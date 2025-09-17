Kam Češi jezdí na dovolenou? Exotika je na vzestupu, Chorvatsko ztrácí dech

Vyberte si z našich newsletterů

Západ slunce na pláži. Ostrov Nosy Be, Madagaskar.
Věra Tůmová
Michal Nosek
Češi cestují stále více a stále častěji. Podle cestovních kanceláří i průzkumu pro největší cestovní agenturu Invia si roste obliba dvou dovolených ročně, a to nejen v létě, ale také v zimních měsících.

Zatímco ještě před pár lety dovoleným dominovala kombinace Chorvatsko - Řecko -Turecko, dnes je to Řecko -Turecko - Egypt a do popředí zájmu se dostávají i další exotické destinace. Kapverdy, Maledivy nebo Thajsko, které už nejsou výsadou movitých cestovatelů, dostupnější lety a výhodné balíčky je otevřely i širší veřejnosti. Vysněná dovolená je pětinu Čechů právě na Maledivách.

Exotika Čechy láká. Podívejte se, kam vyrážejí:

Vietnamský ostrov Phi Quoc je známý pěstováním černého pepře a výrobou rybí omáčky Nuoc Mam i těmi nejkrásnějšími plážemi ve Vietnamu. Do cestovatelských bedekrů se dostal teprve nedávno. Ostrov leží v Siamském zálivu. Kubu omývají Atlantický oceán ze severu, Karibské moře z jihu a Mexický záliv na západě. 5 fotografií v galerii

Chorvatsko, které si Češi po desetiletí drželi jako téměř národní moře, postupně ztrácí podíl. Neznamená to, že by Jadran osiřel - stále tam každé léto míří statisíce českých turistů. Ale relativně k růstu zájmu o jiné země už nemá tak výsadní postavení. Důvodů je několik. Rostoucí ceny ubytování a služeb na pobřeží, konkurence ze strany Turecka, Řecka a Albánie, ale také fakt, že české cestovky dnes nabízejí přímé lety do mnoha jiných letních destinací.

„Češi hledají alternativu k Chorvatsku. Každý rok tam jezdil milion z nich a nyní pomalu u Jaderského moře přecházejí k Albánii a Černé hoře, kde je levněji a úroveň služeb roste,“ uvedl obchodní ředitel Invie Radek Šafařík.

Exotika táhne

Podle sociologického průzkumu agentury Ipsos pro agenturu Invia se v poslední sezoně výrazně zvýšil zájem o vzdálené destinace. Češi kombinují letní pobyty v Evropě se zimní exotikou typicky cestují za sluncem na přelomu roku. To, co dříve byla luxusní záležitost, se díky charterovým letům a akčním nabídkám stává trendem. Průměrná útrata za dovolenou tak roste, stejně jako požadavky na vyšší komfort.

O dovolené v exotice uvažují hlavně lidé do 35 let. „Češi chtějí od exotiky především slunce, moře a nové kulturní zážitky. Pro více než třetinu je hlavním důvodem právě počasí, více než čtvrtina pak vyzdvihuje možnost poznat odlišné kultury,“ uvedla mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková. Z průzkumu také vyplynulo, že Češi na dovolené chtějí relaxovat a odpočívat. Například, Poláci ale v místě dovolené investují až o třetinu více peněz do půjčení vozu, nebo poznávacích výletů.

Jak jsou na tom naši sousedé

Srovnání s Poláky a Slováky ukazuje zajímavé rozdíly. Poláci mají v preferencích podobné země jako Češi - Itálii, Řecko, Španělsko - a Chorvatsko u nich stále patří mezi nejoblíbenější destinace. Díky silnému zázemí nízkonákladových aerolinek navíc Poláci hojně využívají last minute nabídky a levné lety po celé Evropě.

Češi podle Invie častěji kupují last minute zájezdy, tedy ty na poslední chvíli. Zatímco na last minute dovolenou v letošní letní sezoně vyrazilo 42 procent Slováků a 19 procent Poláků, v Česku to bylo 48 procent klientů.

„Pro Čechy je typická určitá míra spontánnosti. Rádi si nechávají otevřené možnosti a čekají na výhodnou nabídku na poslední chvíli. Slováci i Poláci jsou v tomto ohledu systematičtější a chtějí mít jistotu zvoleného ubytování, termínu i místa,“ řekla Jirušková. Letošní letní sezona také ukázala, že za dovolenou Češi utratili méně než Slováci a Poláci. V Česku průměrná útrata za rodinu činila asi 51 500 korun, na Slovensku 59 200 korun a v Polsku 67 600 korun.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Češi objevují obytná auta. Poprvé v historii jich je víc než karavanů

Letošní léto vrátilo Čechy ke kempingu. Hitem byly obytňáky
Morelo CZ
Michal Nosek
Michal Nosek

Obytné vozy zažívají v Česku nebývalý boom. Podle aktuálních statistik je na českých silnicích přes 63 tisíc obytných vozidel a poprvé v historii převládají obytná auta nad přívěsnými karavany. Zájem podporují zkušenosti z covidových let, touha po nezávislém cestování i širší nabídka modelů.

Podle údajů Asociace kempování a karavaningu ČR (AKK ČR) bylo v létě 2025 registrováno téměř 64 tisíc obytných vozidel. Z toho 33,5 tisíce tvoří obytná auta a zbytek karavany. „Zlomový okamžik nastal letos. Po desítkách let, kdy měly karavany početní převahu, se na čele ocitla obytná auta. Je to jasný signál změny preferencí českých cestovatelů,“ říká předseda AKK ČR Jiří Krejča. Jen za první pololetí letošního roku přibylo 985 nových obytných aut a 364 nových karavanů. Pokud se trend udrží, bude rok 2025 patřit k nejsilnějším v historii českého karavaningu. Ukazuje to, že Češi stále častěji dávají přednost samostatným, plně vybaveným vozům, které jim umožňují cestovat pohodlně a nezávisle na ubytování i plánované trase.

Růst popularity potvrzují i čísla z cestovního ruchu. Podle Českého statistického úřadu Češi ve druhém čtvrtletí 2025 uskutečnili v hromadných ubytovacích zařízeních celkem osm milionů nocí, tedy o 5,3 procenta více než loni. Ještě výraznější růst je vidět u kempů, hlavního zázemí pro karavanisty. V roce 2024 se zde uskutečnilo 3,7 milionu přenocování, z toho přes 80 procent tvořili čeští hosté. V letošním druhém čtvrtletí do kempů přijelo meziročně o 6,8 procenta více hostů, kteří zůstali delší dobu.

„Za růstem popularity obytných vozů stojí hned několik faktorů – drahé rekreační nemovitosti, obliba domácí turistiky i větší důraz na flexibilitu,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars. „Češi ale hledají i větší zážitkovost: možnost kdykoli změnit plány, zastavit na zajímavém místě a užít si dovolenou vlastním tempem. Právě v tom je kouzlo obytných vozů,“ doplňuje.

Mikrobyty jsou trend

Mikrobyty jsou trend. Přečtěte si, kdy máte šanci na ně získat hypotéku a kdy nikoli

Money

S tím, jak rostou ceny nemovitostí, začínají být v kurzu i netypické nemovitostní prostory, které donedávna moc zájemců o koupi ještě nelákaly. Už i hypoteční statistiky ale registrují rostoucí trend nákupu o byty s atypickými a miniaturními dispozicemi. Za jakých podmínek máte tedy šanci na takovéto nemovitosti získat hypotéku?

Věra Tůmová

Přečíst článek

Z karavanů k obytňákům

Zatímco přívěsné karavany měly v Česku dlouhou tradici a v 80. letech byly pro mnohé symbolem svobody, dnes postupně ztrácejí na popularitě. Důvodem je především pohodlí a flexibilita obytných aut, která jsou soběstačná a cestovatelé nejsou odkázáni na tažné vozidlo. Obytný automobil umožňuje spontánní cestování. Lidé oceňují, že mohou vyrazit kdykoliv a kamkoliv, aniž by museli řešit složité připojování přívěsu. „Segmentace trhu jasně ukazuje, že Češi vnímají obytné vozy jako dlouhodobou alternativu k rekreačním nemovitostem. Zatímco rodiny hledají prostor, mladší páry kompaktnost a nároční zákazníci komfort, společným jmenovatelem je důraz na mobilitu a svobodu,“ uvádí Knieža.

Data TipCars ukazují, že trh s obytnými vozy se čím dál víc segmentuje a každý typ zákazníka hledá něco jiného. Alkovny, typické výrazným převisem nad kabinou řidiče, nabízejí více lůžek a díky praktickému uspořádání jsou ideální pro rodiny. V posledním roce jejich mediánová cena vzrostla o 150 tisíc korun a průměrné stáří kleslo o tři roky, což potvrzuje silnou poptávku.

Částečně integrované vozy kombinují kompaktnější rozměry s vyšším komfortem a udržují si nejvyšší cenovou hladinu – medián vozu dosahuje téměř 2,9 milionu korun – a zároveň omládly z šesti na pět let. Na opačném konci stojí mobilní domy, obytné jednotky, které se obvykle přepravují nákladním vozidlem a na místě usazují za pomoci jeřábu. Jejich mediánová cena klesla o 160 tisíc korun a věk se zvýšil o sedm let

Pandemie jako katalyzátor změn

Výrazným stimulem byl covid-19, kdy se cestování do zahraničí zastavilo a lidé hledali alternativy k hotelům. Pandemie ukázala, že cestovat se dá i jinak. Bezpečně, pohodlně a nezávisle. Obytná auta tento trend naplnila. Podle odborníků ale nejde o krátkodobý výkyv. Data ukazují, že od roku 2012 se počet obytných aut v Česku téměř ztrojnásobil, zatímco u karavanů docházelo k poklesu nebo stagnaci. Zájem o obytná auta však naráží i na své limity. Pořízení nového vozu se často pohybuje v řádu milionů korun a levnější nejsou ani dovážené ojetiny. K tomu se přidávají náklady na provoz a omezené možnosti parkování. Cestování obytným autem tak není vždy levnější než hotel. 

Experti ale očekávají, že počet obytných aut bude dál růst. Přibývá menších, úspornějších modelů, které se hodí i pro krátké výlety. S rostoucí poptávkou se rozšiřuje i infrastruktura – nové odpočívny, servisní místa a modernizované kempy. Česko se tak pomalu přibližuje západní Evropě, kde je karavaning dlouhodobě populární. Pokud bude tempo růstu pokračovat, během pár let se dostaneme na úroveň, kterou mají dnes třeba Rakousko nebo Nizozemsko.

Kempy už nejsou za babku. A lákají i náročné dovolenkáře

Názory

Češi jsou národem táborníků. Kempování má u nás dlouhou tradici, která se však za poslední roky významně proměnila. Doba, kdy stačil stan u rybníka a suchý záchod za keřem, je dávno pryč. Dnešní kempař očekává čisté sociální zázemí, elektrické přípojky, kvalitní restauraci nebo alespoň Wi-Fi. A je připraven si za to připlatit.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Letošní léto vrátilo Čechy ke kempingu. Hitem jsou obytňáky

Obyčejný byznys: Provoz kempu je sázkou do loterie, říká správce rekreačního zařízení

Zprávy z firem

Jako kluk jezdil Petr Čada každé prázdniny s rodiči do kempu u Lužnice a láska k této řece mu vydržela po celý život. Po dokončení hotelové školy nabíral pár let zkušenosti v cizině a po návratu do Česka měl o své budoucnosti jasno. Pronajal si kemp v jižních Čechách. 

Michal Nosek

Přečíst článek

OBRAZEM: Holešovická tržnice získala novou dominantu

Holešovická tržnice získává nové umělecké dílo: monumentální sousoší Trh a jatka
Libor Galia, užito se svolením
Jiří Frydlewicz
fry

Severní vstup do Holešovické tržnice zdobí nové sousoší nazvané Trh a jatka, které vytvořili Adam Trbušek a Artur Magrot z Akademie výtvarných umění (AVU). Nahradilo interaktivní dřevěnou instalaci Karlínský vor od Adama Kovalčíka, které zde bylo do letošního jara. Nynější umělecké dílo zůstane na místě jeden rok.

Trbušek je hlavním technologem AVU, Magrot je specialistou na digitální modelování ve 3D středisku akademie. Podle galerie je medvěd, který kvůli plástvím rozbíjí podstavec, na němž stojí, v přímém dialogu s ikonickým býkem stojícím při vchodu do tržnice z karlínské strany. „Na vítězném návrhu Adama Trbuška jsme ocenili promyšlenou komunikaci s existující sochou býka. Autor propojení obhajuje ekonomickým modelem, tzv. býčím a medvědím trhem, kdy obě strany společně popisují vzestupné a klesající tendence trhu,“ uvedla vedoucí Oddělení umění ve veřejném prostoru GHMP Marie Foltýnová.

Podstavec sochy slouží také jako místo k posezení a tento funkční prvek ocenila hodnotící komise jako originální doplnění silného vizuálního a symbolického účinku sousoší.

10 fotografií v galerii

To vzniklo v rámci programu Umění pro město, který spadá pod Galerii hlavního města Prahy. „Mám radost, že se nám i letos podařilo zapojit do programu Umění pro město a pokračujeme tak ve spolupráci dvou městských organizací na oživení veřejného prostoru uměleckými intervencemi. A mám radost z podoby vítězného díla, které skvělým způsobem reaguje na původní sochařskou výzdobu Holešovické tržnice a staví ji do světla současného světa, ve kterém nic není jisté. Moc se těším na reakce návštěvníků,“ uvedl programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský.

Rozhledna v Litomyšli je z lodních kontejnerů.

Česko země rozhleden. V Litomyšli mají novou z lodních kontejnerů, místo hromosvodu je socha

Reality

Litomyšl není jen městem festivalů a renesančního zámku. V posledních letech se město stalo také symbolem kvalitní současné architektury, které citlivě pracuje s krajinou a veřejným prostorem. Projekt „Cíle cest“ dokazuje, že i příměstská pole a luční cesty mohou nabídnout nové cíle procházek.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vila v Troji se prodává za téměř 200 milionů korun

OBRAZEM: Jak vypadají a za kolik se prodávají nejdražší vily v Praze?

Reality

Různá místa a odlišné architektonické styly. Přesto mají tyto vily něco společného. A sice to, že patří k těm nejdražším nemovitostem na pražském realitním trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

