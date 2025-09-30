Velká kryptoměnová krádež. Číňanka obrala lidi o 139 miliard
Londýnský soud poslal do vazby Číňanku za to, že podvedla desetitisíce lidí a jejich peníze uložila v bitcoinech v hodnotě přesahující pět miliard liber (asi 139 miliard korun). Podle BBC jde o jeden z největších případů krádeže kryptoměny na světě.
„Bitcoin a další kryptoměny jsou stále častěji využívány zločinci k maskování a převodu majetku, aby mohli těžit z výnosů své trestné činnosti. Tento případ, který zahrnuje největší zabavení kryptoměny ve Velké Británii, ukazuje rozsah výnosů z trestné činnosti, které mají tito podvodníci k dispozici,“ řekl zástupce hlavního prokurátora Robin Weyell.
Sedmačtyřicetiletá Č'-min Čchien, známá také jako Ja-ti Čang, mezi lety 2014 až 2017 v Číně podvedla více než 128 tisíc lidí a ukradené peníze uložila v 61 tisících bitcoinech. Investoři ve věku od 50 do 75 let podle čínských médií vložili stovky tisíc až desítky milionů jüanů (290 tisíc až 29 milionů korun) do investic, které slibovaly denní dividendy a zaručené zisky.
Kryptoměnová společnost Tether, která spravuje největší světový stablecoin USDT, jedná s vybranými investory o kapitálové injekci v objemu až 20 miliard dolarů (zhruba 411 miliard korun). Podle informací agentury Bloomberg by transakce mohla ohodnotit firmu sídlící v Salvadoru na zhruba 500 miliard dolarů, čímž by se zařadila mezi největší soukromé podniky světa – vedle firem jako SpaceX či OpenAI.
Bloomberg: Tether chce od investorů získat až 20 miliard dolarů
Trhy
Kryptoměnová společnost Tether, která spravuje největší světový stablecoin USDT, jedná s vybranými investory o kapitálové injekci v objemu až 20 miliard dolarů (zhruba 411 miliard korun). Podle informací agentury Bloomberg by transakce mohla ohodnotit firmu sídlící v Salvadoru na zhruba 500 miliard dolarů, čímž by se zařadila mezi největší soukromé podniky světa – vedle firem jako SpaceX či OpenAI.
Vyšetřování začalo v roce 2018, když londýnská policie obdržela tip o převodu majetku pocházejícího z trestné činnosti. Čchien se pět let vyhýbala spravedlnosti, protože s pomocí falešných dokladů uprchla z Číny do Británie, kde se pokusila vyprat ukradené peníze nákupem nemovitostí. Britské policii ve vyšetřování, které stále pokračuje, pomáhaly čínské úřady.
Odsouzené pomáhala 44letá Číňanka Ťien Wen pracující v restauraci, která prala výnosy z podvodu. Přestěhovala se z bytu nad podnikem do pronajatého domu v hodnotě několika milionů, koupila si dvě nemovitosti v Dubaji za více než půl milionu liber a přechovávala u sebe bitcoiny za více než 300 milionů liber. Wen byla loni odsouzena k šesti letům a osmi měsícům vězení.
Okradené oběti už získaly část peněz zpět v rámci kompenzačního programu zavedeného v Číně. Čchien, která se v pondělí u soudu přiznala k nelegálnímu získání a držení kryptoměny, je ve vazbě. Datum vynesení rozsudku zatím nebylo stanoveno.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.