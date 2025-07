Žebříček miliardářů se zamíchal. Zuckerberga přeskočil nenápadný ajťák z Oracle

Druhým nejbohatším člověkem světa po Elonu Muskovi je podle prestižního žebříčku Bloomberg Billionaires zakladatel Oracle Larry Ellison. Pomohla mu k tomu sázka Oracle na AI.

Oracle je ve světě informačních technologií stálicí od osmdesátých let, dávno ale nepatřila mezi nejviditelnější špičku „sexy“ gigantů typu Apple, Amazon či Meta. Ale slaví fenomenální úspěch a její šéf a největší akcionář, Larry Ellison, s ní. Kdo vsadil před třemi lety na akcie Oracle, mne si ruce, protože se jejich hodnota ztrojnásobila. Ellisona to vyneslo do pozice druhého nejbohatšího muže světa po Elonu Muskovi, přičemž na druhé příčce vystřídal Marka Zuckerberga.

Podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index činí jeho jmění 251,2 miliardy dolarů. Ellison je takto vysoko v žebříčku poprvé. Více než 80 procent Ellisonova jmění tvoří akcie a opce společnosti Oracle. Přímo v Oracle vlastní Ellison 40 procent.

Oracle patří mezi hlavní vítěze boomu umělé inteligence, protože investoři ve velkém nakupují akcie firem z tohoto odvětví. Akcie společnosti se téměř ztrojnásobily od uvedení ChatGPT v listopadu 2022, a v posledních třech měsících zaznamenaly mimořádný růst – od konce dubna posílily o více než 90 procent díky prudkému nárůstu tržeb a klíčovým partnerstvím.

Oracle uzavřela cloudové smlouvy v hodnotě desítek miliard dolarů a oznámila také výstavbu obřích datových center, která budou sloužit největším tech gigantů, včetně Open AI, která si začátkem tohoto měsíce pronajala obrovské množství další kapacity v rámci společné iniciativy Stargate s Oracle a japonskou skupinou SoftBank.

Oracle, založená v roce 1977 Ellisonem a dalšími, dělá hlavně databázové systémy, cloudy a pokročilé aplikace. V poslední době se jí podařilo spojit s dosavadními vítězi AI závodu jako je zmíněná Open AI, Nvidia, AWS. Sází také na zdravotnictví, v roce 2022 Oracle koupila společnost Cerner za 28,3 miliardy dolarů, čímž vznikla divize Oracle Health, zaměřená na elektronické zdravotní záznamy a zdravotnické informační systémy.

Klíčovým momentem, který posunul Ellisona před Marka Zuckerberga v žebříčku agentury Bloomberg, bylo, že americká vláda povolí výrobcům čipů jako Nvidia vyvážet polovodiče do Číny, čímž zvrátila omezení z Bidenovy éry - a akcie Oraclu, který se na tom bude podílet, prudce vzrostly.

Na prvním místě žebříčku se nic nemění, přes letošní pokles akcií Tesly zůstává jedničkou Elon Musk, jehož jmění dosahuje hodnoty 358 miliard dolarů.

