalších 11 mrtvých hlásil Írán, tři Senegal a 35 Tunisko. O 144 úmrtích svých poutníků informovala také Indonésie, aniž upřesnila v kolika případech smrt souvisela s horkem, píše agentura Reuters.

