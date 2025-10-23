Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů
Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.
Když americká Komise pro cenné papíry na začátku roku 2024 schválila první spotový veřejně obchodovaný bitcoinový fond, takzvané ETF, otevřela tím dveře obrovskému přílivu institucionálního i retailového kapitálu do kryptoměn.
Z bitcoinu, který se ještě před pár lety vnímal jako okrajová spekulace, se stal regulovaný investiční produkt dostupný přes běžné obchodní účty. A zatímco investoři získali jednoduchý přístup ke kryptu, správci fondů objevili nový zdroj výnosů – mnohem lukrativnější než tradiční indexové fondy.
BlackRock vydělává víc na bitcoinu než na S&P 500
Příkladem je BlackRock, jehož fond iShares Bitcoin Trust (IBIT) během několika měsíců nasbíral přes 80 miliard dolarů aktiv a k dnešnímu dni atakuje hranici 100 miliard dolarů ve správě. Roční poplatek činí 0,25 procenta, tedy více než osmkrát tolik než u jeho klasického S&P 500 ETF (IVV) s poplatkem 0,03 procenta.
Díky tomu BlackRock z IBITu inkasuje odhadem více než 200 milionů dolarů ročně – vůbec poprvé tak vydělává více na bitcoinu než na svém vlajkovém akciovém indexu.
„Důležitým aspektem rostoucích výnosů z poplatků u bitcoinových ETF je obliba tohoto instrumentu mezi drobnými investory,“ vysvětluje Tomáš Cverna, analytik XTB. „Těm se totiž otevřela cesta k nákupu bitcoinu velmi jednoduchým a přirozeným způsobem. Rozhodující je však i výše poplatků – zatímco za ETF kopírující S&P 500 získá BlackRock na management fee 0,03 procenta, u bitcoinového ETF IBIT jde o 0,25 procenta. Trend tak s vysokou pravděpodobností bude pokračovat a jeho dynamika bude záviset na oblibě investování do BTC prostřednictvím ETF,“ doplňuje.
Rychlejší než zlato
Rychlost, s jakou bitcoinová ETF rostou, překvapila i zkušené analytiky. „Zlatým ETF trvalo více než deset let, než dosáhly podobného objemu aktiv. Bitcoinovým ETF se to podařilo během několika měsíců,“ říká Eric Balchunas, seniorní analytik ETF z Bloomberg Intelligence.
Podle něj to potvrzuje, že instituce začínají bitcoin vnímat jako plnohodnotnou třídu aktiv. „Je to nejjednodušší způsob, jak obchodovat bitcoin,“ dodává Bryan Armour, ředitel výzkumu ETF a pasivních strategií ve společnosti Morningstar.
IBIT a další fondy, například Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) či Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), si účtují výrazně vyšší poplatky než tradiční akciové produkty, což z nich činí mimořádně výnosný byznys i pro správce.
Krypto se stává součástí portfolií
Z pohledu trhu mají bitcoinová ETF ještě zásadnější význam: normalizovala investice do krypta. Instituce i drobní investoři, kteří dosud nemohli či nechtěli držet kryptoměny napřímo, je nyní nakupují prostřednictvím regulovaných fondů.
Bitcoin se tak definitivně přesunul z okraje do hlavního proudu financí – a velcí správci fondů pochopili, že právě zde leží jejich nový růstový motor.