Bitcoín dostáhl nového maxima
Nejznámější kryptoměna bitcoin dosáhla nového maxima a poprvé překonala hranici 124 tisíc dolarů (2,59 milionu korun). Uvedla to agentura AFP, podle níž k růstu této kryptoměny přispívá příznivá americká legislativa, zájem institucionálních investorů a rostoucí americké akcie.
Bitcoin překonal svůj předchozí rekord z poloviny července, který činil 123 205 dolarů, krátce překonal hranici 124 500 dolarů, než znovu klesl a kolem čtvrté hodiny ranní středoevropskéhpo letního času se obchodoval za zhruba 123 600 dolarů, napsala AFP.
Tato kryptoměna už několik měsíců vykazuje výrazný růst, který podle AFP a také agentury Bloomberg podporuje příznivé legislativní prostředí vytvořené americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Šéf Bílého domu letos podepsal exekutivní příkaz o zřízení strategické rezervy kryptoměn. Trump už v předvolební kampani sliboval, že podpoří domácí těžbu bitcoinu tak, aby se Spojené státy staly globálním centrem této technologie.
