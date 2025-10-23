Nový magazín právě vychází!

Reddit žaluje Perplexity AI: obvinění z „praní dat“ a nelegálního stahování obsahu uživatelů

Americký provozovatel jednoho z nejnavštěvovanějších internetových diskusních fór Reddit žaluje start-up Perplexity AI, viní ho z nezákonného stahování obsahu svých uživatelů pro trénink umělé inteligence. S odvoláním na soudní dokumenty o tom informovala agentura Reuters.

Reddit podle médií tvrdí, že Perplexity spolu s několika menšími podniky systematicky obcházely jeho ochranná opatření a maskovaly identitu svých nástrojů, aby získaly přístup k chráněným datům.

„Společnosti zabývající se AI se utkávají v závodě o kvalitní obsah vytvářený lidmi - a tento tlak podněcuje v celém odvětví rozšířenou ekonomiku 'praní špinavých dat',“ sdělil agentuře Reuters šéf právního oddělení Redditu Ben Lee.

Reddit, který obsahuje tisíce tematických diskusí, takzvaných subredditů, v žalobě uvedl, že je nejčastěji uváděným zdrojem odpovědí na dotazy uživatelů generovaných umělou inteligencí. Firma obsah poskytla v licenci například společnostem Google a OpenAI, které provozují chatboty Gemini a ChatGPT.

Žaloba i na litevskou společnost Oxylabs

Žaloba vedle Perplexity míří i na litevskou společnost Oxylabs, texaský start-up SerpApi a bývalou ruskou botnetovou síť AWMProxy. Reddit je obviňuje z poskytování služeb, které měly pomáhat při skrytém stahování obsahu.

Společnost Perplexity na dotaz listu Financial Times uvedla, že žalobu zatím oficiálně neobdržela a že bude důrazně bránit právo uživatelů na svobodný a férový přístup k veřejným informacím. Firmu Reddit obvinila z útoku na otevřenost a veřejný zájem.

Dva zdroje Financial Times uvedly, že Reddit už dříve upozornil Perplexity na možné zneužití dat a nabídl společnosti dohodu o placeném partnerství podobnou té, kterou má s Googlem a OpenAI. Zakladatel Perplexity Aravind Srinivas však podle Financial Times dohodu odmítl.

Zprávy z firem

Česká energetická společnost Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře dokončila nákup vodní elektrárny Baixo Iguaçu v Brazílii o celkovém výkonu 350 megawattů. O převzetí elektrárny za 260 milionů eur (zhruba 6,4 miliardy korun) firma informovala v březnu, musela ale ještě získat potřebná regulatorní povolení. Transakce je největší českou investici v Jižní Americe a Baixo Iguaçu se stala svým výkonem největším energetickým zdrojem Energo-Pro, sdělila mluvčí skupiny Hana Hikelová.

Soudy v posledních měsících a letech obdržely desítky žalob k desítkám případů využívání autorsky chráněných textů při tréninku generativní AI. Reddit, který vstoupil na burzu v březnu 2024, už v červnu zažaloval firmu Anthropic, jež stojí za chatbotem Claude.

Americký mediální koncern Penske Media v září zažaloval Google ze skupiny Alphabet za souhrny od AI, které se zobrazují v čele vyhledávání. Tvrdí, že nelegálně využívají reportáže jeho titulů jako Rolling Stone nebo The Hollywood Reporter.

Anthropic nedávno souhlasil, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů. Ti firmu obvinili, že bez jejich souhlasu využila jejich knih k tréninku chatbota Claude.

Moskva pohrozila bolestivou odpovědí na jakýkoliv krok, kterým by se Evropská unie pokusila zabavit ruská aktiva zmrazená na evropských účtech. O vyjádření mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové informuje agentura Reuters. O nakládání se zmrazenými ruskými aktivy bude jednat summit EU v Bruselu.

„Jakékoli kroky s ruskými aktivy bez souhlasu Ruska jsou z pohledu mezinárodního a smluvního práva neplatné. Neexistuje žádný legální způsob, jak zabavit prostředky někoho jiného, aniž by to poškodilo kapsy a prestiž těch, kteří je vyvlastňují,“ je přesvědčena ruská diplomacie.

„Jakékoliv konfiskační iniciativy z Bruselu nevyhnutelně vyústí v bolestivou odpověď,“ podotkla také Zacharovové, podle níž bude Moskva postupovat podle principu reciprocity a na základě svých zájmů.

Evropská komise před několika dny představila plán, který podle ní umožní na takzvanou reparační půjčku Ukrajině využít až 185 miliard eur (4,5 bilionu korun) ze zmrazených ruských aktiv v Evropě, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Záměr spočítá s jejich pozdějším splacením Rusku poté, co Kyjev od Moskvy dostane válečné reparace

Některé země mají ale proti tomuto postupu výhrady a množství otázek technického i právního rázu. Předseda Evropské rady António Costa doufá, že by summit některé obavy mohl rozptýlit.

Zásadním způsobem pomohly vakcíny mRNA zkrotit pandemii covidu-19 a nyní by se jim mohl podobný kousek povést i u pacientů s rakovinou. Technologie, oceněná Nobelovou cenou, by podle nových poznatků mohla zásadně proměnit léčbu zhoubné nemoci.

Podle nové studie vědců z Floridské univerzity a Texaského onkologického centra MD Anderson žili pacienti s pokročilým karcinomem plic nebo kůže, kteří dostali mRNA vakcínu proti covidu do 100 dnů od zahájení imunoterapie, výrazně déle než ti, kteří očkování nepodstoupili. Výsledky byly zveřejněny v časopise Nature a shrnul je server Bloomberg.

Výjimečné vlastnosti mRNA technologie

Analýza více než tisíce zdravotních záznamů z nemocnice MD Anderson v Houstonu ukázala, že očkovaní pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic přežívali v průměru 37 měsíců – téměř dvakrát déle než neočkovaní. U nemocných s metastatickým melanomem se medián přežití zvýšil z 27 na 40 měsíců. Žádný podobný efekt se přitom neprojevil po očkování proti chřipce nebo zápalu plic, což podle autorů potvrzuje výjimečné vlastnosti mRNA technologie.

Výsledky naznačují, že vakcíny vyvinuté původně k ochraně proti virům mohou zároveň posílit imunitní systém v boji s nádory. Pokud se to potvrdí, mohly by doplnit léky, jako je Keytruda od společnosti Merck, které už proměnily dříve smrtelnou melanomovou diagnózu v léčitelnou nemoc.

„Dopady jsou mimořádné – tohle by mohlo zcela změnit celé odvětví,“ uvedl Elias Sayour, dětský onkolog z University of Florida Health a jeden z autorů studie. Jeho tým dlouhodobě zkoumá, jak lze pomocí mRNA aktivovat imunitu proti nádorům. V laboratorních testech se kombinace mRNA vakcíny a imunoterapie ukázala jako účinná i proti nádorům, které dříve nereagovaly.

Podle australského vědce Setha Cheethama z University of Queensland spočívá účinek v aktivaci molekuly interferonu – přirozené obrany těla proti infekcím. Tato reakce podle něj spolupracuje s léky, které „uvolňují brzdy“ imunitních buněk T. „Dva mechanismy působí společně. Výsledky jsou mimořádně slibné,“ uvedl.

Politické překážky

Tým nyní plánuje rozsáhlou klinickou studii. Výzkum přichází v době, kdy budoucnost mRNA technologií čelí politickým překážkám – americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. letos v srpnu zrušil 22 federálních grantů v hodnotě téměř půl miliardy dolarů, určených právě pro projekty mRNA vakcín.

Vědci krok označili za neodůvodněný a varovali, že může zpomalit vývoj terapií schopných zachraňovat životy. „Ti z nás, kteří pracují v oblasti onkologie, jsou ale stále optimističtí,“ uvedl Tyler Jacks, prezident nadace Break Through Cancer a profesor biologie na MIT. „Data z této studie nám připomínají, že široká stimulace imunitního systému může být v léčbě rakoviny velmi přínosná.“

Podobně jako vakcína BCG, která se kromě prevence tuberkulózy používá také k léčbě nádorů močového měchýře, by i mRNA technologie mohla jednou představovat univerzální nástroj k „probouzení“ imunity v boji proti nádorům.

