Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.

Když americká Komise pro cenné papíry na začátku roku 2024 schválila první spotový veřejně obchodovaný bitcoinový fond, takzvané ETF, otevřela tím dveře obrovskému přílivu institucionálního i retailového kapitálu do kryptoměn.

Z bitcoinu, který se ještě před pár lety vnímal jako okrajová spekulace, se stal regulovaný investiční produkt dostupný přes běžné obchodní účty. A zatímco investoři získali jednoduchý přístup ke kryptu, správci fondů objevili nový zdroj výnosů – mnohem lukrativnější než tradiční indexové fondy.

BlackRock vydělává víc na bitcoinu než na S&P 500

Příkladem je BlackRock, jehož fond iShares Bitcoin Trust (IBIT) během několika měsíců nasbíral přes 80 miliard dolarů aktiv a k dnešnímu dni atakuje hranici 100 miliard dolarů ve správě. Roční poplatek činí 0,25 procenta, tedy více než osmkrát tolik než u jeho klasického S&P 500 ETF (IVV) s poplatkem 0,03 procenta.

Díky tomu BlackRock z IBITu inkasuje odhadem více než 200 milionů dolarů ročně – vůbec poprvé tak vydělává více na bitcoinu než na svém vlajkovém akciovém indexu.

„Důležitým aspektem rostoucích výnosů z poplatků u bitcoinových ETF je obliba tohoto instrumentu mezi drobnými investory,“ vysvětluje Tomáš Cverna, analytik XTB. „Těm se totiž otevřela cesta k nákupu bitcoinu velmi jednoduchým a přirozeným způsobem. Rozhodující je však i výše poplatků – zatímco za ETF kopírující S&P 500 získá BlackRock na management fee 0,03 procenta, u bitcoinového ETF IBIT jde o 0,25 procenta. Trend tak s vysokou pravděpodobností bude pokračovat a jeho dynamika bude záviset na oblibě investování do BTC prostřednictvím ETF,“ doplňuje.

Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly v prvních dnech téměř dvě miliardy dolarů

Lukáš Kovanda: Trumpova celní odveta srazila bitcoin a spol. Akciové trhy vyhlížejí „sešup“

Názory

Čína zaskočila a rozezlila Donalda Trumpa, ten se mstí zvýšením cla na drakonických 130 procent. Trh kryptoměn kolabuje jako nikdy v historii, v pondělí nelze vyloučit paniku také na světových akciových trzích.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rychlejší než zlato

Rychlost, s jakou bitcoinová ETF rostou, překvapila i zkušené analytiky. „Zlatým ETF trvalo více než deset let, než dosáhly podobného objemu aktiv. Bitcoinovým ETF se to podařilo během několika měsíců,“ říká Eric Balchunas, seniorní analytik ETF z Bloomberg Intelligence.

Podle něj to potvrzuje, že instituce začínají bitcoin vnímat jako plnohodnotnou třídu aktiv. „Je to nejjednodušší způsob, jak obchodovat bitcoin,“ dodává Bryan Armour, ředitel výzkumu ETF a pasivních strategií ve společnosti Morningstar.

IBIT a další fondy, například Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) či Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), si účtují výrazně vyšší poplatky než tradiční akciové produkty, což z nich činí mimořádně výnosný byznys i pro správce.

Krypto se stává součástí portfolií

Z pohledu trhu mají bitcoinová ETF ještě zásadnější význam: normalizovala investice do krypta. Instituce i drobní investoři, kteří dosud nemohli či nechtěli držet kryptoměny napřímo, je nyní nakupují prostřednictvím regulovaných fondů.

Bitcoin se tak definitivně přesunul z okraje do hlavního proudu financí – a velcí správci fondů pochopili, že právě zde leží jejich nový růstový motor.

Související

Energo-Pro miliardáře Tesaře dokončila nákup brazilské hydroelektrárny Baixo Iguaçu

Hydroelektrárna Baixo Iguaçu
Baixo Iguaçu, užito se svolením
ČTK
ČTK

Česká energetická společnost Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře dokončila nákup vodní elektrárny Baixo Iguaçu v Brazílii o celkovém výkonu 350 megawattů. O převzetí elektrárny za 260 milionů eur (zhruba 6,4 miliardy korun) firma informovala v březnu, musela ale ještě získat potřebná regulatorní povolení. Transakce je největší českou investici v Jižní Americe a Baixo Iguaçu se stala svým výkonem největším energetickým zdrojem Energo-Pro, sdělila mluvčí skupiny Hana Hikelová.

Energo-Pro loni v Brazílii převzala za 118,3 milionu eur sedm menších vodních elektráren o celkovém výkonu 90 megawattů. Firma také staví novou vodní elektrárnu Chorreritas v Kolumbii, jejíž uvedení do provozu očekává v příštím roce. „Růst portfolia v Latinské Americe je strategickým krokem v rámci geografické diverzifikace naší skupiny. Posilujeme tak odolnost vůči hydrologickým, geopolitickým i ekonomickým výkyvům,“ uvedl generální ředitel Energo-Pro Jakub Fajfr.

Elektrárna reguluje průtok ikonických vodopádů Iguaçu a zajišťuje minimální průtok i v obdobích sucha. Dodává energii pro zhruba milion obyvatel Brazílie, což odpovídá osmi procentům roční spotřeby brazilského státu Paraná. Elektrárna je v provozu od roku 2019, koncesi má platnou na 30 let. Tři turbíny ročně vyrobí víc než 1500 gigawatthodin elektřiny. Výstavba elektrárny stála zhruba půl miliardy eur, přehrada má rozlohu 32 kilometrů čtverečních.

Nákup od brazilské společnosti Copel financovala Energo-Pro kombinací vlastních zdrojů a externího financování. Skupina v letošním prvním pololetí vydala dluhopisy za 750 milionů eur se splatností v roce 2030. „Výtěžek emise byl určen právě na financování akvizice Baixo Iguaçu a optimalizaci kapitálové struktury skupiny,“ uvedla firma.

Po začlenění elektrárny Baixo Iguaçu mají energetické zdroje skupiny Energo-Pro instalovaný výkon 1850 megawattů. Společnost nyní provozuje 54 vodních elektráren v pěti zemích světa, vedle Brazílie také v Bulharsku, Gruzii, Turecku a Španělsku. Provozuje také distribuční sítě v Bulharsku a Gruzii a zaměstnává téměř 10 tisíc lidí.

Energo-Pro se na výstavbu, provoz a modernizaci vodních elektráren specializuje od roku 1994, nyní spravuje aktiva v hodnotě víc než 2,5 miliardy eur. Loni skupina zvýšila konsolidované tržby o 13 procent na 1,436 miliardy eur a provozní zisk (EBITDA) o desetinu na 355 milionů eur.

Udržitelností k lepšímu fotbalu, hodnotnějším nemovitostem a menším ztrátám finančnictví

Zprávy z firem

Nejde o zelené sekýrování, nýbrž o lepší vyhodnocování rizik, říkají o fenoménu udržitelnosti nejen lidé ze světa peněz. Co riskují firmy, které zanedbávají nové povinnosti, jako je třeba ESG reporting? Proč může být poučným příkladem pro komunikaci zelené transformace Čína? Je plyn záležitostí minulosti nebo cestou do budoucnosti, například v dopravě? Nejen to se dočtete v následujícím výběru zajímavostí z dalších devíti dílů podcastu Trendy v udržitelnosti, za nímž stojí projekt [ta] Udržitelnost.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Trump zrušil summit s Putinem a uvalil sankce na ruské ropné giganty

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Důvodem je také nedostatečný pokrok v diplomatických snahách ukončit válku na Ukrajině, informovala stanice CNN a agentura Reuters. Spojené státy ve středu večer také uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti ve snaze ukončit konflikt, který Rusko zahájilo v únoru 2022.

Šéf Bílého domu minulý týden po telefonátu s Putinem prohlásil, že jejich schůzka by se mohla uskutečnit do dvou týdnů. Některá média ale tento týden s odvoláním na vysoce postaveného představitele z Bílého domu napsala, že setkání prezidentů se v bezprostřední době neplánuje.

„Nezdálo se mi, že bychom se dostali tam, kam se dostat musíme - tak jsem to zrušil, ale v budoucnu to uděláme,“ řekl podle webu CNN novinářům v Oválné pracovně. Rozhovory s Putinem o ukončení války na Ukrajině jsou podle Trumpa sice dobré, ale nakonec nikam nevedou, napsala agentura AFP. Americký prezident podle Reuters v této souvislosti vyjádřil frustraci z uvázlých jednání.

Trump uvalil sankce

Americký ministr financí Scott Bessent jen krátce předtím oznámil, že Spojené státy uvalují sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a desítky jejich dceřinných společností. Jako důvod uvedl, že Putin odmítá „tuto nesmyslnou“ válku ukončit, a proto uvaluje sankce na společnosti, které financují „kremelskou válečnou mašinérii“.

„Jedná se o obrovské sankce, a doufáme, že nebudou trvat dlouho. Doufáme, že válka bude ukončena,“ řekl podle AFP Trump.

Atomový comeback Ameriky. USA opět dobývají Evropu v jaderné energetice

Money

Proslulá společnost Westinghouse před osmi lety procházela bankrotovou procedurou ve Spojených státech, do níž se dostala kvůli problematickým projektům výstavby amerických jaderných elektráren. Firma se sídlem na okraji pensylvánského Pittsburghu měla velké nenaplněné ambice i v Česku. Někdejší tendr na nové temelínské bloky Češi zrušili a v případě pozdějšího dukovanského tendru Westinghouse ani nepustili do finálního souboje mezi Korejce a Francouze. Nyní se ale karta obrací. Westinghouse získává nové kontrakty, americké startupy vyvíjejí reaktory 4. generace a Big Tech pumpuje miliardy do stabilních zdrojů energie. Jaderný návrat USA tak může změnit i evropský energetický trh, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

Přečíst článek

Související

Doporučujeme