newstream.cz Zprávy z firem Moneta zvýšila čistý zisk 4,9 miliardy

Moneta zvýšila čistý zisk 4,9 miliardy

Moneta Money Bank
ČTK
ČTK
ČTK

Čistý zisk Monety Money Bank za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostl meziročně o 15,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Provozní výnosy se zvýšily o 9,1 procenta na 10,3 miliardy korun. Neauditované konsolidované finanční výsledky oznámila banka a potvrdila, že představenstvo navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny na akcii.

K růstu zisku přispěly podle banky vedle vyšších provozních výnosů také stabilní provozní náklady ve výši 4,2 miliardy korun. Moneta očekává, že původní výhled čistého zisku na celý letošní rok, který byl šest miliard korun, překoná o 300 až 400 milionů korun.

Čistý úrokový výnos za tři čtvrtletí meziročně vzrostl o 11,6 procenta na 7,2 miliardy korun. Důvodem byly nižší náklady na financování klientských vkladů a růst v poskytování úvěrů. „Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 12,4 procenta na 2,5 miliardy korun, zejména díky nižším nákladům na poplatky a úspěšné distribuci investičních produktů třetích stran,“ uvedla banka.

Momentálně má Moneta zhruba 1,6 milionu klientů. Jejich vklady dosáhly do konce září 433 miliard korun, což je meziroční nárůst 2,7 procenta. Banka za prvních devět měsíců roku poskytla úvěry za 55 miliard korun, meziročně o téměř 30 procent více. „Poptávka byla silná jak v retailovém, tak i v komerčním segmentu. Nové objemy hypoték vzrostly meziročně o 51,2 procenta na 14,2 miliardy korun a nové objemy spotřebitelských úvěrů o 17,8 procenta na 17,8 miliardy korun,“ sdělila Moneta.

Banka již dříve uvedla, že představenstvo navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny na akcii, což představuje celkem dvě miliardy korun. O návrhu budou akcionáři hlasovat na valné hromadě 14. listopadu. Mimořádná dividenda bude vyplacena z nerozděleného zisku. „Moneta nadále vytváří rezervu na budoucí výplatu dividendy ve výši 90 procent konsolidovaného čistého zisku, což za devět měsíců roku 2025 představuje částku 4,4 miliardy korun,“ dodala banka. Mimořádnou dividendu Moneta vyplatila také loni. Listopadová valná hromada tehdy rozhodla o vyplacení tří korun na akcii, což bylo dohromady 1,533 miliardy korun.

Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.

PPF získá další pražský hotel, za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

Renáta Kellnerová rozšíří hotelové impérium. PPF Real Estate může koupit pražský hotel Diplomat

Reality

Společnost PPF Real Estate může koupit hotel Diplomat v pražských Dejvicích. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval v tiskové zprávě. PPF hotel kupuje od thajské firmy Rabbit Holdings. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, za hotel zaplatí 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun.

ČTK

Přečíst článek

Karel Pučelík: Polsko chce osvobodit rodiny od daně z příjmu. Proč se raději neinspirovat, i když to zní dobře

Karol Nawrocki
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Polský prezident chce ulevit rodinám. Zní to úctyhodně, že? Ve výsledku dost možná ale udělá díru do rozpočtu, peníze rozdá bohatým a potřební zůstanou na holičkách. Opatření je dalším příkladem, že plošné daňové úlevy ekonomickou nerovnost nesnižují, ale spíše zvyšují. Politici je ale mají rádi, protože jsou to levné populistické dárky pro voliče. Efektivní ekonomická a sociální politika se ale dělá jinak.

Polský prezident Karol Nawrocki minulý týden podepsal svůj vlastní návrh zákona, na jehož základě by měly být rodiny s dvěma a více dětmi osvobozeny od daně z příjmu. Prezident zvolený na konzervativní a do značné míry populistický blok Právo a Spravedlnost tak splnil svůj slib z volební kampaně.

Úleva se bude vztahovat na příjmy až do výše příjmu 140 tisíc zlotých (cca 800 tisíc korun nebo 33 tisíc eur) ročně, což je pohodlně nad průměrnou mzdou. Příjmy nad touto hranicí se budou danit dle obvyklých pravidel.

Podle Nawrockého opatření odlehčí rodinám od finančního tlaku, podnítí ekonomickou aktivitu a zvýší spotřebu. V konečném důsledku má z daňových prázdnin ekonomika benefitovat, i když státnímu rozpočtu pěkně pustí žilou. Úlevy vyjdou na částku kolem tří miliard eur, které podle prezidentské kanceláře pokryjí výnosy ze zpřísnění daňového systému. I polští experti však upozorňují, že je to velmi optimistický odhad.

Jestli Nawrocki umí dobře účtovat se dozvíme až v roce 2027, kdy bude k dispozici první bilance. Už dnes ale lze konstatovat, že jde o krok velmi netradiční. A i když zní dobře, tak naplňuje znaky spíše populistického rozhazování s nejasnými výsledky, než rozvážné a efektivní sociální politiky.

Pomoc nebo dárek pro voliče?

Rodiny, zvláště s větším počtem dětí, jsou jednou z ohrožených skupin rostoucími životními náklady, nedostatkem bydlení i chudobou. Ty, které netěží z mezigenerační podpory, nemají v systému moc možností, jak svou situaci výrazně zlepšovat. Je proto zcela na místě, aby státy hledaly způsoby pomoci. Konzervativní politici navíc bývají posedlí porodností, a tady by finanční motivace mohla udělat víc, než nic nepřinášející pokusy o definici v manželství v ústavě.

Na první pohled vypadá polské řešení jako levicové a sociální. Jenže opravdu jen na první pohled. Jestli někoho napadá, že pomůže ohroženým rodinám a sníží nerovnosti, bude nepříjemně překvapen. Paradoxně k ekonomické nerovnosti velmi pravděpodobně ještě přispěje. Když se podíváte na další ekonomické návrhy Karola Nawrockého, je jasné, že o sociální rovnost prezidentovi nejde. Obsahují například osekání daně z kapitálových zisků a další úlevy, které využijí téměř výhradně bohatí lidé. Je to populismus pro jeho vlastní voliče. Nic víc, nic míň.

Keir Starmer

Karel Pučelík: Nezapomínat na vize a „schmoozing“. Odstrašující lekce z prvního roku Keira Starmera

Leaders

Otevřená rebelie vlastních poslanců minulý týden veřejně ponížila britského premiéra Keira Starmera. Kdyby se nyní rozhodovalo o složení parlamentu – rok po volbách, možná by se premiérem nestal. Z velké části za to můžou jeho školácké chyby. Poučit se z nich mohou ostatní evropští lídři... A i on sám.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Úlevy pro bohaté

S plošnými daňovými úlevami coby sociálním opatřením to není tak jednoduché. V této polské podobě, a tamější ekonomové na to upozorňují, skončí většina peněz u střední třídy a u bohatších rodin. Naopak rodiny s malými příjmy si slevy skoro vůbec nevšimnou. Zatímco bohaté rodiny slevu využijí na maximum a ušetří ročně skoro 2600 eur, ty s příjmy na úrovni minimálních mezd ušetří kolem dvou stovek. Přitom jsou to právě tito lidé, kteří snižují spotřebu, bojují s účty za bydlení a musí se dvakrát rozhodovat, jestli opravdu chtějí dalšího potomka.

Drtivá většina Poláků zákon samozřejmě podporuje. Kdo by nechtěl víc peněz bez práce? Je to ale krátkozraké a nelogické, zvláště u nízkopříjmových domácností. Ty totiž dostanou z celkového balíku úlev jen zlomek, většinu poberou jejich movitější spoluobčané. O náklady se ale podělí všichni – ba dokonce je pocítí hlavně ti chudší.

Pokud budou v rozpočtu peníze chybět, dluhy zaplatí celý národ. To se může odrazit i ve veřejných výdajích, například ve zdravotnictví nebo školství, na které spoléhají chudší domácnosti, bohatší (kteří úlev využijí maximálně) obvykle mají možnost využívat soukromých škol a zdravotnictví.

Plošná opatření nejsou efektivní

Nabízí se otázka, zda vůbec nejbohatším ulevovat. Co z toho společnost má? Patrně nezvýší spotřebu tak, jako to lze očekávat u nejchudších. Peníze dost možná nakonec skončí na spořících účtech nebo v investicích.

U nás podobná diskuse probíhala vcelku nedávno v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Jak potvrzuje studie think tanku IDEA, i tato reforma vzešlá ze spolupráce ANO s ODS byla ku prospěchu zejména bohatým, progrese už tak dosti nepříliš progresivního daňového systému oslabila a nerovnost dokonce vzrostla.

To, že nějaký zákon vypadá sociálně, ještě neznamená, že skutečně sociální je. Je třeba vždy číst etiketu, nestačí jen vidět obal. Pokud má opatření vést k větší rovnosti, je nutné s téměř hodinářskou přesností směřovat peníze tam, kde jsou potřeba. Efektivní sociální politika musí být cílená přesně na ty skupiny, které čelí největším obtížím a kde se výsledek nejvíce propíše do ekonomiky. Plošná opatření k tomu zpravidla nevedou.

Andrej Babiš

V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light, píší Poláci o volbách

Politika

Rozhodné vítězství populistů neznamená, že Česko bude jako Maďarsko. Není ale jasné, jakou cenu zaplatí vláda Andreje Babiše za většinu v parlamentu, píše polský list Rzeczpospolita o výsledcích českých parlamentních voleb. Vítězství Babiše nemusí znamenat špatnou zprávu ani pro Polsko, ani pro Evropu, míní další polský deník Gazeta Wyborcza, podle kterého pragmatik Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána a zvrat v dosavadní prozápadní české politice je málo pravděpodobný.

ČTK

Přečíst článek

Starostové a nezávislí

Karel Pučelík: Dobrá kampaň aneb Populismus s lidskou tváří

Názory

Prázdná hesla, okázalá gesta, hra se strachem. Vypadá to, že volební kampaň nabídne padesát odstínů populismu. Moc seriózních témat jsme se zatím nedočkali, a pokud ano, hrají jen vedlejší roli.

Karel Pučelík

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Daňové přiznání

Na daňové přiznání je už jen pár dnů. Jaká pokuta vás čeká za pozdní podání

Money

tmv

Přečíst článek

Meta škrtá v AI týmu. Propustí stovky lidí

Meta škrtá v AI týmu. Propustí stovky lidí
Profimedia
ČTK
ČTK

Americká internetová společnost Meta Platforms oznámila, že zruší přibližně 600 pracovních míst ve své divizi Superintelligence Labs, která se zaměřuje na vývoj umělé inteligence (AI). Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odkazem na sdělení společnosti. Divize zaměstnává několik tisíc pracovníků.

Méně lidí, více odpovědnosti

Podle vedení firmy má redukce počtu zaměstnanců zvýšit flexibilitu a rychlost rozhodování v rámci AI týmu. „Díky snížení velikosti našeho týmu bude k učinění rozhodnutí potřeba méně diskusí. Každý pracovník tak bude mít větší zodpovědnost, prostor i vliv,“ uvedl podle agentury Bloomberg šéf aktivit pro AI ve společnosti Meta Alexandr Wang.

Meta zároveň uvedla, že i přes propouštění zůstává rozvoj umělé inteligence jednou z jejích strategických priorit.

Umělá inteligence v srdci Metaverse

Společnost Meta je provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram a komunikační platformy WhatsApp. V posledních letech rozšiřuje také nabídku produktů založených na umělé inteligenci, například chatovací a doporučovací systémy.

Meta se intenzivně zapojila do vývoje generativní AI – konkurenční technologie pro modely, jako jsou ChatGPT od OpenAI nebo Gemini od Googlu. Firma vidí AI jako klíčovou součást své strategie v oblasti virtuální reality a Metaverse.

Meta začala do výzkumu AI masivně investovat už v roce 2013, kdy založila divizi Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR). Ta se později stala součástí současné Superintelligence Labs, která integruje výzkum, aplikace i vývoj nových AI modelů. Podle expertů krok Meta zapadá do trendu optimalizace nákladů v technologických firmách, které po období masivního růstu hledají efektivnější struktury řízení vývoje.

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Filantropie

Známá investorka Andrea Ferancová Bartoňová se na konferenci Good Company Circle zamýšlela nad tím, co může být nejlepší investice vašeho života. Není to podle ní složité, ale je třeba do sebe smysluplně investovat, pak můžete mít za učitele třeba i Aristotela.

Věra Tůmová

Přečíst článek

AI dotazy osobní

Lidé užívají AI jako kamaráda a rádce. K práci moc ne, ukazují data

Money

Že se velká očekávání o tom, jak umělá inteligence zásadně zvýší produktivitu práce a tedy příjmy firem, zatím nenaplnila, má logiku. Lidé se totiž s AI chatboty, jako je ChatGPT, skamarádili a využívají je více pro osobní účely než k práci. 

tzv

Přečíst článek

Umělá inteligence ve službách zločinu. Před čím se laik ještě ubrání a kde už nemá šanci?
video

Maluje, píše i skládá. Ale vše, co vytvoří umělá inteligence, autorský zákon nechrání

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.

nst

Přečíst článek

Mark Zuckerberg uvádí prototyp chytrých brýlí Orion

Zuckerberg se vydrápal mezi nejbohatší muže světa. Akcie Facebooku jsou na rekordu díky AI a chytrým brýlím

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
