Kam Češi jezdí na dovolenou? Exotika je na vzestupu, Chorvatsko ztrácí dech
Češi cestují stále více a stále častěji. Podle cestovních kanceláří i průzkumu pro největší cestovní agenturu Invia si roste obliba dvou dovolených ročně, a to nejen v létě, ale také v zimních měsících.
Zatímco ještě před pár lety dovoleným dominovala kombinace Chorvatsko - Řecko -Turecko, dnes je to Řecko -Turecko - Egypt a do popředí zájmu se dostávají i další exotické destinace. Kapverdy, Maledivy nebo Thajsko, které už nejsou výsadou movitých cestovatelů, dostupnější lety a výhodné balíčky je otevřely i širší veřejnosti. Vysněná dovolená je pětinu Čechů právě na Maledivách.
Exotika Čechy láká. Podívejte se, kam vyrážejí:
Chorvatsko, které si Češi po desetiletí drželi jako téměř národní moře, postupně ztrácí podíl. Neznamená to, že by Jadran osiřel - stále tam každé léto míří statisíce českých turistů. Ale relativně k růstu zájmu o jiné země už nemá tak výsadní postavení. Důvodů je několik. Rostoucí ceny ubytování a služeb na pobřeží, konkurence ze strany Turecka, Řecka a Albánie, ale také fakt, že české cestovky dnes nabízejí přímé lety do mnoha jiných letních destinací.
„Češi hledají alternativu k Chorvatsku. Každý rok tam jezdil milion z nich a nyní pomalu u Jaderského moře přecházejí k Albánii a Černé hoře, kde je levněji a úroveň služeb roste,“ uvedl obchodní ředitel Invie Radek Šafařík.
Exotika táhne
Podle sociologického průzkumu agentury Ipsos pro agenturu Invia se v poslední sezoně výrazně zvýšil zájem o vzdálené destinace. Češi kombinují letní pobyty v Evropě se zimní exotikou typicky cestují za sluncem na přelomu roku. To, co dříve byla luxusní záležitost, se díky charterovým letům a akčním nabídkám stává trendem. Průměrná útrata za dovolenou tak roste, stejně jako požadavky na vyšší komfort.
O dovolené v exotice uvažují hlavně lidé do 35 let. „Češi chtějí od exotiky především slunce, moře a nové kulturní zážitky. Pro více než třetinu je hlavním důvodem právě počasí, více než čtvrtina pak vyzdvihuje možnost poznat odlišné kultury,“ uvedla mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková. Z průzkumu také vyplynulo, že Češi na dovolené chtějí relaxovat a odpočívat. Například, Poláci ale v místě dovolené investují až o třetinu více peněz do půjčení vozu, nebo poznávacích výletů.
Jak jsou na tom naši sousedé
Srovnání s Poláky a Slováky ukazuje zajímavé rozdíly. Poláci mají v preferencích podobné země jako Češi - Itálii, Řecko, Španělsko - a Chorvatsko u nich stále patří mezi nejoblíbenější destinace. Díky silnému zázemí nízkonákladových aerolinek navíc Poláci hojně využívají last minute nabídky a levné lety po celé Evropě.
Češi podle Invie častěji kupují last minute zájezdy, tedy ty na poslední chvíli. Zatímco na last minute dovolenou v letošní letní sezoně vyrazilo 42 procent Slováků a 19 procent Poláků, v Česku to bylo 48 procent klientů.
„Pro Čechy je typická určitá míra spontánnosti. Rádi si nechávají otevřené možnosti a čekají na výhodnou nabídku na poslední chvíli. Slováci i Poláci jsou v tomto ohledu systematičtější a chtějí mít jistotu zvoleného ubytování, termínu i místa,“ řekla Jirušková. Letošní letní sezona také ukázala, že za dovolenou Češi utratili méně než Slováci a Poláci. V Česku průměrná útrata za rodinu činila asi 51 500 korun, na Slovensku 59 200 korun a v Polsku 67 600 korun.
