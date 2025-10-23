Reddit žaluje Perplexity AI: obvinění z „praní dat“ a nelegálního stahování obsahu uživatelů
Americký provozovatel jednoho z nejnavštěvovanějších internetových diskusních fór Reddit žaluje start-up Perplexity AI, viní ho z nezákonného stahování obsahu svých uživatelů pro trénink umělé inteligence. S odvoláním na soudní dokumenty o tom informovala agentura Reuters.
Reddit podle médií tvrdí, že Perplexity spolu s několika menšími podniky systematicky obcházely jeho ochranná opatření a maskovaly identitu svých nástrojů, aby získaly přístup k chráněným datům.
„Společnosti zabývající se AI se utkávají v závodě o kvalitní obsah vytvářený lidmi - a tento tlak podněcuje v celém odvětví rozšířenou ekonomiku 'praní špinavých dat',“ sdělil agentuře Reuters šéf právního oddělení Redditu Ben Lee.
Reddit, který obsahuje tisíce tematických diskusí, takzvaných subredditů, v žalobě uvedl, že je nejčastěji uváděným zdrojem odpovědí na dotazy uživatelů generovaných umělou inteligencí. Firma obsah poskytla v licenci například společnostem Google a OpenAI, které provozují chatboty Gemini a ChatGPT.
Žaloba i na litevskou společnost Oxylabs
Žaloba vedle Perplexity míří i na litevskou společnost Oxylabs, texaský start-up SerpApi a bývalou ruskou botnetovou síť AWMProxy. Reddit je obviňuje z poskytování služeb, které měly pomáhat při skrytém stahování obsahu.
Společnost Perplexity na dotaz listu Financial Times uvedla, že žalobu zatím oficiálně neobdržela a že bude důrazně bránit právo uživatelů na svobodný a férový přístup k veřejným informacím. Firmu Reddit obvinila z útoku na otevřenost a veřejný zájem.
Dva zdroje Financial Times uvedly, že Reddit už dříve upozornil Perplexity na možné zneužití dat a nabídl společnosti dohodu o placeném partnerství podobnou té, kterou má s Googlem a OpenAI. Zakladatel Perplexity Aravind Srinivas však podle Financial Times dohodu odmítl.
Soudy v posledních měsících a letech obdržely desítky žalob k desítkám případů využívání autorsky chráněných textů při tréninku generativní AI. Reddit, který vstoupil na burzu v březnu 2024, už v červnu zažaloval firmu Anthropic, jež stojí za chatbotem Claude.
Americký mediální koncern Penske Media v září zažaloval Google ze skupiny Alphabet za souhrny od AI, které se zobrazují v čele vyhledávání. Tvrdí, že nelegálně využívají reportáže jeho titulů jako Rolling Stone nebo The Hollywood Reporter.
Anthropic nedávno souhlasil, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů. Ti firmu obvinili, že bez jejich souhlasu využila jejich knih k tréninku chatbota Claude.
